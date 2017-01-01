

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом Один на один (интервью)



Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили створити ОСББ, які цілі перед собою ставили?



Мешканцям нашого будинку, розташованого по вул. І. Кулика, 133, набридло сплачувати ЖЕКу за послуги, які фактично ми не отримуємо. За роки бездіяльності ЖЕКу проблеми в будинку стали настільки очевидними і болючими, що мотивували нас взяти відповідальність за подальшу долю будинку у свої руки. Це й аварійний стан покрівлі, аварійний стан внутрішньобудинкової системи теплопостачання, підтоплення підвалу, сміттєзвалища та антисанітарія, влаштована двірниками ЖЕКу у підвалі, аварійний стан мережі електропостачання.



Активні та небайдужі власники квартир почали шукати альтернативу, щоб мати можливість самим наводити лад у своєму будинку і встановлювати власні стандарти якості життя та належного сервісу. Почали розглядати варіант створення ОСББ, але на той час мали більше запитань, аніж відповідей.



Найбільша проблема на шляху у створенні ОСББ – це негативне ставлення власників до змін. Для роз’яснення питань щодо створення і діяльності ОСББ проводились зустрічі мешканців з представниками ОПОРИ, з досвідченою головою ОСББ «Фенікс» Оксаною Дяковою, та ін.



Створили ініціативну групу, у якої було нелегке завдання – провести роз’яснювальну роботу індивідуально з кожним власником, витримати критику і докори від скептично налаштованих сусідів. Не пошкодувавши власних сил, ресурсів та часу все ж таки було створено ОСББ «Кулика 133», яке з 1 липня 2016 року розпочало свою роботу.



А як щодо фінансової допомоги від міста на заміну труб: важко було її отримати? Ви вже закінчили роботу?



Оскільки більшість мешканців нашого будинку була проти підвищення тарифу більше ніж на 1 грн 72 коп., власними коштами важко глобально модернізувати будинок. На капітальні ремонти важко зібрати кошти з щомісячних загальнообов’язкових внесків. А початок опалювального сезону у нас розпочався аварією системи теплопостачання. Тому ми звернулись до депутатів Міської ради Оксани Матусевич та Олега Романюка з проханням допомогти врятувати наші оселі від замерзання.



Капітальний ремонт системи теплопостачання нашого будинку було внесено до титульних списків. Зараз ми маємо повністю замінені труби системи теплопостачання. Робота тривала протягом трьох тижнів. І мешканці нашого будинку висловлюють подяку Оксані Матусевич та Олегу Романюку за оперативне реагування на звернення громадян.







Розкажіть про зміни у своєму будинку. Яким чином ви модернізуєте ваш дім?



Також власними коштами ми встановили лічильник на освітлення, навели лад у електрощитовій. Встановлено контейнер для збору пластикової тари, що дає невеликий додатковий дохід.





Наступний етап модернізації будинку у січні 2017 р.: заміна силового кабелю довжиною 70 метрів, вартість матеріалів та робіт складає 19 000 грн. Також ми розробили програму на строк 8 місяців із заміни приладів освітлення на енергозберігаючі, що дасть можливість заощаджувати наші кошти.



Зараз нагальною проблемою є підтоплення підвальних приміщень водами ТЕЦ. Ця проблема існує з кінця 90-х років минулого століття. Ми зібрали архівну підбірку листів (починаючи з 1999 року) мешканців до керівників міста, ТЕЦ, водоканалу, ЖЕКу щодо допомоги у вирішення питання. Є результати аналізів, що це вода саме ТЕЦ, але нема зрушень у ліквідацїї причин підтоплення.



Поки що необхідно реанімувати всі системи комунікацій будинку та забезпечити його життєдіяльність. За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Громадянська мережа ОПОРА вирішила поцікавитися у представників новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», а саме в голови правління Ірини Шмигирівської та її заступника Олександра Тоценка, про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.Мешканцям нашого будинку, розташованого по вул. І. Кулика, 133, набридло сплачувати ЖЕКу за послуги, які фактично ми не отримуємо. За роки бездіяльності ЖЕКу проблеми в будинку стали настільки очевидними і болючими, що мотивували нас взяти відповідальність за подальшу долю будинку у свої руки. Це й аварійний стан покрівлі, аварійний стан внутрішньобудинкової системи теплопостачання, підтоплення підвалу, сміттєзвалища та антисанітарія, влаштована двірниками ЖЕКу у підвалі, аварійний стан мережі електропостачання.Активні та небайдужі власники квартир почали шукати альтернативу, щоб мати можливість самим наводити лад у своєму будинку і встановлювати власні стандарти якості життя та належного сервісу. Почали розглядати варіант створення ОСББ, але на той час мали більше запитань, аніж відповідей.Найбільша проблема на шляху у створенні ОСББ – це негативне ставлення власників до змін. Для роз’яснення питань щодо створення і діяльності ОСББ проводились зустрічі мешканців з представниками ОПОРИ, з досвідченою головою ОСББ «Фенікс» Оксаною Дяковою, та ін.Створили ініціативну групу, у якої було нелегке завдання – провести роз’яснювальну роботу індивідуально з кожним власником, витримати критику і докори від скептично налаштованих сусідів. Не пошкодувавши власних сил, ресурсів та часу все ж таки було створено ОСББ «Кулика 133», яке з 1 липня 2016 року розпочало свою роботу.Оскільки більшість мешканців нашого будинку була проти підвищення тарифу більше ніж на 1 грн 72 коп., власними коштами важко глобально модернізувати будинок. На капітальні ремонти важко зібрати кошти з щомісячних загальнообов’язкових внесків. А початок опалювального сезону у нас розпочався аварією системи теплопостачання. Тому ми звернулись до депутатів Міської ради Оксани Матусевич та Олега Романюка з проханням допомогти врятувати наші оселі від замерзання.Капітальний ремонт системи теплопостачання нашого будинку було внесено до титульних списків. Зараз ми маємо повністю замінені труби системи теплопостачання. Робота тривала протягом трьох тижнів. І мешканці нашого будинку висловлюють подяку Оксані Матусевич та Олегу Романюку за оперативне реагування на звернення громадян.Також власними коштами ми встановили лічильник на освітлення, навели лад у електрощитовій. Встановлено контейнер для збору пластикової тари, що дає невеликий додатковий дохід.Наступний етап модернізації будинку у січні 2017 р.: заміна силового кабелю довжиною 70 метрів, вартість матеріалів та робіт складає 19 000 грн. Також ми розробили програму на строк 8 місяців із заміни приладів освітлення на енергозберігаючі, що дасть можливість заощаджувати наші кошти.Зараз нагальною проблемою є підтоплення підвальних приміщень водами ТЕЦ. Ця проблема існує з кінця 90-х років минулого століття. Ми зібрали архівну підбірку листів (починаючи з 1999 року) мешканців до керівників міста, ТЕЦ, водоканалу, ЖЕКу щодо допомоги у вирішення питання. Є результати аналізів, що це вода саме ТЕЦ, але нема зрушень у ліквідацїї причин підтоплення.Поки що необхідно реанімувати всі системи комунікацій будинку та забезпечити його життєдіяльність.







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