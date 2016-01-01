Цього тижня у стінах Херсонської міської ради відбулись громадські слухання з питання проекту головного фінансового документу Херсона на 2017-й. Одне з головних зауважень до проекту від представників громади – явне заниження показників дохідної частини. Громадська рада при Херсонському міському голові й інші об’єднання громадян вважають, що якраз при розподілі оцих надлишкових коштів і виникають значні корупційні ризики.„У 2017 році профіцит бюджету становитиме більше 100 мільйонів гривень. Це за умови, що нічого кардинально не зміниться в економіці. Ми внесли пропозицію: всі надпланові надходження розписати на певні потреби: медицину, облаштування спортмайданчиків, капітальні видатки, наприклад, будівництво мостопереходу, тощо. При цьому корупційна складова буде значно зменшена”, - член громадської ради, експерт ресурсного центру „Розвиток місцевої демократії” Володимир Молчанов розповів про внесені пропозиції до проекту бюджету.Протягом місяця громадська рада й інші організації співпрацювали з Департаментом бюджету і фінансів, з лідерами фракцій та бюджетною комісією.«Головний недолік бюджету-2017 – це, як і в минулі роки, „бюджет проїдання”.. Свої пропозиції ми виклали, і вони виноситимуться на розгляд депутатів”, - прокоментував керівник громадської ради при Херсонському міському голові Олександр Мошнягул.До кінця тижня депутати доопрацьовували фінансовий документ у комісіях. Вже у сесійній залі місцеві обранці вирішуватимуть, чи дослухатися до пропозицій громадськості, чи затвердити проект від Департаменту фінансів. Можливо, депутати внесуть таки суттєві зміни у бюджет наступного року, якщо Департамент фінансів не вносить дійсно необхідні рекомендації.„Цей проект бюджету на наступний рік потребує суттєвого доопрацювання Моя позиція: не можна велику частину коштів громади спрямовувати на комунальні підприємства, які є збитковими і не надають городянам якісні послуги. Погляньте на наші парки, дороги, освітлення, стан житлово-комунального господарства - це результат їх роботи з року в рік. Мало виділяється коштів на розвиток спорту та культури в місті, а за цими цифрами стоїть не лише здоров”я юних херсонців, а їх майбутнє. І ми будемо доопрацьовувати проект бюджету Херсона 2017 року, навіть у сесійній залі! ”, - прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.