Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо

Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

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Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися

Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

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Наскільки реально заощадити енергоресурси в приватному будинку?

Через підвищення тарифів українці починають звертати більшу увагу на доступні заходи з енергозбереження. Громадянська мережа ОПОРА поцікавилась у мешканця Північного мікрорайону міста Херсону Сергія Пономаренка, як економлять жителі приватного сектору.

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