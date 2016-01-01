Упродовж двох останніх тижнів громадська організація «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона» (секція працівників дошкільної освіти, голова секції Шаповал Н.М.) організувала та провела благодійну акцію «Допоможи захиснику».
Працівники 41 дошкільного закладу(ДНЗ №1, 4 , 5, 7, 8 ,11, 12, 13, 18, 21, 23, 24, 26, 27 , 28, 29, 30, 31, 32 ,34 , 35 , 36, 38, 39 ,51 ,53, 55, 60 ,61 ,62, 63, 65 , 67 ,69, 73 ,75, 77, 80, 82, 85 ,87 ) разом з батьками та членами Міського учнівського парламенту при управлінні освіти зібрано теплі речі, миючі засоби, медичні препарати (проти застудні, для обробки поранень), предмети особистої гігієни, спеції, приправи, трав’яні чаї, каву, закрутки, печиво, вітальні дитячі малюнки тощо для воїнів АТО.
Найбільш активними в проведені благодійної акції були працівники дошкільних закладів № 4 , 8 , 27 , 32 , 34 , 35, 39, 51, 53, 55, 60 ,61 , 65 , 67 , 85, 87 . Всього в акції взяло участь близько 500 чол.
16 грудня на базі дошкільного закладу № 8 учасники акції склали відео вітання для бійців від дітей дошкільного віку, школярів та членів громадської організації «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона».
Зібрані подарунки до новорічних свят для воїнів АТО будуть доставлені в Широкіно волонтерами.
Не нравится: 0, нравится: 0.