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У контрольному пункті «Чонгар» прикордонники виявили понад 3,3 тисячі таблеток з вмістом наркотиків (відео)
Учора вдень до контрольного пункту «Чонгар», що на адмінмежі з Кримом, прибув транспортний засіб марки «BMW» під керуванням громадянина України.

Стосовно водія прикордонники оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління заздалегідь отримали інформацію про його наміри перевезти чималу кількість лікарських препаратів. Тому прикордонники спільно з представниками фіскальної служби відразу вивели автівку на поглиблений, щойно вона прибула у КПВВ.

Як результат, в автівці за магнітолою було виявлено більше 3,3 тисяч пігулок «Кодтерпін», що містять речовину наркотичної дії.

На місце виявлення викликано представників Національної поліції, яким і передано порушника, автомобіль та знайдені таблетки. На даний час проводяться подальші слідчі дії.






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