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Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"
Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо». В прошлом сезоне он стал лучшим игроком клуба по версии журналистов, болельщиков и тренерского состава. Динамовец восхищается размеренным темпом Минска и мечтает о квартире в столице. Нойок рассказал о детстве в украинском селе, законопослушности белорусов и романтичных временах безденежья.

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"

Мы встречаемся с Александром в ресторане украинской кухни, где меню пестрит варениками, борщами и наливками. Саша ограничивается водой без газа и колой в стекле (говорит, такая намного вкуснее). Нойок — футболист с репутацией весельчака и заводилы. Интересуюсь, как его встретили в Беларуси и удалось ли сохранить непосредственность после перехода в «Динамо».

— Я открытый, веселый и не двуличный парень. Мне нравится встречать каждый день с улыбкой. Надеюсь, партнеры по команде знают меня именно таким. Мы много шутим в раздевалке и на базе — тут я никому не уступаю. Конечно, поначалу стеснялся, присматривался, кто какой человек. Как и в любом новом коллективе была притирка. Так что первые три месяца, как говорится, сопел в две дырочки и работал по максимуму. А потом начал выбираться с пацанами в кафе и на барбекю. Не скажу, что все ходим за руки, но в «Динамо» отличный коллектив. В декабре мы вместе отдыхали на свадьбе Глеба Рассадкина. Если на свадьбу футболиста попадет человек, не знакомый с нашим юмором и артистизмом, он очень удивится сумасшедшим танцам и диким конкурсам.

Нойок родом из села Высокополье Херсонской области. Он не понаслышке знает, что такое настоящий украинский колорит и народные традиции.

— В Беларуси городские празднования проходят примерно так же, как и в Украине. Другое дело — сельская свадьба, где люди гуляют все семь дней. У сельских жителей не так много денег, но столы ломятся от блюд, всю неделю можно ни в чем себе не отказывать и наслаждаться праздником. Раз в год я приезжаю в село к бабушке с дедушкой. Им по 67 лет, но они до сих пор ведут хозяйство и все готовят сами: откармливают меня кровянкой, салом, курами. Объясняю, что все это можно сейчас купить в магазине, но бабушка не соглашается: если она проснется утром без привычных забот, просто не знаю, как проживет. Потому и люди в селах здоровые и трудолюбивые — дед, например, до сих пор в футбол играет.

Саша с улыбкой вспоминает детство и украинский период карьеры, в такт подпевает песне Юлии Рай «Двічі в одну річку», которая играет фоном.

— Это был наш хит, когда играл в Украине. До минского «Динамо» я выступал за донецкий «Металлург» и харьковский «Металлист». Из-за финансовых трудностей оба клуба закрылись. Представьте, последние полгода в Харькове мы играли, не получая зарплату. Но человек найдет плюсы даже в самых трудных ситуациях, если он добрый и позитивный. «Металлист» выступал в высшей лиге, но при этом 22 мужика играли без денег, жили на базе без горячей воды, а иногда и без электричества, и питались бутербродами. Поначалу я снимал квартиру в Харькове, но когда перестали платить зарплату, почти все перебрались на базу, чтобы жить бесплатно. Тогда начался очень классный период: игры в карты, постоянный юмор, вместо душа — грязный бассейн. Нам обещали, что зарплата будет со дня на день. Иногда ездили в город, ходили в кафе — совсем уж не бомжевали. Помню, возвращались на базу около десяти вечера и у друга закончился бензин в баке. Он говорит: «Братан, что делать, пару километров не доехали». Мы оставили машину на обочине и стартанули по полю до ближайшей заправки: было уже темно, страшно, мы еще представили себе какого-то барабашку и погнали с ускорением.

Я с самого детства знал, что буду футболистом: отец играл во второй лиге Украины, но я считал его почти Марадоной. Сейчас выходишь на детскую площадку и страшно становится: вокруг никого, все в телефонах или дома за компьютером. Если бы в моем детстве были такие поля, я бы на них спал, наверное. Я был счастливым ребенком, конечно, мечтал: «Когда вырасту, куплю себе…» Очень хотел PlayStation и со временем купил. Теперь стараюсь помогать маме с папой, потому что они дали мне многое: подарил им жилье в Херсоне, периодически высылаю билеты Одесса — Минск.

Вообще, всегда мечтал построить два дома по соседству, чтобы в одном жили мои родственники, а в другом — я с супругой и детьми. Пока не обзавелся собственной семьей, но, как пел Владимир Семенович, «все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели». Хочу встретить женщину, которую полюблю один раз и навсегда, как родину. Пока же просто общаюсь с девушками, мы дарим друг другу эмоции, а когда они утихают — расходимся. Считаю, это нормально: мне еще нет и 25 лет. Белорусские девушки — симпатичные славяночки, как украинки и россиянки. Кажется, их можно различить между собой только по говору.

У футболиста уже есть жилье в Киеве, теперь Александр мечтает о квартире в Минске.

— Думаю, смогу стать минчанином года через три. Некоторые белорусы могут посчитать, что я дурачок или специально рассказываю сказки, но мне действительно очень нравится ваша страна — я бы остался здесь жить. Минск, Гродно, Витебск, Могилев — классные, чистые и спокойные города. Городея понравилась не так сильно, но запах шашлыков там потрясающий. Ароматы доносятся даже до футболистов. Когда приезжаешь из Украины в Беларусь, ценишь размеренность, отсутствие суеты и пробок. А еще поражают законопослушность и порядок. Раньше мог выкинуть жвачку в окно, но теперь прячу в бумажку и оставляю в салоне, чтобы после выбросить в урну. В Украине почти всегда можно договориться, а в Беларуси пришлось привыкать к порядку. Когда только купил машину, некоторое время ездил без страховки и заплатил за это штраф 200 рублей. Недавно за Минском превысил скорость и получил письмо по почте — штраф 170 рублей. Не представляю, где так втопил, вроде, у меня и пташечка небольшая, на которой слишком не разгонишься. Друзья из Украины часто спрашивают насчет местных порядков, а еще просят передать привет президенту: у большинства украинцев Беларусь ассоциируется именно с ним.

Родители динамовца живут в Херсоне и раз в пару месяцев прилетают к нему в гости. По словам Саши, Минск они полюбили не меньше, чем сын.

— Когда я на тренировке, мамой с папой садятся на троллейбус и катаются по Минску, смотрят окрестности. Я иногда предлагаю сходить в ресторан, но мама сопротивляется:«Мне нравятся белорусские продукты, давай лучше сходим в магазин, я дома что-нибудь приготовлю». А папа — любитель мороженого. Он как попробовал ваш пломбир, сразу вспомнил запах Советского Союза. Говорит, точно такой же вкус, и точит это мороженое в любую погоду. Я снимаю квартиру в Веснянке. В этом районе живут многие футболисты и тренеры: по соседству почти все динамовские сербы, старший тренер БАТЭ Алексей Бага, в прошлом году там же снимал жилье Мохамед Мунир. Уже выбрал в Минске парочку любимых мест: «Гранд Кушавель» — ресторан с отличным обслуживанием недалеко от моего дома. Как-то наугад зашел туда, но так понравилось, что начал рекомендовать и другим футболистам. Теперь в «Гранд Кушавеле» у меня 20-процентная скидка, а девочки-официантки болеют за «Динамо». На прогулки выбираюсь в Дрозды; за обалденным мясом — в ресторан-пивоварню «Друзья»; за вкусными суши — в ProSushi (постоянно делаю у них заказы, так как я парень холостой). Иногда готовлю дома: по завтракам я реальный профессор — жарю яичницу с овощами и зеленью, кефирчик открыть — мастер. Бывает, захожу в «Виталюр» возле дома, покупаю морепродукты, сливки, макарошки — покручу, поверчу и обедаю, как итальянец.

Украинец делает комплимент Минску, но оговаривается, что всегда помнит, откуда он родом.

— Сейчас на родине такая ситуация, когда все украинцы должны сплотиться и помогать друг другу. В Беларуси меня часто спрашивают: «Как там у вас ситуация?» Я прожил в Донецке девять лет, мои знакомые уходили воевать. Но ребята, которые были в зоне боевых действий, особо не рассказывают об этом. Упоминая Украину, белорусы разделяют ее на Запад и Восток. Ни для кого не секрет, что в Украине есть разные ментальности — львовянина легко отличить от одессита. Знаю, что белорусы часто ездят отдыхать во Львов — для вас это недорогой вариант. Вы зарабатываете больше украинцев, но и цены в минских ресторанах на процентов 30 выше, чем в киевских. Удивлен, что у некоторых есть предрассудки и страхи: не опасно ли русскоговорящим ехать во Львов? Это же бред: половина Украины общается на русском — и в Киеве, и в Херсоне многие люди используют русский или суржик — разговорный язык. Никогда в жизни у нас не было острого конфликта из-за языкового вопроса или национальной принадлежности. Моя мама — крымская татарка и мусульманка по вероисповеданию, отец — православный украинец, и все это спокойно сочетается в одной семье. Мне нравится, что Беларусь выступает миротворцем в российско-украинском конфликте. Думаю, от этого может быть больше пользы, чем от того, если бы страна заняла чью-либо сторону. Все когда-то заканчивается: верю, как в сказке, что и на моей родине все будет хорошо.

В одном из интервью футболист сказал, что в Беларуси «нормальные минимальные зарплаты». На вопрос, как бы он жил на 260 рублей в Минске, Александр крепко задумался.

— Читал после того высказывания комментарии пользователей: «Попробуй просуществовать на 180 рублей — прожиточный минимум в Беларуси». Конечно, понял, что не смог бы себе позволить никаких ресторанов. Но этот минимум точно больше, чем в Украине. Пенсия моей мамы меньше 100 белорусских рублей, а коммуналка в Украине стоит примерно столько же. Хорошо, отец еще работает детским тренером, и им хватает заработка. В белорусском футболе не такие уж большие зарплаты, и надо понимать, за что мы получаем эти деньги. Спортсмены регулярно сталкиваются с травмами и рискуют здоровьем. Мы рано уезжаем из дома, потому лишены материнского тепла. Например, я переехал в спортивный интернат донецкого «Шахтера» в 11 лет — не любая мать согласится отпустить сына в таком раннем возрасте. Зато сейчас мама сполна окружает меня заботой: жду ее приезда, чтобы снова поесть любимое оливье.

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