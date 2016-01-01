До новорічних свят залишається майже тиждень, але більшість господинь уже починають запасатися продуктами.
Дуже важливо, щоб херсонці перед святами мали змогу купити найсвіжіші продукти харчування безпосередньо від виробника за його цінами.
Це одне з важливих питань, яке обговорювали під час наради з головами райдержадміністрацій, а саме організація і проведення передноворічного ярмарку, який відбудеться 24 грудня у м. Херсоні на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний».
Зокрема обговорили актуальні питання з організації та проведення ярмарку щодо встановлення цін на продукцію, забезпечення громадського порядку та протипожежної безпеки.
Так, з ініціативи облдержадміністрації на ярмарку в широкому асортименті буде представлена сільськогосподарська продукція, вироблена сільгосптоваровиробниками області.
Кожний район області наддасть широкий асортимент та обсяги плодоовочевої, м’ясної та молочної продукції, а також борошно, макарони, крупи, олію та багато іншого.
Традиційно буде представлена продукція промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємств харчової та переробної промисловості відомих марок та брендів Херсонщини, без «накруток» посередників.
Нагадаємо, що новорічний ярмарок розпочне свою роботу о 08.00.
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