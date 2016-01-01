МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Обговорення питання щодо створення в Херсоні Меморіалу захисникам України різних поколінь
22 грудня в Херсонській ОДА зібралися представники громадськості Херсонщини та профільних структурних підрозділів ОДА для того, щоб обговорити хід роботи щодо створення у Херсоні пам’ятного Меморіалу захисникам України різних поколінь.

За інформацією начальника управління містобудування та архітектури ОДА Григорія Ходіна, Херсонська міська рада нарешті затвердила рішення на встановлення Меморіалу у Шевченківському парку зі сторони вулиці Перекопської.

«Наступним етапом роботи буде оголошення управлінням культури облдержадміністрації конкурсу на подання проектів Меморіалу. Спеціально створена комісія буде їх розглядати відповідно до затверджених умов. Окрім участі у конкурсі архітекторів, закликаємо долучитися й громадськість для контролю за результатами проведення конкурсу», – зауважив Григорій Ходін.

Він звернув увагу, що пропозиція щодо створення такого Меморіалу була висунута ще у 2014 році, але тільки зараз надано рішенні про його створення, щоб робота велася відповідно до законодавства України.

Під час зустрічі також поінформували, що буде визначатися замовник проекту й відповідальний за фінансування. Сумісно керівництво міста, області разом із громадськістю сподіваються на те, що у конкурсі прийме участь велика кількість майстрів не тільки з Херсонщини, а й усієї України.

Представники громадськості наголосили на деяких умовах, які повинні бути дотримані під час розробки Меморіалу. Зокрема, мова йшла про створення дизайн Меморіалу як єдиного комплексу без окремих елементів композиції. Також внесено пропозицію стосовно обов’язкового використання якісних матеріалів для створення композиції, забезпечення рівних прав учасників конкурсу.

Вони висловили переконання, що проект Меморіалу захисникам України різних поколінь на Херсонщині повинен бути дійсно унікальним порівняно з іншими комплексами, та з урахуванням побажань мешканців області, особливо родин загиблих бійців АТО.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:29   ::  Посмотрели: 44  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"