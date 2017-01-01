Футболисты симферопольской «Таврии» вышли из отпуска. Команда уже провела первую тренировку, на которой присутствовал ряд новичков из числа местных футболистов — их присмотрел на местных соревнованиях главный тренер Сергей Шевченко.
Команда будет работать в режиме трех тренировок в неделю (вторник, среда, четверг), а 1-го, 2-го и 7-го марта проведет три матча в рамках «Открытого Кубка Федерации футбола АР Крым 2017 года». Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.
— Как сейчас «Таврия» готовится ко второй половине сезона? Была информация, что команда планирует со следующего сезона заявляться в профессионалы?
— Да, есть такая программа. Задачи, которые ставят нам народные депутаты Паламарчук, Куницын и местная общественность, которая нас поддерживает, — большие. Конечная задача — чтобы «Таврия» играла в Премьер-лиге. Мы начали с аматоров, как и харьковский «Металлист». К слову, спасибо, что нам посодействовали и пустили в этот чемпионат. Дальше — Вторая лига, Первая лига и Премьер-лига. Тяжело, конечно, но сейчас и всё непросто.
Сейчас мы начали готовиться ко второму кругу Любительского чемпионата Украины. Команда уже собралась, планируем укрепляться. С 1 по 7 марта будем участвовать в турнире на Кубок Федерации футбола Крыма, где, помимо нас, будут принимать участие две профессиональные команды: «Мир» (Горностаевка), «Энергия» (Новая Каховка); и аматорский «Колос» (Хлебодаровка). Этот турнир будет одним из этапов подготовки ко второму кругу.
— Ходят слухи, что херсонский «Кристалл» будет сниматься со второй лиги. Вы не собираетесь, кем-то усилиться из «Кристалла»?
— Честно говоря, я про снятие «Кристалла» не знаю. Слухи — это есть слухи. Но это будет большим минусом. «Кристалл» не должен сняться, это мое личное мнение. Пусть всё, что хотят делают, но доигрывают — пусть юношами, но ни в коем случае не сниматься. Даже не хочется об этом говорить. Это неправильно.
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