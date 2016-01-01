В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, сьогодні, 20 грудня, у Херсоні працівниками прокуратури Херсонської області спільно зі слідчим управлінням ГУ Національної поліції в області та управлінням захисту економіки в області Департаменту Національної поліції України викрито незаконну схему організації грального бізнесу, внаслідок чого припинено діяльність 4 ігрових залів, які діяли в приміщеннях з обмеженим доступом відвідувачів.
У результаті проведених обшуків виявлено та вилучено 30 гральних автоматів, кошти отримані від ведення підприємницької діяльності та фінансову документацію.
Також вже оголошено про підозру чоловіку, який, як встановлено слідством, причетний до організації грального бізнесу. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та неупереджене розслідування.
Не нравится: 0, нравится: 0.