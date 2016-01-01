В Херсонской области превышен уровень эпидпорога на 62,4%. Об этом сообщает УНН
со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Лина Бондарева сообщила, что по состоянию на 16 декабря текущего года за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения области обратились 14 тыс. 160 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 тыс. 334,7 случаев, в сравнении с предыдущей неделей рост на 82,1%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года заболеваемость выше в 3,0 раза.
Значительный рост заболеваемости отмечается среди взрослого населения – в 2,1 раза (заболело 4 тыс. 6 человек), среди детского населения – на 72,0% (заболело 10 тыс. 154 человек).
Превышение эпидемического порога на грипп и ОРВИ отмечается, как в целом по области, так и отдельно в районах и городах области.
Также Л.Бондарева предупредила о второй волне эпидемии, которая вероятно начнется уже в начале февраля, и выразила надежду, что население прислушается к советам врачей и пройдет вакцинацию.
"Ежегодная вакцинация – самое эффективное средство защиты организма от вирусов гриппа, признан доказательной медициной", – подчеркнула она и сообщила, что на территории области в аптечной сети присутствуют две вакцины, которые зарегистрированы в Украине и разрешены к применению для профилактики гриппа – Ваксигрипп (производитель Франция) и ДжиСи Флю (производитель Южная Корея).
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