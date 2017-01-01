

Херсон-Хмельницький: "Децентралізація в дії" Один на один (интервью)



Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.







Нагадаємо, що 27-28 лютого херсонська делегація відвідала Хмельницьку область з обміну досвідом управління ОТГ та впровадження проектів місцевого розвитку. У гості до хмельничан їздили голови херсонських ОТГ, сільські голови, представники ОДА, а також громадськість. Херсонці відвідали місто Дунаївці, смт. Нова Ушиця, смт Сатанів.



На Хмельниччині вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016.



Початок: Презетація реформи децентралізації в Хмельницькій області.







Присутні:



Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний;



Заступник голови Хмельницької ОДА з питань децентралізації Валерій Олійник;



Директор Хмельницького ВП ЦРМС Сергій Яцковський;



Директор Хмельницького ЦППК Микола Баюк;



Заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій;



Директор Херсонського ВП ЦРМС Оксана Сілюкова;



Делегація з Херсонської області







Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний розповів про досягнення Хмельницької області у запровадженні реформи місцевого самоврядування – децентралізації.



У нас вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016. Хмельницька область була першою серед інших, у якій в 2015 році було не просто створено 22 об’єднані територіальні громади, але і дотримано рекомендацій щодо їх спроможності. Тому тут громади є досить великими, як за територією, так і за кількістю населення у громаді.



Тому, вважаємо що досвід діяльності ОТГ у Хмельницькій області буде корисним для ОТГ, які лише формуються чи тільки почали працювати у нових умовах.



За охопленням території ми об’єднали найбільшу кількість громадами. За кількістю громад нас наздоганяє і переганяє Тернопільська область, Вінниччина і Житомирщина, але вони утворюють маленькі громади.



Обласна рада і обласна державна адміністрація мають спільне бачення щодо здійснення адміністративної реформи на Хмельниччині. Але, так було не завжди.



У травні 2015 року, коли ми писали перспективний план формування територій громад Хмельницької області голова обласної ради і заступник представляли ті політичні сили, які категорично проти того, щоб адміністративна реформа здійснювалася, але потім вони приймали активну участь у виборах і навіть у деяких громадах ставали лідерами. Тому зробити перший крок – прийняття перспективного плану було нелегким.



Спочатку громадам було важко, але ми вчили. Одразу після виборів, восени 2015 року, ми збиралися 1 раз в тиждень разом з районними державними адміністраціями та офісом реформ і вчили. Бюджети громад писали разом з департаментом фінансів.



У 2016 році вже було помітним зростання бюджетів новостворених ОТГ у порівнянні з бюджетами громад, які увійшли до складу ОТГ.



Але є такі голови РДА, які не сприймають ОТГ. На мою думку, ті з голів, які не є справжніми лідерами і не мають потрібного багажу знань вони з допомогою соц впливу, фін ресурсу дивляться із заздрістю з осторогою на ОТГ.



У нас є 7 районів із 20, які не охоплені ОТГ. Де голова РДА прийняв рішення, що це не треба. Ми проводимо роз’яснювальну роботу, тренінги, а районні адміністрації не підтримують. Є зворотне сприйняття.



Найбільше буде боротися проти ОТГ та РДА, де в майбутньому не буде району….



Є ситуація, коли сільські ради, які стоять на трасі і мають дві-три заправки, вважають, що вони є самодостатніми, бо у них є бюджет. Але має бути бюджет розвитку, а не бюджет проїдання.



Коли сільські ради вирішують об’єднуватися, то необхідно все прорахувати. Не потрібно утворювати великі штати, навіть якщо ви вважаєте, що бюджету вистачає, щоб утримувати цей штат. Ні, не потрібно перетягувати всі повноваження району, є унікальна можливість перефільтрувати фахових працівників. І якщо це невеликі громади, то завжди варто переглянути наприклад, чи створювати методичний відділ, якщо це може бути вчитель-методист.



Заступник голови Хмельницької адміністрації, Валерій Олійник розповів, що на Хмельниччині проживає 1 млн. 290 тис. жителів, 42% території вже об’єднано. Плануємо - до 50% в цьому році.



Не було врегульоване питання щоб центром громади стало місто обласного значення.



Як кажуть поляки, у них цей процес продовжується по сьогоднішній день – хтось приєднується, хтось від’єднується.



Для ОТГ у державному бюджеті на 2016 рік була передбачена субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у загальній сумі 1,0 млрд. грн. Розподіл субвенції по ОТГ здійснено в залежності від площі території та чисельності сільських жителів Тобто, чим більша кількість сільських жителів та площа території — тим більший обсяг субвенції ОТГ.



ОТГ Хмельницької області отримали субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 216 млн. грн.



Найбільшу субвенцію отримала Новоушицька ОТГ – 22,8 млн. грн. Досить ефективно ми скористалися цією субвенцією - на 96% використали цей додатковий ресурс.



Територіальними громадами було подано 199 проектів і майже всі реалізовано. Це придбання автотранспорту, спецтехніки, будівництво доріг, ремонт закладів охорони здоров’я, освіти, освітлення, ремонт водогону та інше.



В цьому році субвенцію трохи зменшено – 166, 9 млн. грн., хоча створено ще 4 громади. Ви знаєте, що вже визначено, що 40% цих коштів повинні бути спрямовано на об’єкти освіти, медицини, спорту та ЦНАПи.



«Всі ми розуміємо, що ці кошти - це вудка, наживка, а громади повинні навчитися ловити рибу», - долучається до розмови голова Хмельницької ОР, маємо розуміти як притягнути до себе робочі місця, навчитися самостійно забезпечувати бюджет громади.



Директор Хмельницького ВП ЦРМС Сергій Яцковський представив презентацію реформи децентралізації в Хмельницькій області.



Сергій Яцковський розповів, що громадам, які утворилися було надзвичайно важко – не було ніяких зразків. Зараз - набагато простіше, береш рішення великої, чи середньої чи то малої громади і переробляєш під себе, під свою громаду. Є варіанти створення структури освіти в залежності від розміру громади, аналіз бюджету, виконавчих апаратів з розрахунку кількості службовців на душу населення та інше.



В минулому році у 22 об’єднаних громадах власні доходи бюджетів у розрахунку на 1 жителя відповідної території, збільшилися у два рази. Три громади у нас бездотаційні.



Є невеличка громада, яка знаходиться біля міста Хмельницького – Розсошанська, вона має всього на всього 7 населених пунктів, 2 сільських ради, але традиційно, ви знаєте, що багато підприємств реєструється не в місті Хмельницьку, а в Хмельницькому районі. Я думаю, у вас така ж ситуація. У Розсошанської громади станом на 1 січня 2017 року найбільша сума бюджетних лишків 15 млн. 216 тис. грн.



Є також Гуменецька сільська рада, яка включає 9 сільських рад на території Камянець-Подільського району. На її території функціонує величезне підприємство «Подільський цемент» та десяток невеликих підприємств, у них реверс до державного бюджету склав 2,4 млн.грн.



Аналіз показує, що в ОТГ з’явилися бюджети розвитку.



Цікава ситуація – часто громади бояться об’єднуватися з містами або районними центрами, рахуючи, що основна питома вага коштів залишиться в районному центрі. Але аналіз структури використання коштів ОТГ у 2016 році повністю розбиває цей міф.



Так, міські громади на потреби центральної садиби направили лише близько 10% коштів субвенції, тоді як на окремі сільські території – 40% та більшу частину субвенції на спільні потреби – понад 49%.



У селищних громадах на потреби центральної садиби було використано трохи більший відсоток субвенції – 34% та; на об’єкти в окремих селах було направлено 28%, на спільні потреби було використано понад 37% коштів.



У сільських громадах на потреби центральної садиби було використано 31% субвенції, на об’єкти в окремих селах було направлено 55%, на спільні потреби було використано понад 15% коштів.



Наприклад, Волочиська ОТГ 82% субвенційних коштів витратила на потреби сільських територій та спільні потреби і лише 18% - на центральну садибу.



Однак, не всі громади змогли ефективно використати субвенцію з державного бюджету на розвиток інфраструктури. Є громади, які як виявилось, були не готові до таких великих сум коштів та ефективного їх використання.



На базі інституту підвищення кваліфікації ми провели велику кількість навчань з усіма видами посадових осіб: голови, заступники, секретарі, старости, юристи, фахівці з питань економіки по 2, 3, 4 дні. Вони мали можливість зустрітися з усіма представниками обласних служб.



Ми робили аналіз, з тих 216 млн.грн. – 25% комунальна техніка, близько 32% на ремонт водогонів, не знаю, як у вас в Херсонській області, але у нас у криницях почала пропадати вода і механізмом вирішення цієї проблеми – це питання сільського водогону. Якість води в криницях погіршується, вода замулюється і вирішенням є побудова водогону.



25% - дороги комунального значення, дороги між населеними пунктами -решта – інші заходи, в тому числі заходи з енергозбереження.



Керівник Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, Микола Баюк розповів, що центр намагається йти в унісон з тими викликами, які є у суспільстві щодо розвитку системи державного управління.



Після прийняття ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2015 році 5 лютого, вже 15 квітня ми ініціювали перед ОДА та ОР проведення семінарів до громадськості, до депутатів, до керівників сільських рад що є такий закон, які переваги, які перспективи.



Ми розробили методичні посібники. І як результат такої спільної роз’яснювальної та інформаційної роботи в 2015 році ми вже мали 22 ОТГ.



Але, це перший етап. Другий етап – вони утворилися, що робити? Як вирішувати організаційно-правові питання. За нашої участі і тут на місці, і з виїздом ми проводили семінари.



В подальшому, коли був сформований апарат управління, то йшов процес навчання за професійними програмами у два етапи – навчання юристів, керуючих справами, бухгалтерів, і інші категорії, і одночасно ми не залишили поза увагою і категорію старост - 176 ми провчили за програмою короткотерміновий семінар, роздали інформаційно-довідкові матеріали.



Ми продовжуємо нарощувати темпи навчання. Також, ми знаємо що основою місцевого самоврядування є депутат тому зараз ми проводимо роботу із депутатами ОТГ, щоб вони усвідомили, що від їхньої активної чи неактивної позиції залежить розвиток села, залежить розвиток територіальної громади. Ми кажемо, що це має бути як сім’я. В сім’ї має вирішуватися все.



Ми залучаємо також міжнародні кошти. У квітні місяці стартує проект «Староста та громадськість, виклики сьогодення». Староста не має фінансового ресурсу, але він є та людина , яка має у кожному селі, селищі працювати з громадськістю. Тому хочемо глибше озвучити ці практики, новації, проблеми. Таких семінарів плануємо провести 6 - з усіма старостами ОТГ. Ми випустили посібник «ОТГ Хмельниччини. Рік перший».



Сюжет про відвідини Хмельницького краю делегацією Херсонщини. Досвід, дії та робота об’єднаних громад. Перспективи. Разом з подолянами наші земляки, депутат облради, в.о.заступника голови Херсонської ОДА, Дмитро Бутрій та директор Херсонського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Оксана Сілюкова в ефірі ХОДТРК "Поділля-центр".







Питання-відповіді: Зрозуміло, що питання задають херсонці, а відповідають хмельничани.



1. Брилівський селищний голова. Запитання до голови ХОР.



У вас створилися великі і малі ОТГ. Які з них є більш ефективними?



Хочу сказати, що якщо ОТГ створено згідно методики, де все прораховується і є справжній лідер, це не той хто дуже розумний чи сам все робить, а той хто може правильно організувати роботу. Зрозуміло, що появилося багато нового і не зрозумілого, але не потрібно боятися.



Тому, успішними у нас є громади і маленькі, і великі. Наприклад, Сатанівська ОТГ, яка об’єднала всього 4 сільські ради, я думаю років через 10 буде гордістю Хмельниччини. Там є бачення розвитку, розроблена стратегія – це розвиток курорту.



Кошти, які зараз дає держава треба дуже правильно використати. Вони мають йти на розвиток тих людей, які там управляють, в тому числі не треба боятися вкладати гроші в освіту і знання. Той дядько Петро, який став депутатом повинен розуміти процес, повинен розуміти стратегію, бо він представляє інтереси села. Цих людей треба вчити, бо ці люди будуть пояснювати громаді про прийняті програми та рішення. Тобто має бути процес відкритий.



У нас є громада, яку очолив колишній голова райдержадміністрації – це громада в межах цілого району – Старосинявська селищна ОТГ.



2. Високопільський селищний голова.





Чи є у вас примірна структура виконавчих органів ОТГ, чи є якісь напрацювання?



Відповідає Микола Баюк. Так, ми примірно структуру пропонуємо. Вона розробляється у відповідності до закону України про місцеве самоврядування, є також нові закон 4472 та 4442, то це є примірне і містить рекомендаційний характер.. Остаточно – це є прерогатива ОТГ. Кожна ОТГ відповідно до стратегії розвитку визначається і приймає рішення.



Продовжує Сергій Яцковський. Потрібно визначати кількість службовців у відповідності до кількості населення. Наприклад, у Волочиській міській ОТГ сума коштів, які витрачаються на утримання виконавчих органів складає 8% від власних надходжень, разом з тим Дунаєвецька селищна – 25%, Дунаєвецька міська - 12%.



Долучається голова ХОР. Хочу сказати, що ми працюємо спільно з ОДА, підтримуємо передачу повноважень ОТГ. Але ті РДА, які не підтримують децентралізацію, то я жалію, що я їх в 2015 році попризначав. Якщо у голови РДА немає авторитету і знань, то він тримається за портфель. Але не може людина, яка отримала портфель гальмувати розвиток території.



На завершення Сергій Яцковський розповів:



Хочемо сказати, що ми теж вчимося, за лютий місяць ми їздили на Волинь та Івано-Франківщину, знайомилися з роботою їх ЦНАПів, бо у них вони дійсно найкращі в Україні. 300 видів послуг надає Івано-Франківський ЦНАП. В Луцьку за рахунок грантових коштів (300 тис.) придбали програму для роботи ЦНАПу, а в Іван-Франківську розробили власну програму, яку вони продають за 30 тис.



Керівник Луцького ЦНАПу признається, що українська програма більш функціональна, ніж європейська. Це дійсно якісний український продукт, і який притому ще й коштує в 10 разів дешевше, ніж продукт, розроблений закордонними спеціалістам. Наші керівники вже зацікавилися цим продуктом і хочуть купити.



У нас нещодавно проходив конкурс проектів ЄС для ОТГ щодо створення робочих місць, умова 50/50, максимальний розмір – 350 тис. грн, загальна сума 128 тис. євро. Багато об’єднаних громад прийняли участь, придбали трактори та іншу техніку. Тобто, хочу сказати, що ми поки не дуже багато залучаємо, але вчимося залучати європейські кошти.



Наступна наша розповідь з головою Дунаєвецької міської ОТГ Веліною Заяць.



Записано та оброблено Оксаною Шеленко Саме таку назву буде мати серія матеріалів про досвід створення та роботи ОТГ у Хмельницький області.Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.Нагадаємо, що 27-28 лютого херсонська делегація відвідала Хмельницьку область з обміну досвідом управління ОТГ та впровадження проектів місцевого розвитку. У гості до хмельничан їздили голови херсонських ОТГ, сільські голови, представники ОДА, а також громадськість. Херсонці відвідали місто Дунаївці, смт. Нова Ушиця, смт Сатанів.Голова Хмельницької обласної радиЗаступник голови Хмельницької ОДА з питань децентралізаціїДиректор Хмельницького ВП ЦРМСДиректор Хмельницького ЦППКЗаступник голови Херсонської ОДАДиректор Херсонського ВП ЦРМСУ нас вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016. Хмельницька область була першою серед інших, у якій в 2015 році було не просто створено 22 об’єднані територіальні громади, але і дотримано рекомендацій щодо їх спроможності. Тому тут громади є досить великими, як за територією, так і за кількістю населення у громаді.Тому, вважаємо що досвід діяльності ОТГ у Хмельницькій області буде корисним для ОТГ, які лише формуються чи тільки почали працювати у нових умовах.За охопленням території ми об’єднали найбільшу кількість громадами. За кількістю громад нас наздоганяє і переганяє Тернопільська область, Вінниччина і Житомирщина, але вони утворюють маленькі громади.Обласна рада і обласна державна адміністрація мають спільне бачення щодо здійснення адміністративної реформи на Хмельниччині. Але, так було не завжди.У травні 2015 року, коли ми писали перспективний план формування територій громад Хмельницької області голова обласної ради і заступник представляли ті політичні сили, які категорично проти того, щоб адміністративна реформа здійснювалася, але потім вони приймали активну участь у виборах і навіть у деяких громадах ставали лідерами. Тому зробити перший крок – прийняття перспективного плану було нелегким.Спочатку громадам було важко, але ми вчили. Одразу після виборів, восени 2015 року, ми збиралися 1 раз в тиждень разом з районними державними адміністраціями та офісом реформ і вчили. Бюджети громад писали разом з департаментом фінансів.У 2016 році вже було помітним зростання бюджетів новостворених ОТГ у порівнянні з бюджетами громад, які увійшли до складу ОТГ.Але є такі голови РДА, які не сприймають ОТГ. На мою думку, ті з голів, які не є справжніми лідерами і не мають потрібного багажу знань вони з допомогою соц впливу, фін ресурсу дивляться із заздрістю з осторогою на ОТГ.У нас є 7 районів із 20, які не охоплені ОТГ. Де голова РДА прийняв рішення, що це не треба. Ми проводимо роз’яснювальну роботу, тренінги, а районні адміністрації не підтримують. Є зворотне сприйняття.Є ситуація, коли сільські ради, які стоять на трасі і мають дві-три заправки, вважають, що вони є самодостатніми, бо у них є бюджет. Але має бути бюджет розвитку, а не бюджет проїдання.Коли сільські ради вирішують об’єднуватися, то необхідно все прорахувати. Не потрібно утворювати великі штати, навіть якщо ви вважаєте, що бюджету вистачає, щоб утримувати цей штат. Ні, не потрібно перетягувати всі повноваження району, є унікальна можливість перефільтрувати фахових працівників. І якщо це невеликі громади, то завжди варто переглянути наприклад, чи створювати методичний відділ, якщо це може бути вчитель-методист.Не було врегульоване питання щоб центром громади стало місто обласного значення.Як кажуть поляки, у них цей процес продовжується по сьогоднішній день – хтось приєднується, хтось від’єднується.Для ОТГ у державному бюджеті на 2016 рік була передбачена субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у загальній сумі 1,0 млрд. грн. Розподіл субвенції по ОТГ здійснено в залежності від площі території та чисельності сільських жителів Тобто, чим більша кількість сільських жителів та площа території — тим більший обсяг субвенції ОТГ.Найбільшу субвенцію отримала Новоушицька ОТГ – 22,8 млн. грн. Досить ефективно ми скористалися цією субвенцією - на 96% використали цей додатковий ресурс.Територіальними громадами було подано 199 проектів і майже всі реалізовано. Це придбання автотранспорту, спецтехніки, будівництво доріг, ремонт закладів охорони здоров’я, освіти, освітлення, ремонт водогону та інше.В цьому році субвенцію трохи зменшено – 166, 9 млн. грн., хоча створено ще 4 громади. Ви знаєте, що вже визначено, що 40% цих коштів повинні бути спрямовано на об’єкти освіти, медицини, спорту та ЦНАПи.«Всі ми розуміємо, що ці кошти - це вудка, наживка, а громади повинні навчитися ловити рибу», - долучається до розмови голова Хмельницької ОР, маємо розуміти як притягнути до себе робочі місця, навчитися самостійно забезпечувати бюджет громади.Сергій Яцковський розповів, що громадам, які утворилися було надзвичайно важко – не було ніяких зразків. Зараз - набагато простіше, береш рішення великої, чи середньої чи то малої громади і переробляєш під себе, під свою громаду. Є варіанти створення структури освіти в залежності від розміру громади, аналіз бюджету, виконавчих апаратів з розрахунку кількості службовців на душу населення та інше.В минулому році у 22 об’єднаних громадах власні доходи бюджетів у розрахунку на 1 жителя відповідної території, збільшилися у два рази. Три громади у нас бездотаційні.Є невеличка громада, яка знаходиться біля міста Хмельницького – Розсошанська, вона має всього на всього 7 населених пунктів, 2 сільських ради, але традиційно, ви знаєте, що багато підприємств реєструється не в місті Хмельницьку, а в Хмельницькому районі. Я думаю, у вас така ж ситуація. У Розсошанської громади станом на 1 січня 2017 року найбільша сума бюджетних лишків 15 млн. 216 тис. грн.Є також Гуменецька сільська рада, яка включає 9 сільських рад на території Камянець-Подільського району. На її території функціонує величезне підприємство «Подільський цемент» та десяток невеликих підприємств, у них реверс до державного бюджету склав 2,4 млн.грн.Аналіз показує, що в ОТГ з’явилися бюджети розвитку.Цікава ситуація – часто громади бояться об’єднуватися з містами або районними центрами, рахуючи, що основна питома вага коштів залишиться в районному центрі., тоді як на окремі сільські території – 40% та більшу частину субвенції на спільні потреби – понад 49%.було використано трохи більший відсоток субвенції – 34% та; на об’єкти в окремих селах було направлено 28%, на спільні потреби було використано понад 37% коштів.Наприклад, Волочиська ОТГ 82% субвенційних коштів витратила на потреби сільських територій та спільні потреби і лише 18% - на центральну садибу.Однак, не всі громади змогли ефективно використати субвенцію з державного бюджету на розвиток інфраструктури. Є громади, які як виявилось, були не готові до таких великих сум коштів та ефективного їх використання.На базі інституту підвищення кваліфікації ми провели велику кількість навчань з усіма видами посадових осіб: голови, заступники, секретарі, старости, юристи, фахівці з питань економіки по 2, 3, 4 дні. Вони мали можливість зустрітися з усіма представниками обласних служб.Ми робили аналіз, з тих 216 млн.грн. – 25% комунальна техніка, близько 32% на ремонт водогонів, не знаю, як у вас в Херсонській області, але у нас у криницях почала пропадати вода і механізмом вирішення цієї проблеми – це питання сільського водогону. Якість води в криницях погіршується, вода замулюється і вирішенням є побудова водогону.25% - дороги комунального значення, дороги між населеними пунктами -решта – інші заходи, в тому числі заходи з енергозбереження.Після прийняття ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2015 році 5 лютого, вже 15 квітня ми ініціювали перед ОДА та ОР проведення семінарів до громадськості, до депутатів, до керівників сільських рад що є такий закон, які переваги, які перспективи.Ми розробили методичні посібники. І як результат такої спільної роз’яснювальної та інформаційної роботи в 2015 році ми вже мали 22 ОТГ.Але, це перший етап. Другий етап – вони утворилися, що робити? Як вирішувати організаційно-правові питання. За нашої участі і тут на місці, і з виїздом ми проводили семінари.В подальшому, коли був сформований апарат управління, то йшов процес навчання за професійними програмами у два етапи – навчання юристів, керуючих справами, бухгалтерів, і інші категорії, і одночасно ми не залишили поза увагою і категорію старост - 176 ми провчили за програмою короткотерміновий семінар, роздали інформаційно-довідкові матеріали.Ми продовжуємо нарощувати темпи навчання. Також, ми знаємо що основою місцевого самоврядування є депутат тому зараз ми проводимо роботу із депутатами ОТГ, щоб вони усвідомили, що від їхньої активної чи неактивної позиції залежить розвиток села, залежить розвиток територіальної громади. Ми кажемо, що це має бути як сім’я. В сім’ї має вирішуватися все.Ми залучаємо також міжнародні кошти. У квітні місяці стартує проект «Староста та громадськість, виклики сьогодення». Староста не має фінансового ресурсу, але він є та людина , яка має у кожному селі, селищі працювати з громадськістю. Тому хочемо глибше озвучити ці практики, новації, проблеми. Таких семінарів плануємо провести 6 - з усіма старостами ОТГ. Ми випустили посібник «ОТГ Хмельниччини. Рік перший».Питання-відповіді: Зрозуміло, що питання задають херсонці, а відповідають хмельничани.Хочу сказати, що якщо ОТГ створено згідно методики, де все прораховується і є справжній лідер, це не той хто дуже розумний чи сам все робить, а той хто може правильно організувати роботу. Зрозуміло, що появилося багато нового і не зрозумілого, але не потрібно боятися.Тому, успішними у нас є громади і маленькі, і великі. Наприклад, Сатанівська ОТГ, яка об’єднала всього 4 сільські ради, я думаю років через 10 буде гордістю Хмельниччини. Там є бачення розвитку, розроблена стратегія – це розвиток курорту.Кошти, які зараз дає держава треба дуже правильно використати. Вони мають йти на розвиток тих людей, які там управляють, в тому числі не треба боятися вкладати гроші в освіту і знання. Той дядько Петро, який став депутатом повинен розуміти процес, повинен розуміти стратегію, бо він представляє інтереси села. Цих людей треба вчити, бо ці люди будуть пояснювати громаді про прийняті програми та рішення. Тобто має бути процес відкритий.Так, ми примірно структуру пропонуємо. Вона розробляється у відповідності до закону України про місцеве самоврядування, є також нові закон 4472 та 4442, то це є примірне і містить рекомендаційний характер.. Остаточно – це є прерогатива ОТГ. Кожна ОТГ відповідно до стратегії розвитку визначається і приймає рішення.Потрібно визначати кількість службовців у відповідності до кількості населення. Наприклад, у Волочиській міській ОТГ сума коштів, які витрачаються на утримання виконавчих органів складає 8% від власних надходжень, разом з тим Дунаєвецька селищна – 25%, Дунаєвецька міська - 12%.Хочу сказати, що ми працюємо спільно з ОДА, підтримуємо передачу повноважень ОТГ. Але ті РДА, які не підтримують децентралізацію, то я жалію, що я їх в 2015 році попризначав. Якщо у голови РДА немає авторитету і знань, то він тримається за портфель. Але не може людина, яка отримала портфель гальмувати розвиток території.Хочемо сказати, що ми теж вчимося, за лютий місяць ми їздили на Волинь та Івано-Франківщину, знайомилися з роботою їх ЦНАПів, бо у них вони дійсно найкращі в Україні. 300 видів послуг надає Івано-Франківський ЦНАП. В Луцьку за рахунок грантових коштів (300 тис.) придбали програму для роботи ЦНАПу, а в Іван-Франківську розробили власну програму, яку вони продають за 30 тис.Керівник Луцького ЦНАПу признається, що українська програма більш функціональна, ніж європейська. Це дійсно якісний український продукт, і який притому ще й коштує в 10 разів дешевше, ніж продукт, розроблений закордонними спеціалістам. Наші керівники вже зацікавилися цим продуктом і хочуть купити.У нас нещодавно проходив конкурс проектів ЄС для ОТГ щодо створення робочих місць, умова 50/50, максимальний розмір – 350 тис. грн, загальна сума 128 тис. євро. Багато об’єднаних громад прийняли участь, придбали трактори та іншу техніку. Тобто, хочу сказати, що ми поки не дуже багато залучаємо, але вчимося залучати європейські кошти.







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