Дмитро Васильович Клименко (позивний "Санич") народився 18.07.1980 року у селі Кам'янка Каховського району Херсонської області.
Починаючи з березня 2015 року воював у складі ПС у Пісках, потім їх вивели звідти, і з середини літа Дмитро підписав контракт із ЗСУ. Служив кулементником розвідвзводу 1-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Одразу добровільно погодився нести службу на одній з найнебезпечніших ділянок - на шахті Бутівка, де перебував до лютого 2016 року.
Людина з неймовірним почуттям гумору, доброю душею та золотими руками. Восени цього року Дмитро Васильович підписав із ЗСУ новий контракт.
Солдат, командир бойової машини, командир 3-го відділення 3-го взводу, 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.
Загинув 18 грудня на Світлодарській дузі під час найпотужнішої за останній час атаки ворога на наші позиції.
Поховання Героя відбудеться 22 грудня у рідному селі.
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