МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Чимало корупційних ризиків закладено в бюджеті Херсона 2017 року
Цього тижня у стінах Херсонської міської ради відбулись громадські слухання з питання проекту головного фінансового документу Херсона на 2017-й. Одне з головних зауважень до проекту від представників громади – явне заниження показників дохідної частини. Громадська рада при Херсонському міському голові й інші об’єднання громадян вважають, що якраз при розподілі оцих надлишкових коштів і виникають значні корупційні ризики.

Чимало корупційних ризиків закладено в бюджеті Херсона 2017 року

„У 2017 році профіцит бюджету становитиме більше 100 мільйонів гривень. Це за умови, що нічого кардинально не зміниться в економіці. Ми внесли пропозицію: всі надпланові надходження розписати на певні потреби: медицину, облаштування спортмайданчиків, капітальні видатки, наприклад, будівництво мостопереходу, тощо. При цьому корупційна складова буде значно зменшена”, - член громадської ради, експерт ресурсного центру „Розвиток місцевої демократії” Володимир Молчанов розповів про внесені пропозиції до проекту бюджету.

Протягом місяця громадська рада й інші організації співпрацювали з Департаментом бюджету і фінансів, з лідерами фракцій та бюджетною комісією.
«Головний недолік бюджету-2017 – це, як і в минулі роки, „бюджет проїдання”.. Свої пропозиції ми виклали, і вони виноситимуться на розгляд депутатів”, - прокоментував керівник громадської ради при Херсонському міському голові Олександр Мошнягул.

До кінця тижня депутати доопрацьовували фінансовий документ у комісіях. Вже у сесійній залі місцеві обранці вирішуватимуть, чи дослухатися до пропозицій громадськості, чи затвердити проект від Департаменту фінансів. Можливо, депутати внесуть таки суттєві зміни у бюджет наступного року, якщо Департамент фінансів не вносить дійсно необхідні рекомендації.

„Цей проект бюджету на наступний рік потребує суттєвого доопрацювання Моя позиція: не можна велику частину коштів громади спрямовувати на комунальні підприємства, які є збитковими і не надають городянам якісні послуги. Погляньте на наші парки, дороги, освітлення, стан житлово-комунального господарства - це результат їх роботи з року в рік. Мало виділяється коштів на розвиток спорту та культури в місті, а за цими цифрами стоїть не лише здоров”я юних херсонців, а їх майбутнє. І ми будемо доопрацьовувати проект бюджету Херсона 2017 року, навіть у сесійній залі! ”, - прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Проект бюджету депутати Херсонської міської ради розглянуть на позачерговій сесії, у понеділок, 26 грудня.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 09:29   ::  Посмотрели: 40  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"