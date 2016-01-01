23 грудня у приміщення Палацу молоді та студентства відбувся святковий передноворічний концерт для голів ОСББ міста та квартальних комітетів міста. Організатором свята виступило ГО «Берегиня» за підтримки народного депутата України Олександра Співаковського.
Для багатьох об”єднань співвласників будинків рік, що минає, став роком народження. Лише у Суворовському і Дніпровському районах міста за цей проміжок часу стало на 133 ОСББ більше, ніж торік. Це свідчить насамперед про небайдужість громадян та їх активну позицію щодо вирішення багаторічних проблем свого будинку.
Однак не у всіх ОСББ перші кроки були простими. Здолати бюрократичні перепони на шляху становлення багатьом із них допомагали працівники громадської приймальні народного депутата України Олександра Співаковського. Всього за цей рік до приймальні надійшло 11 колективних та 43 індивідуальних звернення від ОСББ міста. В деяких випадках для вирішення проблеми знадобилося навіть особисте втручання нардепа.
Взагалі протягом 2016 року між головами об”єднань співвласників багатоквартирних будинків та народним депутатом Олександром Співаковським була налагоджена доволі тісна співпраця. Тому його помічників Олексія Саковніча та Сергія Волошинова квартальні та голови ОСББ зустрічали на своєму передноворічному святі, як давніх друзів.
Від імені Олександра Співаковського його помічники тепло привітали присутніх з прийдешніми новорічними святами і побажали успіхів і добробуту у новому році. А ще — передали від народного депутата смачний подарунок – величезний торт із символічним зображеннями будинків.
Такі неформальні заходи, як правило, об”єднують людей, дають можливість ближче познайомитися, обговорити спільні проблеми тощо. А ще, як зазначали присутні, подібні заходи допомагають у налагодженні співпраці між мешканцями міста та представниками влади.
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