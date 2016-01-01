Информацию о сегодняшнем банкете для избранных я получил от нескольких депутатов областного совета. Празднование действительно запланировано на сегодня в известном городском ресторане Цеппелин. Изысканный стол и дорогие кушанья гарантированы.



При общении со мной несколько депутатов подтвердили, что они будут принимать участие в этом «чаепитии». Некоторые говорили, что не пойдут на это мероприятие. Бюджет не принят, но вместо бюджета – банкет и депутатские посиделки.



Уточнить время банкета мне не удалось. Не хотят депутаты излишнего ажиотажа.



Вот так и живем. Зарплаты бюджетникам области под большим вопросом, но колбаса, ветчина и буженина для депутатов в наличии. Не удивлюсь, если в центре стола будет восседать голова бюджетной комиссии. А как же. Заслужил…



Напомню, что согласно законодательства местные бюджеты должны быть приняты до 25 декабря. Рассмотрение бюджета области назначено на 29 декабря.

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