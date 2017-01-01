

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах Один на один (интервью)







Це вельми важливо з огляду на те, що невдовзі розпочнеться посівна кампанія і аграрії, які спеціалізуються на вирощуванні цієї стратегічно важливої культури, потребуватимуть захисту її посівів від можливих негативних впливів погодних ризиків.



Програма «Ваш урожай – наша турбота» почала діяти з торішньої осені. До її реалізації долучилися Проект Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», Креді Агріколь Банк, компанія Syngenta та СК «АХА Страхування».



Продукт, який нещодавно запропонований до реалізації в рамках програми і який передбачає страхування кукурудзи, за висновками експертів, є інноваційним, привабливим для використання, здатним суттєво вплинути на поліпшення ситуації на ринку агрострахових послуг. Про особливості, механізми та переваги страхового продукту розповідають його розробники.



Лія Сорока, керівник Проекту IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії»:



- Всі ми стаємо свідками зміни клімату. Цей процес триває вже протягом багатьох років. На сполох б’ють не лише екологи. Він тривожить і сільгоспвиробників. Вони все частіше стикаються з новими погодними ризиками. Останні здатні спричиняти істотне зниження врожайності сільгоспкультур і навіть втрату агробізнесу.



Креді Агріколь Банк та компанія Syngenta спільно з «АХА Страхування» всіляко прагнуть уникнути такого небажаного для їхніх клієнтів сценарію. Тому постійно сприяють їхньому подальшому економічному зростанню. Зокрема, пропонують їм різні фінансові інструменти, в тому числі, й агрострахування, висока ефективність якого вже давно доведена світовою практикою.



Такий підхід дозволяє нашим партнерам не лише зберегти кількість своїх клієнтів, а й суттєво її збільшити. І разом з ними надалі успішно вести свій бізнес.



Прояви командної єдності особливо в умовах зростаючої конкуренції не часто зустрічаються в українській дійсності. Тому цей випадок можна сміливо віднести до числа унікальних.



Тривалий час в Україні точилися розмови щодо доцільності запровадження механізму субсидованого агрострахування. Він успішно працює в багатьох країнах і передбачає залучення держави до тісної співпраці зі страховими компаніями та сільгоспвиробниками. Передбачалося, що за рахунок центрального бюджету частково компенсуватиметься вартість страхових послуг, і завдячуючи цьому вони стануть доступнішими для сільгоспвиробників.



На жаль, далі перших спроб запровадити практику трипартнерства справа так і не просунулася. За реалізацію ідеї тісної кооперації з аграріями тепер беруться Syngenta та Креді Агріколь Банк. Вони компенсують учасникам програми «Ваш урожай – наша турбота» 50% вартості страхових премій, пропонують їм інші пільгові умови.



І хоч програма на першому етапі впроваджуватиметься лише в чотирьох областях – Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Київській, проте успішна її реалізація може позитивно позначитися на всьому українському ринку агрострахування. Віднедавна на ньому намітилося певне пожвавлення.



Це підтверджують результати дослідження, проведеного Проектом IFC. Тому дуже важливо посилити цю обнадійливу динаміку структурними змінами, які мають відбутися на цьому ринку, вдосконаленням національного агрострахового законодавства, розробкою та втіленням сучасних страхових продуктів на зразок нашого спільного.



Торік ми запропонували ринку страховий продукт для озимої пшениці. Тепер він поширив свою дію і на кукурудзу. Для сільгоспвиробників це багато важить, оскільки вже зараз вони ретельно готуються до її посіву.



При підготовці страхового продукту ми зважили на багато інших обставин. Зокрема, й на таку – озима пшениця та кукурудза в Україні традиційно вважаються стратегічно важливими культурами. На них увесь час зберігається стійкий високий попит як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Тому сільгоспвиробники охоче їх вирощують.



Це підтверджується й офіційною статистикою. Згідно з нею, торік українські аграрії зібрали рекордно високий врожай зернових – 66 млн. тонн. З них 26 млн. тонн припали на пшеницю і близько 28 млн. тонн – на кукурудзу. Значна частка зерна, а це понад 41 млн. тонн, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, протягом 2016/2017 маркетингового року буде експортована до інших країн.



Українські аграрії мають достатні ресурси для більших досягнень. До цього схиляється чимало експертів. На їх думку, до 2030 року є змога наростити збір зернових до 100 млн. тонн. Динаміка останніх 20 років засвідчує, що це цілком реально: за цей час врожайність зернових культур в Україні подвоїлася. Тож, пропонуючи сільгоспвиробникам сучасний страховий продукт, ми працюємо не лише на сьогодення українського АПК, а й на таку його обнадійливу перспективу.



Лариса Бондарєва, член Правління Креді Агріколь Банку, відповідальна за корпоративний бізнес, СМБ та агрі-агро:



- На українському агроринку ми працюємо вже досить давно - з 2009 року. Тому розуміємо його нагальні проблеми та потреби. Що ми наразі бачимо? Дедалі частіше сільгоспвиробники стикаються з погодними ризиками. Страхування допомагає мінімізувати їхній негативний вплив на агробізнес. Також бачимо, що досить часто фермери обмежені у можливості надати заставу, яка необхідна банкам.



Досить часто наявне у клієнта майно є застарілим або перебуває в незадовільному стані. Тому саме майбутній врожай може стати альтернативою та надійною гарантією успішного партнерства між кредитором і позичальником. Проте майбутній врожай – це ризики не мітиговані: ми можемо тільки уявляти, в якому стані він буде. Щоб банки могли сприймати майбутній врожай в якості надійної застави, його потрібно страхувати.



Ще один важливий момент: щороку погодні катаклізми трапляються в різних українських регіонах. Клієнти мають навчитися управляти такими ризиками. Дуже часто, потерпаючи від погодного фактору, а отже і від зменшення врожайності, вони зупиняються в своєму розвитку.



Наш банк активно працює в аграрному секторі. Тому, зрозуміло, ми зацікавлені в тому, аби наші клієнти і надалі розвивали власний бізнес. І агрострахування може посприяти їм у цьому.



Креді Агріколь Банк представлений не лише на українському ринку. Тому має змогу порівняти його з французьким, італійським ринками, а також з ринками багатьох інших країн. І маю сказати, що справа з агрострахуванням в Україні досі виглядає не дуже привабливо.



Наприклад, Франція страхує 70% своїх посівів, США - 80%, а Україна, яка вже увійшла до числа найбільших у світі виробників та експортерів сільгосппродукції, – лише 5%. А це значить, що вже виникла нагальна потреба запропонувати українському ринку агрострахування інноваційні продукти, які зацікавлять як аграріїв, так і страховиків.



Пропонуючи ринку партнерський продукт, ми не маємо наміру створювати страховим компаніям конкуренцію. Як кажуть, кожен має займатися тим, що вміє найкраще. Syngenta є добре знаним виробником засобів захисту рослин та насіння, а Креді Агріколь Банк спеціалізується на наданні цілого комплексу фінансових послуг.



Особливість програми «Ваш урожай – наша турбота» полягає в тому, що ми допомагаємо в просуванні страхового продукту, а послуги страхування надає СК «АХА Страхування».



Звичайно, одна страхова компанія, навіть така потужна, як «АХА Страхування», не в змозі задовольнити всі потреби ринку. Тому нам важливо показати всі переваги партнерського продукту, щоб у подальшому нашими ідеями та підходами скористалися й інші страхові компанії. Таким чином, ми показуємо напрямок руху, а учасники ринку вже самі вирішують для себе, чи варто долучатися до нього.



У рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» всі ми працюємо узгоджено, проте кожен з нас залишає за собою певний простір для маневру. У Syngenta своя кредитна політика, Креді Агріколь Банк також має власний підхід до оцінки кредитних ризиків. Тому в рамках програми ми є певною мірою незалежними, але попередньо між собою узгодили ключові параметри, і тепер неухильно їх дотримуємося.



Та хочу наголосити, що це лише пілотний проект. У ньому вже відбуваються певні зміни. Так, торік ми починали зі страхування озимої пшениці, а тепер свою увагу привернули до кукурудзи. Розширилося й коло учасників програми – минулого року воно обмежувалося трьома областями - Полтавщиною, Черкащиною та Вінниччиною, а тепер до них приєдналася Київщина.



Для нас участь в програмі «Ваш урожай – наша турбота» - це важлива місія. Розробка продукту, всі етапи його погодження та подальшого запровадження потребують значних ресурсів. Крім того, важливим є завдання переконати ринок скористатися можливостями нового продукту. Я сподіваюся, що наші зусилля будуть виправдані, і наша спільна розробка буде позитивно сприйнята аграріями та страховиками.



Ксенія Городецька, молодший менеджер з розвитку бізнесу компанії Syngenta:



- Якщо говорити про кукурудзу, то ми орієнтувалися передусім на регіони з найбільшими обсягами виробництва кукурудзи. Це - Полтавська, Черкаська, Вінницька та Київська області. У цих областях частка кукурудзи в загальній структурі посівів становить у середньому 35%. До «кукурудзяного поясу» можна віднести також Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську і Хмельницьку області. Проте в перших названих трьох регіонах уже стартувала одна з наших страхових програм, тому хотілося дати можливість і іншим виробникам спробувати інструмент страхування у своїх господарствах. Нам важливо налагодити тісну співпрацю з якомога більшою кількістю виробників кукурудзи, щоб вони могли скористатися унікальними можливостями партнерського страхового продукту.



Не останню роль при виборі пілотних регіонів мало значення те, де за останні 10-15 років найчастіше виникали засухи або якісь інші природі негаразди, адже саме в цих регіонах виробники потребують підвищеного захисту для свого урожаю.



Географію використання страхового продукту може бути розширено, це великою мірою залежатиме від того, чи зацікавить він сільгоспвиробників в інших регіонах. Найкращі перспективи запровадити його в аграріїв Хмельницької, Чернігівської і Сумської областей. Проте стверджувати, що наш спільний страховий продукт уже незабаром знайде прописку в інших областях, ми не можемо. Наразі він лише проходить тестування: ми повинні зрозуміти, наскільки повно продукт відповідає потребам сільгоспвиробників, як його можна вдосконалити.



Щоб стати учасником програми «Ваш урожай – наша турбота», аграрій має отримати фінансування від партнерів, і далі у нього є можливість застрахувати свої посіви кукурудзи. Фінансування виробник отримує у вигляді товарного кредиту на будь-які товари компанії Syngenta та кредитних коштів для купівлі дизпалива, мінеральних добрив тощо на вирощування кукурудзи від Креді Агріколь Банку.



Щоб отримати фінансування і приєднатися до програми страхування, аграрій має заповнити анкету та надати, крім документів на фінансування, карти-схеми посівів кукурудзи, форму 50 с.–г. за останні 3 роки і технологічну карту вирощування кукурудзи. Це дозволить побачити реальні виробничі витрати на вирощування цієї культури.



Далі до сільгоспвиробника приїде незалежний сертифікований експерт, щоб оглянути посіви. Це одна з переваг цієї програми: стан посівів визначає експерт, незалежний від страхового і фінансових партнерів, що забезпечує максимальну прозорість умов підключення до програми.



Якщо виникають спірні питання, сільгоспвиробник заручається підтримкою своїх партнерів – компанії Syngenta, Креді Агріколь Банку та «АХА Страхування».



Якщо сільгоспвиробник фінансується насінням і засобами захисту рослин через офіційних дистриб’юторів Syngenta, ми ділимо з ним страхову премію навпіл. У разі одночасного фінансування від Креді Агріколь Банку та оформлення товарного кредиту на товари Syngenta сільгоспвиробник однаково сплачує половину вартості страхової премії. Решту 50% страхової премії сплачують компанія Syngenta і Креді Агріколь Банк пропорційно до суми фінансування сільгоспвиробника.



Щоби стати учасником програми, не обов’язково купувати насіння і засоби захисту рослин Syngenta, призначені винятково для вирощування кукурудзи. Ми пропонуємо гнучкі умови співпраці і розглядаємо участь сільгоспвиробника в програмі, беручи до уваги загальний обсяг придбаної продукції компанії Syngenta, зокрема, насіння й ЗЗР на інші культури.



Партнерська програма зорієнтована на малих і середніх сільгоспвиробників, адже вони найбільше потерпають від обмеженого доступу до фінансування та поповнення оборотних коштів. Водночас програма не закрита і для великих сільгосппідприємств: агрохолдинги завжди цікавляться новими інструментами захисту свого врожаю.



Усі сільгоспвиробники, які мають в обробітку від 100 га кукурудзи і їх фінансують компанія Syngenta та Креді Агріколь Банк, можуть подати заявку на підключення до програми «Ваш урожай – наша турбота».



Віктор Андрійчук, начальник управління андерайтингу АТ «СК «АХА Страхування»:



- Страховий продукт «Ваш урожай – наша турбота» захищає агровиробника від усіх можливих погодних ризиків, включаючи посуху, град, пожежу, протиправні дії третіх осіб, напад тварин та розвиток хвороб (епіфітотію). Наш унікальний для українського ринку продукт надає виробнику кукурудзи максимальну гарантію безпеки та спокою. Адже кожен підприємець почувається впевненіше, коли знає, що його бізнес максимально захищений від усіх можливих ризиків.



Програма агрострахування такого рівня не можлива без перестрахування. Враховуючи можливі катастрофічні наслідки від несприятливих погодних умов, «АХА Страхування» залучилась підтримкою надійного світового перестраховика – швейцарської компанії Swiss Re.



Міжнародне перестрахування є додатковою гарантією надійності страхового продукту. Воно додає виробнику кукурудзи впевненості в тому, що страхова компанія відшкодує збитки в повному обсязі.



Всі учасники проекту спільно з аграріями активно працювали над прозорістю та зрозумілістю умов продукту. Будь-який виробник кукурудзи може легко познайомитися з детальними умовами, процедурою врегулювання та механізмом визначення розміру збитку. Іншими словами, підписуючи договір, фермер наперед знає, які критерії прописані для визначення випадку страховим, що є підставою для виплати страхового відшкодування, та як воно буде розраховуватись.



Врегулювання страхового випадку за продуктом здійснюється як по всій застрахованій площі поля, так і за пошкодженою його частиною. Ця умова страхування суттєво відрізняє партнерський продукт від класично прийнятих, і є надзвичайно вигідною для клієнта. Завдяки цьому фермер зможе провести, наприклад, пересів культури тільки на пошкодженій ділянці поля. Для цього знадобиться значно менше фінансових та часових витрат, що є вагомою перевагою в особливо активний для фермерів весняно-літній період.



Максим НАЗАРЕНКО, Національний прес-клуб «Українська перспектива» Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.Це вельми важливо з огляду на те, що невдовзі розпочнеться посівна кампанія і аграрії, які спеціалізуються на вирощуванні цієї стратегічно важливої культури, потребуватимуть захисту її посівів від можливих негативних впливів погодних ризиків.Програма «Ваш урожай – наша турбота» почала діяти з торішньої осені. До її реалізації долучилися Проект Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», Креді Агріколь Банк, компанія Syngenta та СК «АХА Страхування».Продукт, який нещодавно запропонований до реалізації в рамках програми і який передбачає страхування кукурудзи, за висновками експертів, є інноваційним, привабливим для використання, здатним суттєво вплинути на поліпшення ситуації на ринку агрострахових послуг. Про особливості, механізми та переваги страхового продукту розповідають його розробники.- Всі ми стаємо свідками зміни клімату. Цей процес триває вже протягом багатьох років. На сполох б’ють не лише екологи. Він тривожить і сільгоспвиробників. Вони все частіше стикаються з новими погодними ризиками. Останні здатні спричиняти істотне зниження врожайності сільгоспкультур і навіть втрату агробізнесу.Креді Агріколь Банк та компанія Syngenta спільно з «АХА Страхування» всіляко прагнуть уникнути такого небажаного для їхніх клієнтів сценарію. Тому постійно сприяють їхньому подальшому економічному зростанню. Зокрема, пропонують їм різні фінансові інструменти, в тому числі, й агрострахування, висока ефективність якого вже давно доведена світовою практикою.Такий підхід дозволяє нашим партнерам не лише зберегти кількість своїх клієнтів, а й суттєво її збільшити. І разом з ними надалі успішно вести свій бізнес.Прояви командної єдності особливо в умовах зростаючої конкуренції не часто зустрічаються в українській дійсності. Тому цей випадок можна сміливо віднести до числа унікальних.Тривалий час в Україні точилися розмови щодо доцільності запровадження механізму субсидованого агрострахування. Він успішно працює в багатьох країнах і передбачає залучення держави до тісної співпраці зі страховими компаніями та сільгоспвиробниками. Передбачалося, що за рахунок центрального бюджету частково компенсуватиметься вартість страхових послуг, і завдячуючи цьому вони стануть доступнішими для сільгоспвиробників.На жаль, далі перших спроб запровадити практику трипартнерства справа так і не просунулася. За реалізацію ідеї тісної кооперації з аграріями тепер беруться Syngenta та Креді Агріколь Банк. Вони компенсують учасникам програми «Ваш урожай – наша турбота» 50% вартості страхових премій, пропонують їм інші пільгові умови.І хоч програма на першому етапі впроваджуватиметься лише в чотирьох областях – Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Київській, проте успішна її реалізація може позитивно позначитися на всьому українському ринку агрострахування. Віднедавна на ньому намітилося певне пожвавлення.Це підтверджують результати дослідження, проведеного Проектом IFC. Тому дуже важливо посилити цю обнадійливу динаміку структурними змінами, які мають відбутися на цьому ринку, вдосконаленням національного агрострахового законодавства, розробкою та втіленням сучасних страхових продуктів на зразок нашого спільного.Торік ми запропонували ринку страховий продукт для озимої пшениці. Тепер він поширив свою дію і на кукурудзу. Для сільгоспвиробників це багато важить, оскільки вже зараз вони ретельно готуються до її посіву.При підготовці страхового продукту ми зважили на багато інших обставин. Зокрема, й на таку – озима пшениця та кукурудза в Україні традиційно вважаються стратегічно важливими культурами. На них увесь час зберігається стійкий високий попит як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Тому сільгоспвиробники охоче їх вирощують.Це підтверджується й офіційною статистикою. Згідно з нею, торік українські аграрії зібрали рекордно високий врожай зернових – 66 млн. тонн. З них 26 млн. тонн припали на пшеницю і близько 28 млн. тонн – на кукурудзу. Значна частка зерна, а це понад 41 млн. тонн, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, протягом 2016/2017 маркетингового року буде експортована до інших країн.Українські аграрії мають достатні ресурси для більших досягнень. До цього схиляється чимало експертів. На їх думку, до 2030 року є змога наростити збір зернових до 100 млн. тонн. Динаміка останніх 20 років засвідчує, що це цілком реально: за цей час врожайність зернових культур в Україні подвоїлася. Тож, пропонуючи сільгоспвиробникам сучасний страховий продукт, ми працюємо не лише на сьогодення українського АПК, а й на таку його обнадійливу перспективу.- На українському агроринку ми працюємо вже досить давно - з 2009 року. Тому розуміємо його нагальні проблеми та потреби. Що ми наразі бачимо? Дедалі частіше сільгоспвиробники стикаються з погодними ризиками. Страхування допомагає мінімізувати їхній негативний вплив на агробізнес. Також бачимо, що досить часто фермери обмежені у можливості надати заставу, яка необхідна банкам.Досить часто наявне у клієнта майно є застарілим або перебуває в незадовільному стані. Тому саме майбутній врожай може стати альтернативою та надійною гарантією успішного партнерства між кредитором і позичальником. Проте майбутній врожай – це ризики не мітиговані: ми можемо тільки уявляти, в якому стані він буде. Щоб банки могли сприймати майбутній врожай в якості надійної застави, його потрібно страхувати.Ще один важливий момент: щороку погодні катаклізми трапляються в різних українських регіонах. Клієнти мають навчитися управляти такими ризиками. Дуже часто, потерпаючи від погодного фактору, а отже і від зменшення врожайності, вони зупиняються в своєму розвитку.Наш банк активно працює в аграрному секторі. Тому, зрозуміло, ми зацікавлені в тому, аби наші клієнти і надалі розвивали власний бізнес. І агрострахування може посприяти їм у цьому.Креді Агріколь Банк представлений не лише на українському ринку. Тому має змогу порівняти його з французьким, італійським ринками, а також з ринками багатьох інших країн. І маю сказати, що справа з агрострахуванням в Україні досі виглядає не дуже привабливо.Наприклад, Франція страхує 70% своїх посівів, США - 80%, а Україна, яка вже увійшла до числа найбільших у світі виробників та експортерів сільгосппродукції, – лише 5%. А це значить, що вже виникла нагальна потреба запропонувати українському ринку агрострахування інноваційні продукти, які зацікавлять як аграріїв, так і страховиків.Пропонуючи ринку партнерський продукт, ми не маємо наміру створювати страховим компаніям конкуренцію. Як кажуть, кожен має займатися тим, що вміє найкраще. Syngenta є добре знаним виробником засобів захисту рослин та насіння, а Креді Агріколь Банк спеціалізується на наданні цілого комплексу фінансових послуг.Особливість програми «Ваш урожай – наша турбота» полягає в тому, що ми допомагаємо в просуванні страхового продукту, а послуги страхування надає СК «АХА Страхування».Звичайно, одна страхова компанія, навіть така потужна, як «АХА Страхування», не в змозі задовольнити всі потреби ринку. Тому нам важливо показати всі переваги партнерського продукту, щоб у подальшому нашими ідеями та підходами скористалися й інші страхові компанії. Таким чином, ми показуємо напрямок руху, а учасники ринку вже самі вирішують для себе, чи варто долучатися до нього.У рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» всі ми працюємо узгоджено, проте кожен з нас залишає за собою певний простір для маневру. У Syngenta своя кредитна політика, Креді Агріколь Банк також має власний підхід до оцінки кредитних ризиків. Тому в рамках програми ми є певною мірою незалежними, але попередньо між собою узгодили ключові параметри, і тепер неухильно їх дотримуємося.Та хочу наголосити, що це лише пілотний проект. У ньому вже відбуваються певні зміни. Так, торік ми починали зі страхування озимої пшениці, а тепер свою увагу привернули до кукурудзи. Розширилося й коло учасників програми – минулого року воно обмежувалося трьома областями - Полтавщиною, Черкащиною та Вінниччиною, а тепер до них приєдналася Київщина.Для нас участь в програмі «Ваш урожай – наша турбота» - це важлива місія. Розробка продукту, всі етапи його погодження та подальшого запровадження потребують значних ресурсів. Крім того, важливим є завдання переконати ринок скористатися можливостями нового продукту. Я сподіваюся, що наші зусилля будуть виправдані, і наша спільна розробка буде позитивно сприйнята аграріями та страховиками.- Якщо говорити про кукурудзу, то ми орієнтувалися передусім на регіони з найбільшими обсягами виробництва кукурудзи. Це - Полтавська, Черкаська, Вінницька та Київська області. У цих областях частка кукурудзи в загальній структурі посівів становить у середньому 35%. До «кукурудзяного поясу» можна віднести також Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську і Хмельницьку області. Проте в перших названих трьох регіонах уже стартувала одна з наших страхових програм, тому хотілося дати можливість і іншим виробникам спробувати інструмент страхування у своїх господарствах. Нам важливо налагодити тісну співпрацю з якомога більшою кількістю виробників кукурудзи, щоб вони могли скористатися унікальними можливостями партнерського страхового продукту.Не останню роль при виборі пілотних регіонів мало значення те, де за останні 10-15 років найчастіше виникали засухи або якісь інші природі негаразди, адже саме в цих регіонах виробники потребують підвищеного захисту для свого урожаю.Географію використання страхового продукту може бути розширено, це великою мірою залежатиме від того, чи зацікавить він сільгоспвиробників в інших регіонах. Найкращі перспективи запровадити його в аграріїв Хмельницької, Чернігівської і Сумської областей. Проте стверджувати, що наш спільний страховий продукт уже незабаром знайде прописку в інших областях, ми не можемо. Наразі він лише проходить тестування: ми повинні зрозуміти, наскільки повно продукт відповідає потребам сільгоспвиробників, як його можна вдосконалити.Щоб стати учасником програми «Ваш урожай – наша турбота», аграрій має отримати фінансування від партнерів, і далі у нього є можливість застрахувати свої посіви кукурудзи. Фінансування виробник отримує у вигляді товарного кредиту на будь-які товари компанії Syngenta та кредитних коштів для купівлі дизпалива, мінеральних добрив тощо на вирощування кукурудзи від Креді Агріколь Банку.Щоб отримати фінансування і приєднатися до програми страхування, аграрій має заповнити анкету та надати, крім документів на фінансування, карти-схеми посівів кукурудзи, форму 50 с.–г. за останні 3 роки і технологічну карту вирощування кукурудзи. Це дозволить побачити реальні виробничі витрати на вирощування цієї культури.Далі до сільгоспвиробника приїде незалежний сертифікований експерт, щоб оглянути посіви. Це одна з переваг цієї програми: стан посівів визначає експерт, незалежний від страхового і фінансових партнерів, що забезпечує максимальну прозорість умов підключення до програми.Якщо виникають спірні питання, сільгоспвиробник заручається підтримкою своїх партнерів – компанії Syngenta, Креді Агріколь Банку та «АХА Страхування».Якщо сільгоспвиробник фінансується насінням і засобами захисту рослин через офіційних дистриб’юторів Syngenta, ми ділимо з ним страхову премію навпіл. У разі одночасного фінансування від Креді Агріколь Банку та оформлення товарного кредиту на товари Syngenta сільгоспвиробник однаково сплачує половину вартості страхової премії. Решту 50% страхової премії сплачують компанія Syngenta і Креді Агріколь Банк пропорційно до суми фінансування сільгоспвиробника.Щоби стати учасником програми, не обов’язково купувати насіння і засоби захисту рослин Syngenta, призначені винятково для вирощування кукурудзи. Ми пропонуємо гнучкі умови співпраці і розглядаємо участь сільгоспвиробника в програмі, беручи до уваги загальний обсяг придбаної продукції компанії Syngenta, зокрема, насіння й ЗЗР на інші культури.Партнерська програма зорієнтована на малих і середніх сільгоспвиробників, адже вони найбільше потерпають від обмеженого доступу до фінансування та поповнення оборотних коштів. Водночас програма не закрита і для великих сільгосппідприємств: агрохолдинги завжди цікавляться новими інструментами захисту свого врожаю.Усі сільгоспвиробники, які мають в обробітку від 100 га кукурудзи і їх фінансують компанія Syngenta та Креді Агріколь Банк, можуть подати заявку на підключення до програми «Ваш урожай – наша турбота».- Страховий продукт «Ваш урожай – наша турбота» захищає агровиробника від усіх можливих погодних ризиків, включаючи посуху, град, пожежу, протиправні дії третіх осіб, напад тварин та розвиток хвороб (епіфітотію). Наш унікальний для українського ринку продукт надає виробнику кукурудзи максимальну гарантію безпеки та спокою. Адже кожен підприємець почувається впевненіше, коли знає, що його бізнес максимально захищений від усіх можливих ризиків.Програма агрострахування такого рівня не можлива без перестрахування. Враховуючи можливі катастрофічні наслідки від несприятливих погодних умов, «АХА Страхування» залучилась підтримкою надійного світового перестраховика – швейцарської компанії Swiss Re.Міжнародне перестрахування є додатковою гарантією надійності страхового продукту. Воно додає виробнику кукурудзи впевненості в тому, що страхова компанія відшкодує збитки в повному обсязі.Всі учасники проекту спільно з аграріями активно працювали над прозорістю та зрозумілістю умов продукту. Будь-який виробник кукурудзи може легко познайомитися з детальними умовами, процедурою врегулювання та механізмом визначення розміру збитку. Іншими словами, підписуючи договір, фермер наперед знає, які критерії прописані для визначення випадку страховим, що є підставою для виплати страхового відшкодування, та як воно буде розраховуватись.Врегулювання страхового випадку за продуктом здійснюється як по всій застрахованій площі поля, так і за пошкодженою його частиною. Ця умова страхування суттєво відрізняє партнерський продукт від класично прийнятих, і є надзвичайно вигідною для клієнта. Завдяки цьому фермер зможе провести, наприклад, пересів культури тільки на пошкодженій ділянці поля. Для цього знадобиться значно менше фінансових та часових витрат, що є вагомою перевагою в особливо активний для фермерів весняно-літній період.







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