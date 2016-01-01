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Херсонським студентам розповіли про енергозбереження
21 грудня у херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі Громадянська мережа ОПОРА провела інформаційну зустріч, присвячену питанням енергозбереження, зі студентами заочної форми навчання.

Учасники заходу дізнались про важливість економії енергоресурсів та про те, як можна витрачати менше газу, електроенергії та світла вдома.

«Це дуже важливо – те, про що ми сьогодні почули. Адже постійно забуваєш вимкнути зайву лампочку і думаєш, що це нічого страшного, – начебто не велика проблема. А от коли оплачуєш комунальні платіжки, бачиш наслідки свого байдужого ставлення до економії в цілому. Коли я мешкала з батьками, то мене це не дуже хвилювало, а ось коли сама почала винаймати житло, одразу згадала слова батьків: «Доню, економ світло – воно ж грошей великих коштує», – прокоментувала студентка Олена.

«Я не очікувала, що студенти так добре знають про енергозбереження. Хоча вони майбутні економісти та менеджери, отже копійку вміють рахувати. Такі прості поради з енергозбереження потрібно знати кожному. Чим більше людство буде економити, тим менше витрачатимуться енергоресурси просто в повітря», – підсумувала місцевий координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.

Для того, щоб студентам краще запам’яталися поради та вони могли передати їх батькам, учасники зустрічі отримали буклети, надруковані за підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».




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