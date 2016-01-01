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«Квартал 95» в гостях у бійців військової частини А 1836
У ці дні на Херсонщину з гастрольним концертним виступом завітала студія «Квартал 95» і, перебуваючи в обласному центрі, учасники колективу вирішили завітати до військової частини А 1836, щоб поспілкуватися з особовим складом і привітати бійців з наступаючими новорічними й різдвяними святами.
Колектив студії вирішив провести зустріч з військовослужбовцями у форматі особистого спілкування та відповісти на поставлені питання й дізнатися про сьогодення військового життя.

Зіркові гості відверто розповідали про свою діяльність, багато жартували й невимушено вели діалог із військовослужбовцями.
Веселими й цікавими для учасників зустрічі стали розповіді артистів про закулісне життя колективу, процес проведення зйомок і випадковості, які виникають під час робочого процесу.

Також учасники студії «Квартал 95» поділилися планами на майбутнє й анонсували вихід на екрани нових проектів і випусків власних телепередач.
Як розповіли самі учасники «Кварталу 95», у Херсоні вони вже не вперше і сподіваються, що матимуть змогу завітати в наш край у теплий період року, щоб насолодитися й оцінити красу й різноманіття природи Херсонщини.

Учасник колективу студії Євген Кошовий побажав військовослужбовцям здоров`я, миру й спокійної служби, а всім мешканцям Херсонської області – усіх життєвих гараздів і шанобливого ставлення до військовослужбовців, розуміння важливості несення військової служби у теперішніх умовах.

Поділився враженнями від зустрічі з зірками й керівник особового складу військової частини А 1836, капітан Олександр Риков:

«Для бійців такі зустрічі дуже важливі, вони є психологічною розрядкою у плині суворого військового життя. Взагалі, ми намагаємося періодично запрошувати до себе в гості відомих українців і дуже вдячні колективу «Кварталу 95» за їх візит, який подарував кожному офіцеру й солдату строкової служби справжнє задоволення і позитив».

По завершенню зустрічі учасники студії разом із головою обласної державної адміністрації Андрієм Гордєєвим, офіцерським складом і солдатами частини зробили спільні фото, а потім кожен бажаючий міг отримати автографи зірок на згадку і безпосереднє, щире спілкування.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 19:39   ::  Посмотрели: 139  





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