

Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать Один на один (интервью)



Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось. Несмотря на то, что вошла в должность Урсуленко с уверенной поддержкой, за год расстановка сил в городском совете изменилась, депутатское большинство перекроили, а фракция БПП, не смотря на свою численность, сейчас находится в меньшинстве и свои инициативы вынуждена "продавливать", порой титаническим трудом.



На данный момент положение Елены Борисовны весьма скользкое — в конфронтации находится и городской голова, и даже сотрудники аппарата горисполкома, которые, по сути, в работе секретаря городского совета выполняют функцию чисто техническую. Более того, в оппозиции к секретарю находится и множество депутатов городского совета, лидером которых являются представители "Оппозиционного блока". По этой причине и вопрос отставки Елены Урсуленко муссируется уже с осени — от кулуарных разговоров, которые в последствии умирали на уровне слухов, до официальных и публичных заявлений некоторых депутатов.



Однако, до логичного завершения этот вопрос пока так и не дошел — в повестку дня сессии его не вносили, а если и вносили, то сессии были отменены. Вероятно, 100%-й уверенности у оппонентов Елены Борисовны пока нет, поэтому на сегодняшний день она продолжает работать на должности и со своими обязанностями, похоже, справляется.



В интервью она рассказала о том, как удается работать в таких условиях, как реагирует на нападки своих оппонентов, а также о работе совета в целом, которая, по субъективному мнению автора этих строк, далека от идеальной.







— Когда мы встречались с Вами год назад — в самом начале каденции, работа совета была почти парализованной. Если честно, мое мнение — сейчас конструктивная работа тоже особо не наблюдается. Возможно, с должности руководителя это выглядит иначе? Что изменилось за год, по-Вашему совет заработал?



— Я уверена в том, что депутаты работают достаточно активно и эффективно. И хочу это подтвердить не только составленным графиком комиссий (по сравнению с ситуацией в прошлом году — ред.), но и результатами действий — на сессию всегда выносятся вопросы в большом количестве. И, честно говоря, те, что касаются жизнедеятельности города, они всегда поддерживаются всем депутатским корпусом. Хотя очень сложно выделить, наверное, отдельную комиссию, но по принятию вопросов — это социальные вопросы, соцзащита, где нужно изучить, глубоко вникнуть в каждую человеческую жизнь, я говорю сейчас о медицинской комиссии. Социальный уровень на сегодня в нашей стране, в городе, к сожалению, понижается, и очень много людей обращаются за материальной помощью, материальной поддержкой для лечения той или иной тяжелой болезни. Поэтому, я считаю, что депутаты работают очень активно, при этом их активность достаточно реализуется и в работе органов исполнительной власти. Не для кого не секрет, что у нас сегодня есть депутаты, которые совмещают свою работу директоров и заместителей коммунальных предприятий. Поэтому, с этой точки зрения, в отношении результативности претензий, конечно же, нет.



— Прошёл год. Оправдала ли работа на должности секретаря Ваши ожидания?



— Мне, наверное, в этом отношении немного проще, потому что у меня не было особо больших ожиданий, я никогда не была чиновником, я никогда не была депутатом, и я реально вошла в работу сразу же, с ознакомления с работой самого депутатского корпуса. По итогам работы за год могу сказать, что мы работали достаточно эффективно, но эта эффективность могла бы быть достаточно выше, если бы исполнительные органы на всех своих уровнях были укомплектованы профессионалами, и мы могли бы наладить взаимоотношения между депутатским корпусом и органами исполнительной власти.



— Несмотря на то, что Вы пришли в горсовет, возглавляя самую многочисленную фракцию, работая в аппарате Вы столкнулись с непониманием. Это видно даже по публикациям некоторых сотрудников горисполкома в социальных сетях. С чего началось это непонимание, переростающее в противостояние?



— Мы, действительно, самая большая фракция в городском совете и мне вдвойне приятно, что представители БПП «Солидарность» соблюдают поставленные цели — это открытость, честность, прозрачность в решении всех вопросов, нам это удается. Там, где мы недостаточно в чем-то разбираемся, — мы все-таки молодая фракция, мы не стесняемся задавать вопросы, изучать каждую цифру для того, чтобы решение было правильным.



Что касается аппарата — да, действительно есть люди, которым что-то не нравится, они это открыто высказывают в социальных сетях, но собаки лают, а караван идет. И если будешь на все это обращать внимание - не сделаешь в жизни главного, а я не собираюсь на это обращать своего внимания.



— Влияет ли это на результаты Вашей работы? Ведь помимо аппарата горисполкома в конфронтации, как я понимаю, находится и мэр. Кроме того, на данный момент у Вас нет большинства в совете.



— Бесспорно, это влияет. Всегда, когда ты работаешь на созидание, ты можешь пощупать свой результат намного быстрее, прикоснуться к нему. Бесспорно, какие-то нападки и вредительства не дают возможности сосредоточиться, но, тем не менее, когда хорошо знаешь свой путь, я реально понимаю, что никому из нас ничего не будет преподнесено на блюдечке с золотой каемочкой. Жизнь — это борьба, нужно уверенно, не обращая внимания ни на какие преграды, идти вперед, идти к результату. Я надеюсь, что все-таки городской голова в ближайшее время сможет выполнить и свои полномочия по заполнению структуры исполнительной власти, потому что очень многие недоразумения между депутатским корпусом и органами исполнительной власти все-таки связаны с тем, что большое количество полномочий относится к одному человеку. Я могу привести в пример Инну Петровну Трибух, когда в 2016 году она была единственным утвержденным заместителем городского головы и на своих плечах действительно несла огромную обузу. Собственно говоря, сейчас можно все тоже самое сказать о первом заместителе городского головы, и все остальные должности, они половинчатые — это исполняющие обязанности. При этом ту структуру, которую утвердил на своей сессии городской совет, городской голова в рамках своих полномочий путем создания распоряжений эти полномочия все равно внутри перераспределил, закрепил за Козаковым, и это не дает преимуществ для развития города, и я думаю, что самая первая задача — это все-таки заполнить достойными и профессиональными кадрами должности заместителей городского головы.



— На почве этого наверняка сталкиваетесь с трудностями в части реализации задуманного? Над чем работаете на данный момент?



— Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать и все, что касается проектов, которые обозначают депутаты, они бесспорно требуют финансовых вложений. Есть преимущества, на которые хотелось бы обратить внимание. И здесь у нас есть единство, у депутатского корпуса — все, что касается социальной сферы, бюджетной сферы, это направления деятельности образования, медицины. Мне бы хотелось, чтоб больше у нас развивался и спорт, но это, конечно же, требует большего выделения бюджетных средств. Но я все-таки уверена в том, что у нас получится отстаивать эти проекты. Проектов, действительно, много, и хотелось бы, чтоб и депутаты, и органы исполнительной власти, не сосредотачивались только на уровне каких-то бытовых проблем. Все-таки город должен развиваться, а для этого необходимо реализовать и более глобальные проекты — это строительство мусороперерабатывающего завода, нужно вести и подготовительную работу с населением — во всем мире используют сортировку бытовых отходов на уровне квартиры, на уровне дома. Это приносит только пользу и экологии, и развитию всех энергосберегающих технологий.



— Как относитесь к процедуре отзыва депутатов? Как принималось решение об отзыве двух коллег из Вашей фракции? На каком этапе эта процедура сейчас?



— Насколько мне известно, сегодня территориальная избирательная комиссия ведет прием документов и тех подписей, которые были собраны инициативными группами. Что касается решения во фракции, то все понимают, что тут принципиальная позиция очень важна, дисциплина во фракции важна, потому что когда мы стоим только на начале пути своей депутатской деятельности, вот это единство — оно должно сохраняться на протяжении тех лет, пока фракция будет работать в депутатском корпусе городского совета. Поэтому процедура начата, она идет, пока нет никаких оснований и причин для того, чтоб она была остановлена. В данном случае у нас это та инициатива громады, которая, скорее всего, будет поддержана и фракцией. Что касается устава нашей партии, то есть еще и ревизионная комиссия, которая сейчас работает и вынесет свое решение о работе этих депутатов.



— Как относитесь к инициативе депутатов отправить Вас в отставку? Видите ли Вы кого-то на своём месте и известны ли Вам предполагаемые кандидатуры на кресло секретаря?



— Я бы не хотела в нашем с Вами коротком интервью вспоминать все то, что было на протяжении 3-4 месяцев. Сразу хочу сказать, что лично мне о кандидатурах на пост секретаря никто ничего не говорил. Что касается внесения вопроса в повестку дня, то скажу откровенно — я здравомыслящий человек и понимаю, что на эту должность избирается депутат большинством голосов, поэтому если депутаты примут большинством своих голосов решение о том, что я не достойна или не могу быть секретарем городского совета, бесспорно, я это приму.



— Кого из депутатов городского совета Вы можете назвать своими оппонентами? Очевидно они есть.



— У любого вопроса, любого проекта решения, который выносится на сессию, бесспорно, есть те депутаты, которые его поддерживают, и те, кто готов подискутировать в том или ином направлении. Поэтому таких явных оппонентов сейчас я не могу назвать, но, действительно, на протяжении всего года были активные депутаты, которые задавали вопросы, проявляли свою активную, возможно, не совсем положительную оценку, отношение ко мне. Но это жизнь, это работа и я прекрасно понимаю, что я не могу нравиться всем. Есть определенные ценности, есть идеи, которые поддерживаю я, а есть другие политические силы, у которых есть свои идеи, это дискуссия. Когда это в законном поле, когда это в рамках уважительного отношения друг к другу, то это имеет место быть.



— Анализируя высказывания Ваших оппонентов из аппарата горисполкома часто звучит фраза "Урсуленко мешает работать". Были ли Вам лично высказаны конкретные претензии и замечания, о Ваших действиях, которые прямо или косвенно помешали реализации какого-то серьезного и полезного проекта для города?



— Естественно, никаких замечаний, тем более письменно, никто мне не выражал. Тем более, что это не в функциональных обязанностях аппарата. Все-таки я различаю для себя в данном случае функциональные обязанности органов исполнительной власти и возможности и желания депутатского корпуса. Поэтому, все, что пишется в социальных сетях, это мнение человека, он имеет право на свое мнение, но, возможно, оно просто должно оставаться на кухне? Социальные сети — это ответственное направление, где достаточное количество людей обращают внимание на те или иные высказывания, поэтому, мне кажется, что должно быть, как минимум, уважение друг к другу, особенно, если ты являешься сотрудником такого важного органа как аппарат городского совета.



— Одним из последних болезненных для города вопросов было повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Жители города не так были возмущены ценой, как уровнем и качеством предоставляемых услуг. Как Вы оцениваете работу общественного транспорта?



— Начнем с того, что перевозчики просто не вышли на маршруты. Я могу сравнить это только с террористическим актом. Это неправильный подход к своему народу, гражданам города, если мы вспомним, это было достаточно морозно — -10°-12°, люди совершенно разные по своему состоянию здоровья, это дети, это старики. Они не должны были страдать от необоснованных требований перевозчиков. Хотя, в данный момент я уверена, что путем взаимодействия власти, бизнеса и громады можно было получить правильный и подходящий всем результат, который затрагивал бы и стоимость проезда, и качество услуг. Все-таки качество должно быть на первом месте. Это, опять же, неидеальная работа и исполнительных органов, потому как транспортное управление должно прописывать перевозчикам в договорах и их обязанности, а не только идти на поводу у их желаний.



— В отличии от большинства частных перевозчиков, коммунальный транспорт все-таки вышел на дороги города, в том числе и троллейбусы. Поскольку в вопросе покупки новых троллейбусов именно Вы стали объектом обвинений и даже манипуляций, как оцениваете шансы 12 троллейбусов побороть транспортный коллапс в нашем городе?



— Тот результат, который мы сегодня имеем, он, безусловно, положительный для нас по одной простой причине — нельзя назвать троллейбусами то, что было в употреблении с 1989 года. А если учесть наши обледенелые дороги, то вряд ли они бы принесли нам пользу и спасли ситуацию. Если мы говорим о расширении количества подвижного состава, в частности троллейбусов, то я бы сосредоточилась на покупке нового транспорта, или, по крайней мере, им не должно быть более 2-3 лет, тогда мы можем говорить о том, что услуга соответствует цене проезда. В остальном можно обвинять друг друга очень и очень долго, но я со своей стороны хочу сказать огромное спасибо активной громаде, которая все-таки смогла убедить и и.о. директора КП «Херсонэлектротранс» в том, что это не есть идеальное приобретение.



Действительно, в тот день, когда маршрутчики объявили забастовку по перевозке наших граждан, я набирала и директора коммунального предприятия «Херсонкоммунтранссервис», для меня было важно как идет взаимодействие и работа по перевозке пассажиров, и я также созванивалась с руководителем КП «Херсонэлектротранс» и он сам мне в телефонном режиме подтвердил, что это хорошо, что в прошлом году мы не взяли троллейбусы 1989 года выпуска. Он сослался на то, что у него был диалог с людьми, которые курируют это направление деятельности в Николаеве, они тоже приобрели «Шкоды», и, к сожалению, они были того же года выпуска. Плюс именно у этой марки есть техническое несоответствие нашим погодным условиям — у нас очень высокая влажность и с учетом этого, эти «Шкоды» чаще находятся в гараже на ремонте, чем на дорогах. Поэтому тот транспорт нас бы явно не спас.



Беседовала Линда Метцгер, Херсонские вести









Первое интервью с действующим секретарем городского совета Еленой Урсуленко у "ХВ" состоялось год назад — сразу после ее избрания на должность. Тогда общение с ней шло легко, Елена Борисовна была полна уверенности, энергии и энтузиазма, ведь была избрана на пост секретаря 36 депутатскими голосами при 28 необходимых.Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось. Несмотря на то, что вошла в должность Урсуленко с уверенной поддержкой, за год расстановка сил в городском совете изменилась, депутатское большинство перекроили, а фракция БПП, не смотря на свою численность, сейчас находится в меньшинстве и свои инициативы вынуждена "продавливать", порой титаническим трудом.На данный момент положение Елены Борисовны весьма скользкое — в конфронтации находится и городской голова, и даже сотрудники аппарата горисполкома, которые, по сути, в работе секретаря городского совета выполняют функцию чисто техническую. Более того, в оппозиции к секретарю находится и множество депутатов городского совета, лидером которых являются представители "Оппозиционного блока". По этой причине и вопрос отставки Елены Урсуленко муссируется уже с осени — от кулуарных разговоров, которые в последствии умирали на уровне слухов, до официальных и публичных заявлений некоторых депутатов.Однако, до логичного завершения этот вопрос пока так и не дошел — в повестку дня сессии его не вносили, а если и вносили, то сессии были отменены. Вероятно, 100%-й уверенности у оппонентов Елены Борисовны пока нет, поэтому на сегодняшний день она продолжает работать на должности и со своими обязанностями, похоже, справляется.В интервью она рассказала о том, как удается работать в таких условиях, как реагирует на нападки своих оппонентов, а также о работе совета в целом, которая, по субъективному мнению автора этих строк, далека от идеальной.— Я уверена в том, что депутаты работают достаточно активно и эффективно. И хочу это подтвердить не только составленным графиком комиссий (по сравнению с ситуацией в прошлом году — ред.), но и результатами действий — на сессию всегда выносятся вопросы в большом количестве. И, честно говоря, те, что касаются жизнедеятельности города, они всегда поддерживаются всем депутатским корпусом. Хотя очень сложно выделить, наверное, отдельную комиссию, но по принятию вопросов — это социальные вопросы, соцзащита, где нужно изучить, глубоко вникнуть в каждую человеческую жизнь, я говорю сейчас о медицинской комиссии. Социальный уровень на сегодня в нашей стране, в городе, к сожалению, понижается, и очень много людей обращаются за материальной помощью, материальной поддержкой для лечения той или иной тяжелой болезни. Поэтому, я считаю, что депутаты работают очень активно, при этом их активность достаточно реализуется и в работе органов исполнительной власти. Не для кого не секрет, что у нас сегодня есть депутаты, которые совмещают свою работу директоров и заместителей коммунальных предприятий. Поэтому, с этой точки зрения, в отношении результативности претензий, конечно же, нет.— Мне, наверное, в этом отношении немного проще, потому что у меня не было особо больших ожиданий, я никогда не была чиновником, я никогда не была депутатом, и я реально вошла в работу сразу же, с ознакомления с работой самого депутатского корпуса. По итогам работы за год могу сказать, что мы работали достаточно эффективно, но эта эффективность могла бы быть достаточно выше, если бы исполнительные органы на всех своих уровнях были укомплектованы профессионалами, и мы могли бы наладить взаимоотношения между депутатским корпусом и органами исполнительной власти.— Мы, действительно, самая большая фракция в городском совете и мне вдвойне приятно, что представители БПП «Солидарность» соблюдают поставленные цели — это открытость, честность, прозрачность в решении всех вопросов, нам это удается. Там, где мы недостаточно в чем-то разбираемся, — мы все-таки молодая фракция, мы не стесняемся задавать вопросы, изучать каждую цифру для того, чтобы решение было правильным.Что касается аппарата — да, действительно есть люди, которым что-то не нравится, они это открыто высказывают в социальных сетях, но собаки лают, а караван идет. И если будешь на все это обращать внимание - не сделаешь в жизни главного, а я не собираюсь на это обращать своего внимания.— Бесспорно, это влияет. Всегда, когда ты работаешь на созидание, ты можешь пощупать свой результат намного быстрее, прикоснуться к нему. Бесспорно, какие-то нападки и вредительства не дают возможности сосредоточиться, но, тем не менее, когда хорошо знаешь свой путь, я реально понимаю, что никому из нас ничего не будет преподнесено на блюдечке с золотой каемочкой. Жизнь — это борьба, нужно уверенно, не обращая внимания ни на какие преграды, идти вперед, идти к результату. Я надеюсь, что все-таки городской голова в ближайшее время сможет выполнить и свои полномочия по заполнению структуры исполнительной власти, потому что очень многие недоразумения между депутатским корпусом и органами исполнительной власти все-таки связаны с тем, что большое количество полномочий относится к одному человеку. Я могу привести в пример Инну Петровну Трибух, когда в 2016 году она была единственным утвержденным заместителем городского головы и на своих плечах действительно несла огромную обузу. Собственно говоря, сейчас можно все тоже самое сказать о первом заместителе городского головы, и все остальные должности, они половинчатые — это исполняющие обязанности. При этом ту структуру, которую утвердил на своей сессии городской совет, городской голова в рамках своих полномочий путем создания распоряжений эти полномочия все равно внутри перераспределил, закрепил за Козаковым, и это не дает преимуществ для развития города, и я думаю, что самая первая задача — это все-таки заполнить достойными и профессиональными кадрами должности заместителей городского головы.— Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать и все, что касается проектов, которые обозначают депутаты, они бесспорно требуют финансовых вложений. Есть преимущества, на которые хотелось бы обратить внимание. И здесь у нас есть единство, у депутатского корпуса — все, что касается социальной сферы, бюджетной сферы, это направления деятельности образования, медицины. Мне бы хотелось, чтоб больше у нас развивался и спорт, но это, конечно же, требует большего выделения бюджетных средств. Но я все-таки уверена в том, что у нас получится отстаивать эти проекты. Проектов, действительно, много, и хотелось бы, чтоб и депутаты, и органы исполнительной власти, не сосредотачивались только на уровне каких-то бытовых проблем. Все-таки город должен развиваться, а для этого необходимо реализовать и более глобальные проекты — это строительство мусороперерабатывающего завода, нужно вести и подготовительную работу с населением — во всем мире используют сортировку бытовых отходов на уровне квартиры, на уровне дома. Это приносит только пользу и экологии, и развитию всех энергосберегающих технологий.— Насколько мне известно, сегодня территориальная избирательная комиссия ведет прием документов и тех подписей, которые были собраны инициативными группами. Что касается решения во фракции, то все понимают, что тут принципиальная позиция очень важна, дисциплина во фракции важна, потому что когда мы стоим только на начале пути своей депутатской деятельности, вот это единство — оно должно сохраняться на протяжении тех лет, пока фракция будет работать в депутатском корпусе городского совета. Поэтому процедура начата, она идет, пока нет никаких оснований и причин для того, чтоб она была остановлена. В данном случае у нас это та инициатива громады, которая, скорее всего, будет поддержана и фракцией. Что касается устава нашей партии, то есть еще и ревизионная комиссия, которая сейчас работает и вынесет свое решение о работе этих депутатов.— Я бы не хотела в нашем с Вами коротком интервью вспоминать все то, что было на протяжении 3-4 месяцев. Сразу хочу сказать, что лично мне о кандидатурах на пост секретаря никто ничего не говорил. Что касается внесения вопроса в повестку дня, то скажу откровенно — я здравомыслящий человек и понимаю, что на эту должность избирается депутат большинством голосов, поэтому если депутаты примут большинством своих голосов решение о том, что я не достойна или не могу быть секретарем городского совета, бесспорно, я это приму.— У любого вопроса, любого проекта решения, который выносится на сессию, бесспорно, есть те депутаты, которые его поддерживают, и те, кто готов подискутировать в том или ином направлении. Поэтому таких явных оппонентов сейчас я не могу назвать, но, действительно, на протяжении всего года были активные депутаты, которые задавали вопросы, проявляли свою активную, возможно, не совсем положительную оценку, отношение ко мне. Но это жизнь, это работа и я прекрасно понимаю, что я не могу нравиться всем. Есть определенные ценности, есть идеи, которые поддерживаю я, а есть другие политические силы, у которых есть свои идеи, это дискуссия. Когда это в законном поле, когда это в рамках уважительного отношения друг к другу, то это имеет место быть.— Естественно, никаких замечаний, тем более письменно, никто мне не выражал. Тем более, что это не в функциональных обязанностях аппарата. Все-таки я различаю для себя в данном случае функциональные обязанности органов исполнительной власти и возможности и желания депутатского корпуса. Поэтому, все, что пишется в социальных сетях, это мнение человека, он имеет право на свое мнение, но, возможно, оно просто должно оставаться на кухне? Социальные сети — это ответственное направление, где достаточное количество людей обращают внимание на те или иные высказывания, поэтому, мне кажется, что должно быть, как минимум, уважение друг к другу, особенно, если ты являешься сотрудником такого важного органа как аппарат городского совета.— Начнем с того, что перевозчики просто не вышли на маршруты. Я могу сравнить это только с террористическим актом. Это неправильный подход к своему народу, гражданам города, если мы вспомним, это было достаточно морозно — -10°-12°, люди совершенно разные по своему состоянию здоровья, это дети, это старики. Они не должны были страдать от необоснованных требований перевозчиков. Хотя, в данный момент я уверена, что путем взаимодействия власти, бизнеса и громады можно было получить правильный и подходящий всем результат, который затрагивал бы и стоимость проезда, и качество услуг. Все-таки качество должно быть на первом месте. Это, опять же, неидеальная работа и исполнительных органов, потому как транспортное управление должно прописывать перевозчикам в договорах и их обязанности, а не только идти на поводу у их желаний.— Тот результат, который мы сегодня имеем, он, безусловно, положительный для нас по одной простой причине — нельзя назвать троллейбусами то, что было в употреблении с 1989 года. А если учесть наши обледенелые дороги, то вряд ли они бы принесли нам пользу и спасли ситуацию. Если мы говорим о расширении количества подвижного состава, в частности троллейбусов, то я бы сосредоточилась на покупке нового транспорта, или, по крайней мере, им не должно быть более 2-3 лет, тогда мы можем говорить о том, что услуга соответствует цене проезда. В остальном можно обвинять друг друга очень и очень долго, но я со своей стороны хочу сказать огромное спасибо активной громаде, которая все-таки смогла убедить и и.о. директора КП «Херсонэлектротранс» в том, что это не есть идеальное приобретение.Действительно, в тот день, когда маршрутчики объявили забастовку по перевозке наших граждан, я набирала и директора коммунального предприятия «Херсонкоммунтранссервис», для меня было важно как идет взаимодействие и работа по перевозке пассажиров, и я также созванивалась с руководителем КП «Херсонэлектротранс» и он сам мне в телефонном режиме подтвердил, что это хорошо, что в прошлом году мы не взяли троллейбусы 1989 года выпуска. Он сослался на то, что у него был диалог с людьми, которые курируют это направление деятельности в Николаеве, они тоже приобрели «Шкоды», и, к сожалению, они были того же года выпуска. Плюс именно у этой марки есть техническое несоответствие нашим погодным условиям — у нас очень высокая влажность и с учетом этого, эти «Шкоды» чаще находятся в гараже на ремонте, чем на дорогах. Поэтому тот транспорт нас бы явно не спас.







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