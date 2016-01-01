Сьогодні в Херсонській ОДА відбулося перше засідання голів новоутворених об’єднаних територіальних громад Херсонщини та голів районних державних адміністрацій, до територій яких відносяться ОТГ.



Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та Офісу реформ поспілкувалися з представниками громад з проведення першого засідання сесії рад об’єднаних територіальних громад. Були надані рекомендації щодо його організації, а також звернено увагу на важливість прийняття бюджетів ОТГ не пізніше 25 грудня цього року.



Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який брав участь у засіданні зазначив, що структурні підрозділи районних державних адміністрації при переході до об’єднаних територіальних громад стануть юридичними структурами.



Також у 2017 році відбудеться процес передачі районної комунальної власності самим громадам.



Окремо вели мову про функціонування системи охорони здоров’я в ОТГ. Тут заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ліна Бондарева поінформувала:



«Громади в залежності від кількості населення матимуть лікарські амбулаторії та окремі центри надання первинної медичної допомоги. В процесі реорганізації Департамент закликає керівників на місцях все ж таки зберегти саму медичну систему, аби це не вплинуло на якість надання послуг мешканцям».



Щодо системи надання соціальних послуг з громадами поспілкувався директор Департаменту соціального захисту населення Геннадій Причина.



Він наголосив на тому, що потрібно розпочинати процес призначення керівників профільних секторів у громадах Херсонщини. Зі свого боку Департамент обіцяє всебічну допомогу, організацію навчання персоналу й проведення консультацій у разі необхідності.



Також не оминули увагою й питання системи освіти, про що наголосив начальник управління освіти, науки та молоді Євген Криницький. Він так само зауважив на необхідності створенні відділів освіти на місцях і визначенні їх керівників:



«З 2017 року наше управління починає працювати з профільними секторами громад безпосередньо. Державним бюджетом вже передбачено фінансування опорних шкіл ОТГ у розмірі 300 мільйонів гривень. Ці кошти будуть витрачені на покращення матеріально-технічної бази учбових закладів. До того ж, можливе фінансування на придбання шкільних автобусів у розмірі лише 30-тивідсоткової вартості за рахунок коштів самої громади».



У ході спілкування голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв зауважив:



«Потрібно грамотно розподіляти радіус роботи усіх секторів і галузей, адже мешканці громади повинні отримувати послуги якісно й рівномірно. Ви самі будете розпоряджатися коштами й тому для розвитку медичної, соціальної чи освітньої системи повинні попередньо продумати налагодження інфраструктури громади, як запоруки майбутньої вдалої роботи».



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