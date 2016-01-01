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Голосування бюджету області під питанням. Немає голосів
Про таке в кулуарах обласної ради говорять депутати, які представляють різні фракції. Депутати відмічають непрофесійну роботу голови бюджетної комісії з підготовки проекту бюджету та програми соціально-економічного розвитку.

«Документ сирий, обговорення немає, фахова дискусія відсутня. Лиш емоції та балаканина», - відмічають наші співрозмовники.

«Професійність» нового керівництва приносить свої плоди. Треба голосувати за ці два важливих документа, а за що голосувати? Пусті папірці», - говорять депутати облради.

Нагадаємо, що сьогодні вночі парламент прийняв бюджет України, після цього свої бюджети повинні прийняти органи місцевого самоврядування по всій країні.

Голова бюджетної комісії облради є представником партії «Опозиційний блок», голова облради представляє партію ВО «Батьківщина». Ці дві фракції в парламенті не голосували за бюджет України на 2017 рік.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 17:02   ::  Посмотрели: 127  





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