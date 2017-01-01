

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме Один на один (интервью) Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время







После аннексии Крыма Россией очень остро встал вопрос обеспечения жителей полуострова украинским теле - и радиовещанием. Ведь Красноперекопская телебашня, которую контролирует оккупационная власть Крыма, обеспечивает подачу сигнала не только на север полуострова, но и на три южных района Херсонщины.



Одним из первых шагов, которые в 2015 году осуществило Министерство информационной политики Украины, стала поддержка создания адаптированных передач для жителей полуострова на крымскотатарском, украинском и русском языках. Передачи, которые были созданы, в том числе – с участием Украинского бюро Радио Свобода (проект «Крым.Реалии»), транслировались в эфире Первого канала Украинского радио на частоте 549 кГц, который можно принимать в большинстве районов АР Крым.



Чтобы предоставить доступ крымчанам к украинским FM-радиостанциям и телеканалам, в селе Чонгар Генического района Херсонской области, недалеко от админграницы с Крымом, 2 декабря 2016 года начали возводить радиотелевизионную передающую станцию. О том, как скоро заработает станция, на какие районы она будет подавать сигнал и каковы дальнейшие перспективы вещания с Чонгара, в интервью “Юрий Стець.





- Юрий Ярославович, ранее планировалось, что станцию, которая будет подавать сигнал на север временно оккупированного полуострова, будет построена до конца 2016 года. После начала ее работы мы получим и украинское FM-радиовещание, и цифровое телевидение в северном Крыму. Известно ли, когда она заработает на полную мощность?



- Напомню, что над восстановлением вещания на Крым мы работали в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины вместе с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Херсонской облгосадминистрацией, Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания и другими государственными институтами. Построение станции, которая должна стать противовесом Красноперекопской РТПС, было запланировано МИП и Нацсоветом еще в мае 2016 года. В течение года происходили просчет и международная координация соответствующих радиочастот с такими странами, как Турецкая Республика, Румыния и Молдова.



Понимая всю серьезность проекта, руководство Херсонской ОГА в достаточно сжатые сроки нашло участок, который подходил под строительство, и издало распоряжение об аренде земли под нее. Строительство новой башни в с. Чонгар стартовало 2 декабря 2016 года. Сейчас башня уже достроена и началось ее тестирование. Планируется, что полностью станция заработает уже в ближайшее время.Следующим этапом развития чонгарского проекта станет запуск в течение года новых радиостанций и цифрового телевидения.



- Можно ли обнародовать определенные технические характеристики станции? На какие районы она будет вещать? Какой радиус распространения сигнала?



- Высота новопостроенной башни составляет 150 метров, максимальный радиус распространения радиосигнала – 120-130 км, уверенный прием составляет до 80 км. Территория распространения сигнала: Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкойский и Красноперекопский районы Автономной Республики Крым. Также сигнал можно, с определенными препятствиями, принимать в Красногвардейском районе, в северной части Белогорского и Симферопольского районов. Технические возможности станции позволят транслировать в дальнейшем все теле - и радиоканалы украинских вещателей, которым будут выданы соответствующие лицензии. С прошлой недели чонгарская башня транслирует Общественное вещание – Первый канал Украинского радио. Готовятся к запуску другие радиостанции, которые получили лицензии от Национального совета.



- До конца 2016 года Нацсовет по телерадиовещанию должен был провести конкурс на вещание с этой башни на четырех частотах для радиостанций, а Украинский государственный центр радиочастот должен был определить цифровую частоту для телевидения. Кому уже выданы лицензии на вещание?



- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания успешно провел конкурс на четыре радиочастоты в конце декабря прошлого года. Лицензию на частоту 100.7 FM получило «Украинское радио»; на 101.4 FM - крымскотатарская радиостанция «Meydan», которая недавно возобновила свое вещание на материке; на 105,9 FM - новая крымская радиостанция «Радио Крым.Реалии»; на 107.8 FM - местное радио «Херсон ФМ».



Радиотелевизионная передающая станция в Чонгаре станет основой для дальнейшего развития цифрового телевидения на территории Херсонщины и дальнейшего развития радиовещания на территорию крымского полуострова, как это предусмотрено мероприятиями проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы.



После аннексии Крыма Россией очень остро встал вопрос обеспечения жителей полуострова украинским теле - и радиовещанием. Ведь Красноперекопская телебашня, которую контролирует оккупационная власть Крыма, обеспечивает подачу сигнала не только на север полуострова, но и на три южных района Херсонщины.Одним из первых шагов, которые в 2015 году осуществило Министерство информационной политики Украины, стала поддержка создания адаптированных передач для жителей полуострова на крымскотатарском, украинском и русском языках. Передачи, которые были созданы, в том числе – с участием Украинского бюро Радио Свобода (проект «Крым.Реалии»), транслировались в эфире Первого канала Украинского радио на частоте 549 кГц, который можно принимать в большинстве районов АР Крым.Чтобы предоставить доступ крымчанам к украинским FM-радиостанциям и телеканалам, в селе Чонгар Генического района Херсонской области, недалеко от админграницы с Крымом, 2 декабря 2016 года начали возводить радиотелевизионную передающую станцию. О том, как скоро заработает станция, на какие районы она будет подавать сигнал и каковы дальнейшие перспективы вещания с Чонгара, в интервью “ Укринформу ” рассказал министр информационной политики Украины- Напомню, что над восстановлением вещания на Крым мы работали в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины вместе с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Херсонской облгосадминистрацией, Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания и другими государственными институтами. Построение станции, которая должна стать противовесом Красноперекопской РТПС, было запланировано МИП и Нацсоветом еще в мае 2016 года. В течение года происходили просчет и международная координация соответствующих радиочастот с такими странами, как Турецкая Республика, Румыния и Молдова.Понимая всю серьезность проекта, руководство Херсонской ОГА в достаточно сжатые сроки нашло участок, который подходил под строительство, и издало распоряжение об аренде земли под нее. Строительство новой башни в с. Чонгар стартовало 2 декабря 2016 года. Сейчас башня уже достроена и началось ее тестирование. Планируется, что полностью станция заработает уже в ближайшее время.Следующим этапом развития чонгарского проекта станет запуск в течение года новых радиостанций и цифрового телевидения.- Высота новопостроенной башни составляет 150 метров, максимальный радиус распространения радиосигнала – 120-130 км, уверенный прием составляет до 80 км. Территория распространения сигнала: Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкойский и Красноперекопский районы Автономной Республики Крым. Также сигнал можно, с определенными препятствиями, принимать в Красногвардейском районе, в северной части Белогорского и Симферопольского районов. Технические возможности станции позволят транслировать в дальнейшем все теле - и радиоканалы украинских вещателей, которым будут выданы соответствующие лицензии. С прошлой недели чонгарская башня транслирует Общественное вещание – Первый канал Украинского радио. Готовятся к запуску другие радиостанции, которые получили лицензии от Национального совета.- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания успешно провел конкурс на четыре радиочастоты в конце декабря прошлого года. Лицензию на частоту 100.7 FM получило «Украинское радио»; на 101.4 FM - крымскотатарская радиостанция «Meydan», которая недавно возобновила свое вещание на материке; на 105,9 FM - новая крымская радиостанция «Радио Крым.Реалии»; на 107.8 FM - местное радио «Херсон ФМ».Радиотелевизионная передающая станция в Чонгаре станет основой для дальнейшего развития цифрового телевидения на территории Херсонщины и дальнейшего развития радиовещания на территорию крымского полуострова, как это предусмотрено мероприятиями проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы.







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