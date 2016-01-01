Питання бюджету області та програми соціально-економічного розвитку будуть розглядати 29 січня
«Професійні» дії керівника бюджетної комісії (нагадаємо, що ця людина отримує за свою роботу гроші і є представником Опоблоку) призвели до того, що прийняття бюджету області та програми соціально-економічного розвитку опинилось під загрозою. Як виявилося, приймати участь у ковбасно-горілчаних розборках, ображати депутатів, та виступати перед бабцями простіше, ніж готувати доленосні для громади питання.
Керівник бюджетної комісії цей іспит провалив. Саме за таке можна ставити питання про професійну компетентність даної особи.
Депутати вирішили не закривати сесію, яку планують провести завтра та перенести розгляд цих двох питань на 29 грудня. Голова облради В. Мангер оголосив, що в понеділок 26 грудня о 10 годині буде засідання бюджетної комісії.
Для розуміння, депутати спочатку хотіли перенести розгляд питання бюджету на січень 2017 року, але деякі досвідчені депутати від Опоблоку схаменулися, та заявили, що в бюджеті питання підвищення зарплат лікарям та вчителям, а також мінімальної зарплатні. Як ми будемо пояснювати людям, що ми не голосуємо за бюджет? Ми що проти підвищення їм зарплатні?
Законодавством визначено, що місцеві бюджети необхідно прийняти до 25 грудня.
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