Станом на сьогодні, вже демонтовано 7 незаконно встановлених тимчасових споруд. Робота у даному напрямку триває.
Активізовано наступальну роботу прокуратури Херсонської області в напрямку виявлення та припинення будь-якої незаконної діяльності на природоохоронних територіях.
Після встановлення прокуратурою області, в рамках розслідування кримінального провадження, фактів самовільного розташування кількох десятків тимчасових споруд на території прибережної смуги та набережній в с.Залізний Порт Голопристанського району, розпочато демонтаж тимчасових споруд, які не мають документального підтвердження законності їх встановлення.
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