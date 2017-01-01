

Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола Один на один (интервью) Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II



Первая часть интервью ТУТ







Как вы думаете, мы свое что-то должны придумать или взять, как например, венгры взяли Бельгийскую систему и ввели ее на государственном уровне и занимаются футболом по этой системе. Или мы должны придумать и внедрить что-то свое?



Не хочу громко говорить на уровне Украины, а на уровне Херсона можно построить что-то свое. И совместно решить каким путем идти. Это должна быть какая-то школа, исходя из своих возможностей и рьяного такого желания. Решиться на это и пойти, потянуть и другие школы. Может, это будет «Освита», на которой сейчас новое поле, есть план развития. Было бы прекрасно.



Какой план развития? Если мы берем «Освиту», она должна иметь статус специализированной школы, а не комплексной. То есть, определится, чем заниматься? Вернемся к детскому футболу. У нас много ДЮСШ, у нас много секций по футболу в разных ДЮСШ и не только. Но, если проанализировать за последнее время, то деток, которые пошли дальше, и занимаются в академиях, очень мало. Почему так и что нужно делать?





Если брать по Херсонской области, то первое - однозначно необходимо создание отделения футбола. Потому что наши дети много лет ездили в Крым, где есть училище олимпийского резерва с отделением футбола. И я знаю, многие мечтали об этом, не все попадали, но стремились… Особенно те дети с области, кто ближе к Крыму, они ездили туда. Сейчас, никто в Крым ездить не сможет, поэтому это должно быть приоритетно. Если все получится, то это будет большой шаг.



- второе, должен кто-то выступить объединяющей силой. Это будет сделать нелегко, но надо какие-то вещи делать – создавать сборные города, области. Чтобы дети с разных школ играли вместе, дружили, тренера общались. Что-бы это была какая-то здоровая конкуренция. Для этого, опять же найти возможность финансирования этой сборной. Не отдельные школы, чтобы люди не «грызлись», что кому-то больше выделили, а кому-то меньше. А это будет конкуренция между талантливыми ребятами, тренерами. Это такая работа, что не спать ночами, отчаянно работать.



Я знаю, я работал детским тренером, отдавал силы, просил. Я знаю, что это такое. Тратил свое время, деньги, поля арендовал. Нам надо самоотверженность. Опять же, за это тренер конечно же должен получать заработную плату. У меня на тот момент было где-то 620 гривен или 670 где-то так. Я помню, даже на все расходы не хватало. Слава богу, я после футбола этим занялся, еще на старом багаже как-то тянул.



Поэтому однозначно надо думать. Опять же, вопрос - а кто об этом должен думать. Государство? Оно сейчас не в том состоянии, чтобы думать, как детскому тренеру поднять заработную плату. Скорее всего, что это на местном уровне должны директора думать, как видоизменить эту структуру, перейти к более современной, и как оплачивать труд тренера. Потому что тренер должен работать очень много и он должен саморазвиваться. На это тоже нужны средства. Он не должен думать…Должен любить детей, приходить счастливый, и этот позитив нести детям и прививать им любовь к футболу… Как это изменить? Это не одним днем – 100%. Но если набросать план развития…



По сути, отделение в училище - это та же сборная. По идее, туда должны попасть сильнейшие.



Нет, почему же, талантливый хороший ребенок может заниматься допустим в 5 школе или ДЮШОР «Кристалл», или ДЮСШ «Херсон». То есть он совершенно может выбрать школу поближе.



Да, если создать на базе, то можно уже и подтягивать деток, не зависимо от того, учится он в училище или нет. Их так легче финансировать потом.



Да, может, но я говорю не о финансировании, а о спортивном моменте. Да, когда там отдельный тренер, который отвечает за это все, а не на базе чего то. На базе чего то, как всегда, получается перетягивание. А когда совершенно не заангажированный тренер, он собирает и участвует в тех соревнованиях, на что выделяется. А под сборную города, области можно и просить...



Это великолепная идея. Под это можно просить и в области, и в городе и даже районы, которые существуют. Они все могут софинансировать все это.



Да. Опять же, многое зависит от тех факторов, о которых мы говорим. Тут все факторы взаимосвязаны. Мы задумывали, что вот будет «Кристалл», потом будет «Ю-19», которое участвует в прекрасном первенстве, которое образовалось, я слежу за ним. Это прекрасно, для ребят развитие. Потом «Кристалл-2», который будет принимать на местном уровне чемпионат города, чемпионат области, потом школа… И опять же, в этом всем круговороте, когда будет замешано сотрудничество со всеми школами, сборными, всем прочем, то тогда будет результат. Как только будет что-то выпадать - не будет профессиональной команды, это тоже будет хуже, но если будет профессиональная команда не связана ни с чем, тогда тоже не дело. А кто это свяжет? Кто должен взять это на себя. Я не вижу пока такого лидера в Херсоне, за которым все безоговорочно пойдут. Наверно, надо чтоб этот человек появился, и прошло время, что бы он всех убедил, рассказал.



Я думаю, в любом случае его поддержат 100%. Только тогда, когда увидят все, что это перспективно, что это дает свои плоды, тогда даже последний скептик скажет: «Да, я ошибался». Вернемся в детскую тему. Вы себя видите детским тренером или тренером профессиональной команды? По состоянию души, не по ситуации, которая возникает.



По состоянию души…. Честно скажу, я проработал детским тренером три года. Это очень нелегкий труд. Но, детский футбол, он еще не испорчен тем, чем уже испорчен профессиональный. У детей еще горят глаза, они еще по другому играют, по другому воспринимают. У них в глазах мечты какие-то - сыграть в лиге чемпионов, надежды… Они еще горят этим всем, с ними очень интересно работать. Я работал с пятилетними, и выпускал ребят. Я, в душе, конечно же очень хотел бы поработать. Потому что детский футбол он намного чище, намного интереснее. Но, понимаете, в сегодняшней ситуации, в которой находится детский футбол, очень тяжело опустится с профессиональной, особенно если в первой лиге работал, второй. Были какие-то условия, какой-то уровень… Поэтому тяжело…



Но, если бы была создана хорошая база для этого всего, если бы человек не думал, что получает копейки и не знает, как прокормить семью, то я, конечно же, с удовольствием бы в этом принял участие. А в связи с тем, что я считаю, что уровень футбола в Украине в последнее время очень падает, постоянные скандалы с договорными играми, ни для кого не секрет какое судейство, то конечно же хочется это все бросить и спокойно кого-то воспитывать, что бы кто то тебе спасибо сказал, был благодарен тебе и ты понимал, что ты в чьей то судьбе принимал участие. Но, я думаю, что в сегодняшней ситуации это очень тяжело. Но, в душе, я бы оставил сегодняшний профессиональный футбол.



Херсон, один из немногих областных центров в котором нет музея истории Херсонского футбола - места, где будут собраны фотографии, артефакты какие-то, иные футбольные раритеты. Хочу поинтересоваться у вас как у футболиста известного и принесшего славу Херсону и Херсонщине, поддерживаете ли вы идею создания музея Херсонского футбола?



Это было бы просто замечательно. И я знаю, что есть много людей и ветеранов, и болельщиков, у которых хранятся достаточно редкие вещи, которые бы они с удовольствием пожертвовали, но они не знают куда и кому это отдать, передать. И я бы у себя нашел, что - нибудь такое, что можно было бы передать в музей. Это было бы просто замечательно. И для областного центра, я думаю, не сложно найти помещение, которое красиво оформить и о котором все будут знать. Это было бы интересно и для детей и это надо нам, что бы эту историю передавать своим детям, гордиться этим. Поэтому, было бы очень замечательно, если это когда-либо произойдет в Херсоне.



Очень приятно, что мы нашли еще одного союзника в этом вопросе. Будем продвигать это направление. Потому что, рассказываешь людям, а они даже не знают про наших Максимова, Головка и т.д., удивляясь: «А что он ваш - херсонец?»



Бытует мнение, что большой футбол, который приносит большие победы – это прерогатива больших городов, а вот провинциальные должны делать ставку на футзал, тем более, что он сейчас очень прогрессирует. И всячески развивать его. Интересно ваше видение по перспективам развития такой разновидности футбола как футзал?



Я должен не согласиться с таким мнением. Во-первых, у нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя каким-то провинциальным и уходить от большого футбола. Однозначно. Это мое 100% мнение. Второе. Бывая на матче, я хочу сказать, что это совершенно другой вид спорта. Да, это мяч… Для меня, это как волейбол с баскетболом. Также само, футбол с футзалом.



Для меня это совершенно другое, там совершенно другая тактика, совершенно другая работа, совершенно другая подготовка и совершенно другие навыки у людей должны быть. Я даже сталкивался с тем, когда люди в отпуске играют в мини-футбол, но потом их переучивать надо, потому что они совершенно по другому начинают работать с мячом. Поэтому, два разных вида спорта, как переключатся с одного на другой? – я совершенно не согласен.



Опять же, мы упираемся на том, что да, прекрасно, на хорошем уровне в Херсоне играет мини-футбольная команда, но зрители, которые приходят, помещаются только на балконе, помещается там, я думаю, не более 200 человек. Мы упираемся в то, что должен быть в Херсоне современный зал с трибунами. Тогда это будет более развито в нашем городе. Но мы не должны переключатся только на это. Я совершенно не согласен…



А перспективу вы видите? Именно, глобального развития футзала, в частности не только в Херсоне, а вообще в Украине, в Европе?



Конечно же, футзал развивается, но я не большой сторонник этого. Поэтому, я не особо слежу за этим. Развивается почему? Потому, что есть частный капитал, есть хозяин, который выстроил структуру, которая приносит результат, и плоды какие-то результаты, развитие. Может, где-то лучше получается, но есть клуб, который не финансируется по программе. У него закрыты все текущие проблемы, которые возникают. Тогда можно думать о развитии футболистов и игры команды, и привлечение детей в эту структуру, создании каких - то детских групп уже в перспективе.



Как вы относитесь к тому, что бы открыть отделение и две специальности: футбол, футзал. Например, 7-9 класс, потом до 11 класса?



Я думаю, должно быть разделение на более раннем уровне. Потому, что специфика одного вида спорта и другого они отличаются. Поэтому, может быть на начальном уровне - это работа с мячом и там и там. А потом уже, исходя из какого - то потенциала организма, исходя из каких–то вещей, должно быть обязательно разъединение, разграничение этого возраста должно быть четкое. А на начальном уровне, где-то до 11-12 лет. Опять же, в таком возрасте дети все равно не играют на большом поле, а играют на каких-то маленьких площадках. Отличается размер, чуть другое покрытие, а потом уже с этого возраста должно быть четкое разграничение - я хочу в футбол играть или в футзал играть.



И последнее… Ваши планы. Есть какие-то предложения?



Сложный вопрос… Да, были предложения. Сейчас несколько обсуждается. Я конкретизировать не буду. Было несколько вариантов… С одних переговоров вышел я, с одних переговоров вышел клуб. Все в процессе.



Беседовал Тарас Бузак

Не хочу громко говорить на уровне Украины, а на уровне Херсона можно построить что-то свое. И совместно решить каким путем идти. Это должна быть какая-то школа, исходя из своих возможностей и рьяного такого желания. Решиться на это и пойти, потянуть и другие школы. Может, это будет «Освита», на которой сейчас новое поле, есть план развития. Было бы прекрасно.Если брать по Херсонской области, то первое - однозначно необходимо создание отделения футбола. Потому что наши дети много лет ездили в Крым, где есть училище олимпийского резерва с отделением футбола. И я знаю, многие мечтали об этом, не все попадали, но стремились… Особенно те дети с области, кто ближе к Крыму, они ездили туда. Сейчас, никто в Крым ездить не сможет, поэтому это должно быть приоритетно. Если все получится, то это будет большой шаг.- второе, должен кто-то выступить объединяющей силой. Это будет сделать нелегко, но надо какие-то вещи делать – создавать сборные города, области. Чтобы дети с разных школ играли вместе, дружили, тренера общались. Что-бы это была какая-то здоровая конкуренция. Для этого, опять же найти возможность финансирования этой сборной. Не отдельные школы, чтобы люди не «грызлись», что кому-то больше выделили, а кому-то меньше. А это будет конкуренция между талантливыми ребятами, тренерами. Это такая работа, что не спать ночами, отчаянно работать.Я знаю, я работал детским тренером, отдавал силы, просил. Я знаю, что это такое. Тратил свое время, деньги, поля арендовал. Нам надо самоотверженность. Опять же, за это тренер конечно же должен получать заработную плату. У меня на тот момент было где-то 620 гривен или 670 где-то так. Я помню, даже на все расходы не хватало. Слава богу, я после футбола этим занялся, еще на старом багаже как-то тянул.Поэтому однозначно надо думать. Опять же, вопрос - а кто об этом должен думать. Государство? Оно сейчас не в том состоянии, чтобы думать, как детскому тренеру поднять заработную плату. Скорее всего, что это на местном уровне должны директора думать, как видоизменить эту структуру, перейти к более современной, и как оплачивать труд тренера. Потому что тренер должен работать очень много и он должен саморазвиваться. На это тоже нужны средства. Он не должен думать…Должен любить детей, приходить счастливый, и этот позитив нести детям и прививать им любовь к футболу… Как это изменить? Это не одним днем – 100%. Но если набросать план развития…Нет, почему же, талантливый хороший ребенок может заниматься допустим в 5 школе или ДЮШОР «Кристалл», или ДЮСШ «Херсон». То есть он совершенно может выбрать школу поближе.Да, может, но я говорю не о финансировании, а о спортивном моменте. Да, когда там отдельный тренер, который отвечает за это все, а не на базе чего то. На базе чего то, как всегда, получается перетягивание. А когда совершенно не заангажированный тренер, он собирает и участвует в тех соревнованиях, на что выделяется. А под сборную города, области можно и просить...Да. Опять же, многое зависит от тех факторов, о которых мы говорим. Тут все факторы взаимосвязаны. Мы задумывали, что вот будет «Кристалл», потом будет «Ю-19», которое участвует в прекрасном первенстве, которое образовалось, я слежу за ним. Это прекрасно, для ребят развитие. Потом «Кристалл-2», который будет принимать на местном уровне чемпионат города, чемпионат области, потом школа… И опять же, в этом всем круговороте, когда будет замешано сотрудничество со всеми школами, сборными, всем прочем, то тогда будет результат. Как только будет что-то выпадать - не будет профессиональной команды, это тоже будет хуже, но если будет профессиональная команда не связана ни с чем, тогда тоже не дело. А кто это свяжет? Кто должен взять это на себя. Я не вижу пока такого лидера в Херсоне, за которым все безоговорочно пойдут. Наверно, надо чтоб этот человек появился, и прошло время, что бы он всех убедил, рассказал.По состоянию души…. Честно скажу, я проработал детским тренером три года. Это очень нелегкий труд. Но, детский футбол, он еще не испорчен тем, чем уже испорчен профессиональный. У детей еще горят глаза, они еще по другому играют, по другому воспринимают. У них в глазах мечты какие-то - сыграть в лиге чемпионов, надежды… Они еще горят этим всем, с ними очень интересно работать. Я работал с пятилетними, и выпускал ребят. Я, в душе, конечно же очень хотел бы поработать. Потому что детский футбол он намного чище, намного интереснее. Но, понимаете, в сегодняшней ситуации, в которой находится детский футбол, очень тяжело опустится с профессиональной, особенно если в первой лиге работал, второй. Были какие-то условия, какой-то уровень… Поэтому тяжело…Но, если бы была создана хорошая база для этого всего, если бы человек не думал, что получает копейки и не знает, как прокормить семью, то я, конечно же, с удовольствием бы в этом принял участие. А в связи с тем, что я считаю, что уровень футбола в Украине в последнее время очень падает, постоянные скандалы с договорными играми, ни для кого не секрет какое судейство, то конечно же хочется это все бросить и спокойно кого-то воспитывать, что бы кто то тебе спасибо сказал, был благодарен тебе и ты понимал, что ты в чьей то судьбе принимал участие. Но, я думаю, что в сегодняшней ситуации это очень тяжело. Но, в душе, я бы оставил сегодняшний профессиональный футбол.Это было бы просто замечательно. И я знаю, что есть много людей и ветеранов, и болельщиков, у которых хранятся достаточно редкие вещи, которые бы они с удовольствием пожертвовали, но они не знают куда и кому это отдать, передать. И я бы у себя нашел, что - нибудь такое, что можно было бы передать в музей. Это было бы просто замечательно. И для областного центра, я думаю, не сложно найти помещение, которое красиво оформить и о котором все будут знать. Это было бы интересно и для детей и это надо нам, что бы эту историю передавать своим детям, гордиться этим. Поэтому, было бы очень замечательно, если это когда-либо произойдет в Херсоне.Я должен не согласиться с таким мнением. Во-первых, у нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя каким-то провинциальным и уходить от большого футбола. Однозначно. Это мое 100% мнение. Второе. Бывая на матче, я хочу сказать, что это совершенно другой вид спорта. Да, это мяч… Для меня, это как волейбол с баскетболом. Также само, футбол с футзалом.Для меня это совершенно другое, там совершенно другая тактика, совершенно другая работа, совершенно другая подготовка и совершенно другие навыки у людей должны быть. Я даже сталкивался с тем, когда люди в отпуске играют в мини-футбол, но потом их переучивать надо, потому что они совершенно по другому начинают работать с мячом. Поэтому, два разных вида спорта, как переключатся с одного на другой? – я совершенно не согласен.Опять же, мы упираемся на том, что да, прекрасно, на хорошем уровне в Херсоне играет мини-футбольная команда, но зрители, которые приходят, помещаются только на балконе, помещается там, я думаю, не более 200 человек. Мы упираемся в то, что должен быть в Херсоне современный зал с трибунами. Тогда это будет более развито в нашем городе. Но мы не должны переключатся только на это. Я совершенно не согласен…Конечно же, футзал развивается, но я не большой сторонник этого. Поэтому, я не особо слежу за этим. Развивается почему? Потому, что есть частный капитал, есть хозяин, который выстроил структуру, которая приносит результат, и плоды какие-то результаты, развитие. Может, где-то лучше получается, но есть клуб, который не финансируется по программе. У него закрыты все текущие проблемы, которые возникают. Тогда можно думать о развитии футболистов и игры команды, и привлечение детей в эту структуру, создании каких - то детских групп уже в перспективе.Я думаю, должно быть разделение на более раннем уровне. Потому, что специфика одного вида спорта и другого они отличаются. Поэтому, может быть на начальном уровне - это работа с мячом и там и там. А потом уже, исходя из какого - то потенциала организма, исходя из каких–то вещей, должно быть обязательно разъединение, разграничение этого возраста должно быть четкое. А на начальном уровне, где-то до 11-12 лет. Опять же, в таком возрасте дети все равно не играют на большом поле, а играют на каких-то маленьких площадках. Отличается размер, чуть другое покрытие, а потом уже с этого возраста должно быть четкое разграничение - я хочу в футбол играть или в футзал играть.Сложный вопрос… Да, были предложения. Сейчас несколько обсуждается. Я конкретизировать не буду. Было несколько вариантов… С одних переговоров вышел я, с одних переговоров вышел клуб. Все в процессе.







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