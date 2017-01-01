

Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту Один на один (интервью) Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.







Чи був вдалим минулий рік для сірогозьких спортсменів?



Вважаю, що так! Адже маємо чимало перемог і досягнень. Так команда юнаків дитячо-юнацької спортивної школи 1999 – 2000 років народження посідає третє місце після першого кола в Херсонській обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі. Збірна команда району юнаків 2000 – 2001 років народження виборола третє місце в обласній Спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини. Команда ДЮСШ зайняла третє місце в міжрайонному турнірі з футболу пам’яті М.В.Курінного в смт Велика Лепетиха. Збірна команда району виграла «золото» в міжрайонному турнірі пам’яті загиблих працівників міліції в смт Верхній Рогачик. Команда юнаків виборола право змагатися у фінальних змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч» в залік обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2016/2017 навчального року. Збірна команда ветеранів району приймала участь у Кубку Херсонської області з футболу 2016 року.



Спортсмени району беруть активну участь в змаганнях з видів спорту обласної спартакіади школярів та літніх юнацьких ігр Херсонщини. Так, у 2016 році Нижньосірогозький район посів 5 загальнокомандне місце в обласній спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед команд ІІ групи з таких видів спорту як волейбол, баскетбол, футбол, легкоатлетичний крос, легка атлетика, «Старти надій», «Шкіряний м’яч». В VІІІ літніх спортивних юнацьких іграх наші юні спортсмени беруть участь у видах спорту, що культивуються в Нижньосірогозькому районі, і в минулому році посіли шосте загальнокомандне місце серед збірних команд міст та районів Херсонської області ІІ групи.



А які спортивні заходи та змагання, із залученням широких верств населення, було проведено в минулому році?



Їх було чимало. Назву найбільш масові та цікаві. Це – районна спартакіада серед школярів; Кубок району з футболу присвячений пам’яті земляків-підпільників І.Д. Височина та М.В. Купрія; турнір з міні-футболу пам’яті воїна-інтернаціоналіста Ю. П.Бугаєнка; традиційний турнір з футболу серед команд-ветеранів присвячений визволенню Сірогозщини від німецько-фашистських загарбників; відкритий турнір з футболу серед команд ДЮСШ «Сірогозьке літо»; районні турніри до Дня фізичної культури та спорту, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня працівників сільського господарства; турніри пам’яті Б.В.Іванюка, А.В.Дудки, учасників АТО; кубок району з волейболу; районна Спартакіада серед команд депутатів усіх рівнів, державних службовців, медичних та педагогічних працівників.



Минулий рік дав старт проведенню міжрайонних спортивних турнірів, ініціатором яких виступила Сірогозщина.



Так. І сподіваюся, що змагання за участі спортсменів інших районів, які ми провели вперше у 2016 році, а це – перший відкритий чемпіонат Нижньосірогозького району з футболу серед аматорських команд, в якому приймало участь 11 команд з чотирьох районів: Іванівського, Великолепетиського, Верхньорогачицького та Нижньосірогозького та перша міжрайонна Спартакіада серед команд депутатів всіх рівнів в якій приймало участь 4 райони: Нижньосірогозький, Іванівський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, отримають вдале продовження в майбутньому.



Які у Вас, як у відповідального за фізичну культуру і спорт у районі плани на майбутнє?



Ми й надалі продовжимо взятий курс, – запевнив Ігор Гладун. – Адже здорова нація – це сильна нація. Варто наголосити, що наразі для спорту в нашому районі настали нові часи. Політика відновлення матеріально-технічної бази спортивних секцій та ДЮСШ, підвищення їх іміджу, впевнений, залучить до занять спортом більше дітей та молоді, ще більше прославить Сірогозщину новими перемогами. Так, торік за рішенням сесії районної ради сьомого скликання було виділено 72 тис. грн на придбання спортивних тренажерів для потреб вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. На нинішній рік планується за рахунок коштів фонду регіонального розвитку та районного бюджету (в сумі 1,5 млн грн), провести реконструкцію стадіону дитячо-юнацької спортивної школи. Впевнений, що за підтримки районних органів влади ці плани буде втілено в життя. А спортивними талантами Сірогозщина багата. У нас є талановита молодь, яка демонструє хороші результати, тож наше спільне завдання – створити сприятливі умови для реалізації їх спортивного потенціалу.



Спілкувалася Віта КОПЕНКО.

Вважаю, що так! Адже маємо чимало перемог і досягнень. Так команда юнаків дитячо-юнацької спортивної школи 1999 – 2000 років народження посідає третє місце після першого кола в Херсонській обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі. Збірна команда району юнаків 2000 – 2001 років народження виборола третє місце в обласній Спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини. Команда ДЮСШ зайняла третє місце в міжрайонному турнірі з футболу пам’яті М.В.Курінного в смт Велика Лепетиха. Збірна команда району виграла «золото» в міжрайонному турнірі пам’яті загиблих працівників міліції в смт Верхній Рогачик. Команда юнаків виборола право змагатися у фінальних змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч» в залік обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2016/2017 навчального року. Збірна команда ветеранів району приймала участь у Кубку Херсонської області з футболу 2016 року.Спортсмени району беруть активну участь в змаганнях з видів спорту обласної спартакіади школярів та літніх юнацьких ігр Херсонщини. Так, у 2016 році Нижньосірогозький район посів 5 загальнокомандне місце в обласній спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед команд ІІ групи з таких видів спорту як волейбол, баскетбол, футбол, легкоатлетичний крос, легка атлетика, «Старти надій», «Шкіряний м’яч». В VІІІ літніх спортивних юнацьких іграх наші юні спортсмени беруть участь у видах спорту, що культивуються в Нижньосірогозькому районі, і в минулому році посіли шосте загальнокомандне місце серед збірних команд міст та районів Херсонської області ІІ групи.Їх було чимало. Назву найбільш масові та цікаві. Це – районна спартакіада серед школярів; Кубок району з футболу присвячений пам’яті земляків-підпільників І.Д. Височина та М.В. Купрія; турнір з міні-футболу пам’яті воїна-інтернаціоналіста Ю. П.Бугаєнка; традиційний турнір з футболу серед команд-ветеранів присвячений визволенню Сірогозщини від німецько-фашистських загарбників; відкритий турнір з футболу серед команд ДЮСШ «Сірогозьке літо»; районні турніри до Дня фізичної культури та спорту, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня працівників сільського господарства; турніри пам’яті Б.В.Іванюка, А.В.Дудки, учасників АТО; кубок району з волейболу; районна Спартакіада серед команд депутатів усіх рівнів, державних службовців, медичних та педагогічних працівників.Так. І сподіваюся, що змагання за участі спортсменів інших районів, які ми провели вперше у 2016 році, а це – перший відкритий чемпіонат Нижньосірогозького району з футболу серед аматорських команд, в якому приймало участь 11 команд з чотирьох районів: Іванівського, Великолепетиського, Верхньорогачицького та Нижньосірогозького та перша міжрайонна Спартакіада серед команд депутатів всіх рівнів в якій приймало участь 4 райони: Нижньосірогозький, Іванівський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, отримають вдале продовження в майбутньому.Ми й надалі продовжимо взятий курс, – запевнив Ігор Гладун. – Адже здорова нація – це сильна нація. Варто наголосити, що наразі для спорту в нашому районі настали нові часи. Політика відновлення матеріально-технічної бази спортивних секцій та ДЮСШ, підвищення їх іміджу, впевнений, залучить до занять спортом більше дітей та молоді, ще більше прославить Сірогозщину новими перемогами. Так, торік за рішенням сесії районної ради сьомого скликання було виділено 72 тис. грн на придбання спортивних тренажерів для потреб вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. На нинішній рік планується за рахунок коштів фонду регіонального розвитку та районного бюджету (в сумі 1,5 млн грн), провести реконструкцію стадіону дитячо-юнацької спортивної школи. Впевнений, що за підтримки районних органів влади ці плани буде втілено в життя. А спортивними талантами Сірогозщина багата. У нас є талановита молодь, яка демонструє хороші результати, тож наше спільне завдання – створити сприятливі умови для реалізації їх спортивного потенціалу.







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