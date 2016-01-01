Завтра, 21 грудня, всі навчальні заклади Херсонської області будуть закриті на карантин
Про це заявив очільник управління освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.
Він зазначив, що станом наразі в області вже захворіла третина учнів. Таким чином цього року діти Херсонщини до шкіл вже не підуть, адже карантин продовжать до 28 грудня.
"По всій Херсонській області у всіх закладах освіти - школах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах, дитсадках, позашкільних закладах - із завтрашнього дня і до 28 грудня включно оголошено карантин", - наголосив Криницький.
19 грудня на Херсонщині епідеміологічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції було перевищено на 62%.
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