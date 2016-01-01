22 грудня в Херсонській ОДА зібралися представники громадськості Херсонщини та профільних структурних підрозділів ОДА для того, щоб обговорити хід роботи щодо створення у Херсоні пам’ятного Меморіалу захисникам України різних поколінь.
За інформацією начальника управління містобудування та архітектури ОДА Григорія Ходіна, Херсонська міська рада нарешті затвердила рішення на встановлення Меморіалу у Шевченківському парку зі сторони вулиці Перекопської.
«Наступним етапом роботи буде оголошення управлінням культури облдержадміністрації конкурсу на подання проектів Меморіалу. Спеціально створена комісія буде їх розглядати відповідно до затверджених умов. Окрім участі у конкурсі архітекторів, закликаємо долучитися й громадськість для контролю за результатами проведення конкурсу», – зауважив Григорій Ходін.
Він звернув увагу, що пропозиція щодо створення такого Меморіалу була висунута ще у 2014 році, але тільки зараз надано рішенні про його створення, щоб робота велася відповідно до законодавства України.
Під час зустрічі також поінформували, що буде визначатися замовник проекту й відповідальний за фінансування. Сумісно керівництво міста, області разом із громадськістю сподіваються на те, що у конкурсі прийме участь велика кількість майстрів не тільки з Херсонщини, а й усієї України.
Представники громадськості наголосили на деяких умовах, які повинні бути дотримані під час розробки Меморіалу. Зокрема, мова йшла про створення дизайн Меморіалу як єдиного комплексу без окремих елементів композиції. Також внесено пропозицію стосовно обов’язкового використання якісних матеріалів для створення композиції, забезпечення рівних прав учасників конкурсу.
Вони висловили переконання, що проект Меморіалу захисникам України різних поколінь на Херсонщині повинен бути дійсно унікальним порівняно з іншими комплексами, та з урахуванням побажань мешканців області, особливо родин загиблих бійців АТО.
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