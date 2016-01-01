Про таке в кулуарах обласної ради говорять депутати, які представляють різні фракції. Депутати відмічають непрофесійну роботу голови бюджетної комісії з підготовки проекту бюджету та програми соціально-економічного розвитку.
«Документ сирий, обговорення немає, фахова дискусія відсутня. Лиш емоції та балаканина», - відмічають наші співрозмовники.
«Професійність» нового керівництва приносить свої плоди. Треба голосувати за ці два важливих документа, а за що голосувати? Пусті папірці», - говорять депутати облради.
Нагадаємо, що сьогодні вночі парламент прийняв бюджет України, після цього свої бюджети повинні прийняти органи місцевого самоврядування по всій країні.
Голова бюджетної комісії облради є представником партії «Опозиційний блок», голова облради представляє партію ВО «Батьківщина». Ці дві фракції в парламенті не голосували за бюджет України на 2017 рік.
Не нравится: 0, нравится: 0.