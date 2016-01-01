Традиційним фінальним стартом року для юних орієнтувальників Херсонщини став X етап обласних масових змагань «Зелений стадіон» з елементами паркового орієнтування «На приз Святого Миколая».
Вихованці гуртків туристсько-краєзнавчого напряму Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом Щербини Олександра Дмитровича та Васіної Ірини Валентинівни вибороли 7 призових місць:
- І місце (Ч-14) – Кражев Ігор (учень 8-В класу гімназії № 3), (Ч-21) – Чернишов Микита (учень 11-а класу ЗНЗ № 57)), (Ч-8) – Чернишов Іван, (Ч-10) – Ремес Максим (), (Ж-10) – Марухненко Анна (учениця 5-Б класу гімназії № 3);
- ІІ місце (Ж-16) – Паляниця Марія (учениця ЗНЗ № 51);
- ІІІ місце (Ч-21) – Петров Арсен (студент ХМУРП).
Не нравится: 0, нравится: 0.