Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський.
«У Новий рік ми входимо з новим бюджетом, головним досягненням якого є збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень та суттєве збільшення, у порівнянні з 2016 роком, фінансування освітньої та наукової галузей», – наголосив парламентар.
«На жаль, поки що не вдалося вирішити питання з диверсифікованим фінансуванням навчальних закладів і наукових установ з різних бюджетів, забезпечити виплату заробітної плати всім працівникам шкіл за рахунок освітньої субвенції, проблеми зі спецфондами університетів та забезпечення належного права студентів на отримання стипендій. Проте, я вірю Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, який під час свого виступу взяв на себе особисту відповідальність за створення і забезпечення надійного функціонування механізму, відповідно до якого будь – яка школа, будь – який професійно – технічний навчальний заклад, у випадку відсутності коштів у місцевому бюджеті, має отримати належне фінансування, за рахунок дотаційного фонду, розмір якого визначений у обсязі 14,9 млрд. грн. вже з першого січня наступного року», – акцентував народний депутат.
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