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На выходных в Херсон хлынул «Акустический Рок-поток»
17-го декабря в культурном центре Kherson Art Hub состоялся третий концерт авторской музыки от инициативной группы «Рок-поток». На этот раз, в акустическом звучании.

Как и в прежних концертных программах («Рок-поток» и «Halloween Рок-поток» - прим.), в качестве центральной задачи, организаторы ставят, популяризацию качественной авторской музыки украинских, местных авторов. Примечательно, что на этот раз, помимо авторского материала, обязательным требованием стало акустическое звучание инструментов. Собственно, уже из самого названия события можно судить, что «рок-потоковцы» отказались от гитарных эффектов и слишком громкой музыкальной аппаратуры , которая с учетом скромных объемов зала оглушала, создавала дискомфорт и не давала вникнуть в слова выступающих. Для такого помещения акустический вариант, действительно, кажется более уместным. Музыкальные инструменты не мешали слышать голос и различать слова песен.

Расширилась география участников концерта: от Херсона (человек-оркестр Валентин Сосницкий, бард-дуэт Александр и Виктория, и, конечно, WindMusic), Скадовска (Григорий Ветров с его заводной панк-музыкой). Славные Алешки представила группа Меридиан 246, которая достаточно быстро освоилась в пространстве и увлекла слушателей. А из Киева специально выступить на «Рок-потоке» приехала группа «МЫР».

«Третий Рок-поток показал, что акустическая (можно сказать) камерная рок-музыка херсонцам интересна и продолжает быть актуальной, - делиться с нами своими наблюдениями руководитель и идеолог проекта Роман Август, - Этот концерт собрал в зале рекордное, на данный момент, количество зрителей благодаря талантливым музыкантам, которые на высоком уровне владеют не только исполнительским мастерством, но и авторским разносторонним материалом. вечер был наполнен яркой атмосферой живой музыки и предновогоднего настроения».

Над проведением концертов проекта работает целый альянс активистов, среди которых, например, и солистка уже широко известной херсонской группы WindMusic Анна Шерри:

«Я музыкант, в этом я как взрослый человек определилась точно очень давно. И как любому музыканту или артисту - мне нужно место, где я могу делиться своими успехами, творчеством, эмоциями ...и т.д. И если таких мест ещё не придумали в нашем городе или их нет, то их надо создавать самим музыкантам. Я помогаю, что бы самой выступать и этим самым даю зелёный свет для других музыкантов, показываю пример, так сказать. Потому что любому музыканту нужна так называемая "обкатка", своего рода огранка, что бы он засиял....ну вроде того».

Ведущим вечера выступил харизматичный аккордеонист Дмитрий Багненко. Помимо представления групп, он еще информировал слушателей о ближайших сольных концертах выступающих, коих оказалось достаточно много в обозримом будущем. К сожалению, в основном речь идет о концертах в заведениях ресторанного типа. Поэтому ребята из «Рок-потока» утверждают, что музыкантов нужно выводить из «кабаков», ведь музыка должна звучать со сцены концертных площадок, а не общепита и баров.

«Акустический Рок-поток» стал последним крупным проектом в Kherson Art Hub в этом году. Следующий «поток» инициативная группа планирует провести 2-го февраля и посвятить трагически погибшему в 2015-м году Андрею Кузьменко (Скрябин).




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