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Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
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На приз Святого Миколая
Традиційним фінальним стартом року для юних орієнтувальників Херсонщини став X етап обласних масових змагань «Зелений стадіон» з елементами паркового орієнтування «На приз Святого Миколая».

Вихованці гуртків туристсько-краєзнавчого напряму Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом Щербини Олександра Дмитровича та Васіної Ірини Валентинівни вибороли 7 призових місць:

- І місце (Ч-14) – Кражев Ігор (учень 8-В класу гімназії № 3), (Ч-21) – Чернишов Микита (учень 11-а класу ЗНЗ № 57)), (Ч-8) – Чернишов Іван, (Ч-10) – Ремес Максим (), (Ж-10) – Марухненко Анна (учениця 5-Б класу гімназії № 3);

- ІІ місце (Ж-16) – Паляниця Марія (учениця ЗНЗ № 51);

- ІІІ місце (Ч-21) – Петров Арсен (студент ХМУРП).




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 19:44   ::  Посмотрели: 102  





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