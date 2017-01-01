Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме
Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме

После аннексии Крыма Россией очень остро встал вопрос обеспечения жителей полуострова украинским теле - и радиовещанием. Ведь Красноперекопская телебашня, которую контролирует оккупационная власть Крыма, обеспечивает подачу сигнала не только на север полуострова, но и на три южных района Херсонщины.

Одним из первых шагов, которые в 2015 году осуществило Министерство информационной политики Украины, стала поддержка создания адаптированных передач для жителей полуострова на крымскотатарском, украинском и русском языках. Передачи, которые были созданы, в том числе – с участием Украинского бюро Радио Свобода (проект «Крым.Реалии»), транслировались в эфире Первого канала Украинского радио на частоте 549 кГц, который можно принимать в большинстве районов АР Крым.

Чтобы предоставить доступ крымчанам к украинским FM-радиостанциям и телеканалам, в селе Чонгар Генического района Херсонской области, недалеко от админграницы с Крымом, 2 декабря 2016 года начали возводить радиотелевизионную передающую станцию. О том, как скоро заработает станция, на какие районы она будет подавать сигнал и каковы дальнейшие перспективы вещания с Чонгара, в интервью “Укринформу” рассказал министр информационной политики Украины Юрий Стець.


- Юрий Ярославович, ранее планировалось, что станцию, которая будет подавать сигнал на север временно оккупированного полуострова, будет построена до конца 2016 года. После начала ее работы мы получим и украинское FM-радиовещание, и цифровое телевидение в северном Крыму. Известно ли, когда она заработает на полную мощность?

- Напомню, что над восстановлением вещания на Крым мы работали в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины вместе с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Херсонской облгосадминистрацией, Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания и другими государственными институтами. Построение станции, которая должна стать противовесом Красноперекопской РТПС, было запланировано МИП и Нацсоветом еще в мае 2016 года. В течение года происходили просчет и международная координация соответствующих радиочастот с такими странами, как Турецкая Республика, Румыния и Молдова.

Понимая всю серьезность проекта, руководство Херсонской ОГА в достаточно сжатые сроки нашло участок, который подходил под строительство, и издало распоряжение об аренде земли под нее. Строительство новой башни в с. Чонгар стартовало 2 декабря 2016 года. Сейчас башня уже достроена и началось ее тестирование. Планируется, что полностью станция заработает уже в ближайшее время.Следующим этапом развития чонгарского проекта станет запуск в течение года новых радиостанций и цифрового телевидения.

- Можно ли обнародовать определенные технические характеристики станции? На какие районы она будет вещать? Какой радиус распространения сигнала?

- Высота новопостроенной башни составляет 150 метров, максимальный радиус распространения радиосигнала – 120-130 км, уверенный прием составляет до 80 км. Территория распространения сигнала: Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкойский и Красноперекопский районы Автономной Республики Крым. Также сигнал можно, с определенными препятствиями, принимать в Красногвардейском районе, в северной части Белогорского и Симферопольского районов. Технические возможности станции позволят транслировать в дальнейшем все теле - и радиоканалы украинских вещателей, которым будут выданы соответствующие лицензии. С прошлой недели чонгарская башня транслирует Общественное вещание – Первый канал Украинского радио. Готовятся к запуску другие радиостанции, которые получили лицензии от Национального совета.

- До конца 2016 года Нацсовет по телерадиовещанию должен был провести конкурс на вещание с этой башни на четырех частотах для радиостанций, а Украинский государственный центр радиочастот должен был определить цифровую частоту для телевидения. Кому уже выданы лицензии на вещание?

- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания успешно провел конкурс на четыре радиочастоты в конце декабря прошлого года. Лицензию на частоту 100.7 FM получило «Украинское радио»; на 101.4 FM - крымскотатарская радиостанция «Meydan», которая недавно возобновила свое вещание на материке; на 105,9 FM - новая крымская радиостанция «Радио Крым.Реалии»; на 107.8 FM - местное радио «Херсон ФМ».

Радиотелевизионная передающая станция в Чонгаре станет основой для дальнейшего развития цифрового телевидения на территории Херсонщины и дальнейшего развития радиовещания на территорию крымского полуострова, как это предусмотрено мероприятиями проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы.





Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 07:38   ::  Посмотрели: 71  



За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме


Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Подробнее


Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту


Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее


Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"