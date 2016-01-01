Як уже повідомлялося, в четвер прикордонники Бердянського загону за попередньою інформацією та участю оперативних співробітників Держприкордонслужби припинили незаконний промисел водних живих ресурсів в районі Бердянської коси.
Тоді були затримані 3 громадян України та 2 транспортні засоби «УАЗ» і «ЗІЛ». Українці на промисловому судні марки «Волга», за допомогою заборонених знарядь лову, здійснили незаконний вилов водних живих ресурсів – 24 камбали-калкана, 398 пелінгасів та 17 осетрових.
Після остаточної оцінки представниками Азовдержрибохорони незаконно виловленої риби порід осетрових сума збитку склала понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 249 Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, що того ж дня у рамках відпрацювання оперативної інформації співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби в районі н.п Красне Херсонської області прикордонники відділу «Скадовськ» спільно з представниками СБУ затримали ще двох браконьєрів.
У результаті огляду їх плавзасобу правоохоронці виявили 8 осетрів, 4 севрюги та 18 рибин червонокнижної білуги. За попереднім підрахункам сума оцінки збитків, нанесених державі, склала майже 2,4 мільйони гривень.
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