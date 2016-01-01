Створення умов для розвитку фізично здорових людей, їх тривалої працездатності та зміцнення іміджу Херсонської області та України на міжнародному рівні шляхом досягнення високих спортивних результатів – основні цілі у сфері розвитку фізичної культури та спорту, закладені у Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Херсонщини на 2017 рік. Про це сьогодні під час засідання колегії поінформував начальник управління з питань фізичної культури і спорту Юрій Семченко.
Визначені також пріоритетні завдання у цій сфері до 2020 року, а саме: приведення спортивної інфраструктури області у відповідність із сучасними стандартами, забезпечення сучасним спортивним обладнанням та інвентарем дитячо-юнацьких спортивних шкіл, недопущення скорочення контингенту учнів та тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та будівництва на території Херсонської області 100 майданчиків для дитячо-юнацького футболу.
Зокрема, одним з перспективних проектів на 2017 рік було визначено будівництво олімпійського центру у місті Олешки. «Ми продовжуємо працювати з Міністерством молоді і спорту України щодо проекту будівництва бази олімпійського резерву у місті Олешки і сьогодні, коли приймали державний бюджет, було передбачено кошти на реалізацію цього проекту», – повідомив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час засідання.
Також очільник області запросив присутніх на колегії на відкриття 28 грудня першого футбольного поля зі штучним покриття на базі ДЮСШ «Освіта», що дасть змогу збільшити кількість дітей, що займаються футболом, більше ніж на 200 чоловік.
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