

Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола Один на один (интервью) Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Говорили много. Не все попадет в интервью. На это есть объективные и субъективные причины.Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1









Серге́й Анато́льевич Шевцо́в – украинский футболист и тренер. Родился 31 декабря 1975 года. Воспитанник херсонского футбола Сергей Шевцов, свою профессиональную карьеру начинал в команде родного города «Таврия», куда его пригласил тренер Игорь Гамула.



Игровое амплуа — нападающий. Выступал во второй украинской лиге за каховский «Мелиоратор» и херсонский «Кристалл». С 1999 по 2005 год играл в украинской Премьер-лиге, выступал за «Днепр», «Ворсклу», «Таврию» и «Закарпатье».



Уйдя из большого футбола Сергей Шевцов работал тренером в херсонской СДЮШОР «Кристалл» а также был играющим тренером местного любительского коллектива «Сигма», с которым принимал участие в чемпионате области и любительском первенстве Украины. Лучший бомбардир второй лиги Украины: (1998/99 — 24 гола)



Клубная карьера



1992 Таврия (Херсон); 1992—1993 Мелиоратор (Каховка); 1993 Таврия (Херсон); 1994—1995 Торпедо (Арзамас); 1998—1999 Кристалл (Херсон); 1999—2000 Днепр (Днепропетровск); 2001 Гроцлин-Дискоболия; 2001—2004 Ворскла; 2004 Таврия (Симферополь); 2005 Закарпатье.



Клубная карьера (мини-футбол)



1993—1994 Энергия (Херсон)



Тренерская карьера



2008—2012 Энергия (Новая Каховка); 2012 Крымтеплица; 2013—2016 Кристалл (Херсон)



Если не решать вопрос с базой, то тренера будут терять детей, школа будет терять тренеров



Неприятная ситуация с СДЮШОР «Кристалл». Она как будто-бы существует, но все мы прекрасно понимаем, что специализированная школа без базы может существовать только на бумаге. Что нужно делать чтобы ДЮСШ Кристалл не существовала, а наоборот – развивалась.



Я, работая в клубе, был свидетелем организации на месте ДЮШОР «Кристалл» ДСШ «Херсон». Она планировалось работать в структуре клуба. На сегодняшний день могу сказать, что план до конца не удался. Структура не работает, как мы задумали.



Конечно, школа должна иметь свой дом, без дома ни о каком развитии, ни о каком воспитании говорить не приходится... Если не решать вопрос с базой, то тренера будут терять детей, школа будет терять тренеров. Без дома, без своего угла не может семья жить. Тем более это детская школа, в которой должны быть поля, кабинеты, раздевалки… Самая большая проблема, найти в Херсоне место для Кристалла (СДЮШОР «Кристалл» - редакция). Возможно, это могло бы быть какое-то объединение. Но тут есть проблема, в Херсоне нет позитивного опыта сотрудничества между школами. Я думаю, что это связано с тем, что нет явного лидера среди школ. Отсюда сложности и амбиции.



Если станет вопрос о ликвидации или слиянии этой школы с другой или другими школами. Как вы это воспримите?



Сложно ответить… Я, конечно же не сторонник ликвидации, но мы должны говорить о том и думать о том, в каком именно виде сохранить эту школу. А это сложный вопрос… Хотелось бы чтобы эта школа работала. Но, в Херсоне очень много школ, а детей мало, соревнований еще меньше… Очень сложно… Я там проработал, у меня ребенок вырос там.



В любом случае, проблему Кристалла могут решить представители городской и областной власти. Они должны прийти к какому-то решению.



100%. Из этого и получилась ситуация городской стадион, городской зал, городская команда, а рядом с ними живет школа областная, которая как-какое-то инородное тело. Кристалл не мог никак привести в порядок свой зал, потому что он не их и работать дальше в таких условиях нельзя было. Все это влияло на качество воспитания, на качество работы. Вот такая была не состыковка. Понятно, что тут могут только областные и городские власти договорится. Сейчас решили так, что образовали на этом месте городскую школу.



Создание, открытие отделения футзала/футбола в нашем областном училище физкультуры. Вы поддерживаете эту идею?



Конечно, двумя руками. Однозначно такое должно быть. Херсон – областной центр, и мы все вместе должны сделать все, чтобы это свершилось. Потому что на протяжении очень долгого времени такие идеи возникали, но никто до конца это не доводил. На каком-то этапе эти разговоры прекращались. У нас очень много ребят из близлежащих сел становились футболистами ездили в Крым раньше, есть наши ребята и в Шахтере. Родители ищут, какие то варианты. Я думаю, что играли бы и в Херсоне, если бы здесь была серьёзная база. Для такого большого количества жителей и талантливых ребят отделение футбола в училище физической культуры просто необходимо. Я думаю, что оно бы заработало и принесло свои плоды.



Знаю, какое положение дел в детском футболе, считаю, что спортшколы должны все - таки больше финансировать



Когда открывали поле на «Освіте» наш губернатор Андрей Гордеев и представители Федерации футбола говорили о том, что мы не просто открываем поле , будем идти дальше и дальше… И вообще у нас есть задумка создание на базе ДЮСШ «Освіта» Дома футбола или Центра футбола и т. д. Как вы думаете, будет ли все это способствовать развитию не только детского футбола, а вообще футбола Херсонщины? И поддерживаете ли вы подобные инициативы?



В любом случае, открытие таких футбольных объектов идет на пользу и на развитие футбола. Это явно не будет лишним, и не будет в ущерб в любом случае. Просто, я всегда говорю, что должен быть четкий план развития футбола. Когда ты работаешь по плану, тогда понятно к чему это может привести и как двигаться. Я знаю, что самая качественная подготовка, это в частных структурах – это клубные академии, это молодежные команды клубов, то есть клубная структура, где есть частный капитал. Как это сделает государство? Не знаю. Но, если оно это сделает, то это будет уникальный проект. В любом случае это будет огромнейший шаг вперед, особенно в рамках Херсона



Насколько я знаю, в этом проекте задействовано не только государство и местное самоуправление. В нем должна принимать участие и Федерация футбола Украины. Многострадальный «недострой» на Освіте на несколько лет отдали в управление ФФУ. Реализовывать этот проект должны – федерация, как общественная организация по своей сути и форме, государство, органы местного самоуправления и возможно, привлечение какого то частого капитала.



Я и говорю, что это может быть уникальный проект.



Много областных центров, областных советов из года в год попринимают программы: «Розвитку футболу», «Розвитку дитячого футболу», «Розвитку аматорського футболу». Под эти программы выделяют средства на развитие футбола. А это и инвентарь и турниры и сборы и проезд детей на игра и многое другое. У нас областной совет категорически против принятие аналогичной программы, они – за развитие спорта вообще, то есть всех видов, а не по отдельности. Ничего плохого я в этом не вижу, но к развитию детского футбола эта программа имеет очень посредственное отношение. В этом ключе хочу спросить, как вы думаете, это принципиальная политика наших властей, наших депутатов, или все- таки это от непонимания проблем и перспектив, которые могут открыться для того же города, для нашей области в случае принятия этих программ. Ка вы думаете?



Знаю, какое положение дел в детском футболе, считаю, что спортшколы должны все - таки больше финансировать. Там все же наши дети. И футбол – самый массовый вид спорта и самый зрелищный. Однозначно, финансирование должно быть больше. Хотя бы та основа, которая должна быть – больше турниров проводить, должны происходить улучшения, город, страна, футбол, спорт должны двигаться вперед. И городские школы должны быть…



Областная федерация футбола, вот сейчас ее возглавил Гордеев, с одной стороны это хорошо, что губернатор, с другой стороны – хватит ли у него времени самому заниматься? Значит, должны быть хорошие советники. Они должны принять активное участие в объединении школ, которые на сегодняшний день разъединены в Херсоне. (Речь идет не о юридическом объединении, а о единой схеме/системе воспитания и тренировочного процесса. Говорится об объединении ради достижения единой цели. О командной игре всех спортшкол, которые растят футболистов - редакция)



Это может быть какая-то сборная города, которая будет принимать участие в серьезных всеукраинских и международных турнирах, и которую будут финансировать. Идея проста, самые талантливые дети со всех школ будут собираться в сборную. В такой сборной будут играть лучшие. Попасть в такую сборную будет престижно и почетно. Это будет конкуренция среди детей. А конкуренция это развитие. А власть сможет финансировать участие такой сборной в турнирах, сборы и так далее. И результат будет виден всем.



А сейчас у нас нет основной, движущей школы, которая «тащит» всех остальных за собой. Все в принципе, более-менее равны между собой…



Может, в каких-то возрастах кто-то слабее, кто-то сильнее… Но в целом, все ровные и одинаково сильные. Областная федерация тоже должна нести какие-то идеи в плане развития, в плане подобного объединения. То, что этого не достаточно на сегодняшний момент, то что очень мало времени, средств, и внимания уделяется детям – это однозначно. Однозначно, это очень мало.



В Херсоне много футболистов в прошлом известных, достойных, много тренеров, хороших д тренеров и функционеров предостаточно. Но не хватает нам современного футбольного менеджера, или группы менеджеров, которые имея весь этот потенциал, смогут поднять наш футбол на более высокий уровень. Потому, что эти все противостояния, непонимания, «нездоровая конкуренция» это все не из-за того, что люди такие, а из-за того, что никто никому ничего не объясняет. Никто не ставит цели, не ставит задачи, не объясняет, что ребята, так лучше делать и так далее. Не зря уже тренеров в Англии менеджерами называют. А мы привыкли по старинке, статистика, сколько у вас групп детей, пришли, отметили, по головам пересчитали. Дети ходят, количество совпадает, значит все хорошо функционирует и чиновник от спорта может спокойно себе премию выписывать. А все остальное уходит на второй план.



Я вам скажу, что если говорить о Херсоне, то много людей говорят, много людей пытаются, но назвать фамилии, которые реально что-то на себе тащат и изменили за последнее время, ну я просто не могу. Вот это страшно. Вот, там кто-то что-то пытается делать, но по сути никаких сдвигов особых нет.



Почему мы всегда говорим, почему качественная работа частных структурах, потому что там чуть по-другому построена работа . Там есть главный тренер, тренера по возрастам, тренера по позициям. Структурно там все по-другому.



В бюджетной организации, насколько я знаю, это директор, зауч, методист, тренерский состав. Я всегда говорил, еще работая в СДЮШОР «Кристалл», методист это пол-ставки тому же тренеру, но это не главный тренер. Нужно найти любой способ, чтобы в футбольных ДЮСШ был главный тренер. Он должен, возможно, обладать лицензией более высокого уровня, дипломом тренерским более высокого уровня. Он должен разрабатывать тренировочный процесс, как в ведущих академиях, а зауч методист не подходят под эту роль.



Без главного тренера ничего не получается. Все группы разобщены, дети занимаются так, как считает тот или иной тренер. Какой-то философии, системы в бюджетных школах фактически не существует. И вот в этом - проблема. Если изменить, если бы «на верху» поняли, что такую систему функционирования детских футбольных школ уже пора менять, что это уже пережиток, вчерашний день. Пускай, это будет какой-то зам директора, или спортивный директор, но необходимо вводить должность главного тренера, который обучается, ездит на какие-то семинары, лекции. У него условно будет диплом УЕФА более высокого уровня, и он дальше по своей структуре планирует тренировочный процесс, передает свои знания тренерам, вообще выстраивает философию игры этой школы.



У многих клубов могут меняться тренера, президенты, игроки, но философия игры от этого не меняется



То же самое, если есть определенная структура тренировочного процесса, есть основные упражнения, понятно, каждый тренер может что-то свое добавить, то тогда мальчик, переходя во взрослые команды, может участвовать в играх за старших спокойно и безболезненно. У нас, как правило, если мальчик приходит на тренировку к старшим ребятам, для него это стресс. Потому что это другие ребята, а еще другие упражнения, а еще другая игра и получается талантливый мальчик, который может присутствовать в соревнованиях за старших, но он не может, он ощущает определенные трудности, он не может себя реализовывать на 100%.



Когда будет все структурно, системно, то такие проблемы будут минимизированы, так как любой воспитанник школы независимо от возраста будет знать и понимать всю структуру тренировочного процесса. Это будет большой толчок в развитии херсонского детского футбола. Поэтому пока государство не изменит структуры этих ДЮСШ, шага вперед мы не сделаем.



Беседовал Тарас Бузак. Продолжение следует – украинский футболист и тренер. Родился 31 декабря 1975 года. Воспитанник херсонского футбола Сергей Шевцов, свою профессиональную карьеру начинал в команде родного города «Таврия», куда его пригласил тренер Игорь Гамула.Игровое амплуа — нападающий. Выступал во второй украинской лиге за каховский «Мелиоратор» и херсонский «Кристалл». С 1999 по 2005 год играл в украинской Премьер-лиге, выступал за «Днепр», «Ворсклу», «Таврию» и «Закарпатье».Уйдя из большого футбола Сергей Шевцов работал тренером в херсонской СДЮШОР «Кристалл» а также был играющим тренером местного любительского коллектива «Сигма», с которым принимал участие в чемпионате области и любительском первенстве Украины. Лучший бомбардир второй лиги Украины: (1998/99 — 24 гола)1992 Таврия (Херсон); 1992—1993 Мелиоратор (Каховка); 1993 Таврия (Херсон); 1994—1995 Торпедо (Арзамас); 1998—1999 Кристалл (Херсон); 1999—2000 Днепр (Днепропетровск); 2001 Гроцлин-Дискоболия; 2001—2004 Ворскла; 2004 Таврия (Симферополь); 2005 Закарпатье.1993—1994 Энергия (Херсон)2008—2012 Энергия (Новая Каховка); 2012 Крымтеплица; 2013—2016 Кристалл (Херсон)Я, работая в клубе, был свидетелем организации на месте ДЮШОР «Кристалл» ДСШ «Херсон». Она планировалось работать в структуре клуба. На сегодняшний день могу сказать, что план до конца не удался. Структура не работает, как мы задумали.Конечно, школа должна иметь свой дом, без дома ни о каком развитии, ни о каком воспитании говорить не приходится... Если не решать вопрос с базой, то тренера будут терять детей, школа будет терять тренеров. Без дома, без своего угла не может семья жить. Тем более это детская школа, в которой должны быть поля, кабинеты, раздевалки… Самая большая проблема, найти в Херсоне место для Кристалла (СДЮШОР «Кристалл» - редакция). Возможно, это могло бы быть какое-то объединение. Но тут есть проблема, в Херсоне нет позитивного опыта сотрудничества между школами. Я думаю, что это связано с тем, что нет явного лидера среди школ. Отсюда сложности и амбиции.Сложно ответить… Я, конечно же не сторонник ликвидации, но мы должны говорить о том и думать о том, в каком именно виде сохранить эту школу. А это сложный вопрос… Хотелось бы чтобы эта школа работала. Но, в Херсоне очень много школ, а детей мало, соревнований еще меньше… Очень сложно… Я там проработал, у меня ребенок вырос там.В любом случае, проблему Кристалла могут решить представители городской и областной власти. Они должны прийти к какому-то решению.100%. Из этого и получилась ситуация городской стадион, городской зал, городская команда, а рядом с ними живет школа областная, которая как-какое-то инородное тело. Кристалл не мог никак привести в порядок свой зал, потому что он не их и работать дальше в таких условиях нельзя было. Все это влияло на качество воспитания, на качество работы. Вот такая была не состыковка. Понятно, что тут могут только областные и городские власти договорится. Сейчас решили так, что образовали на этом месте городскую школу.Конечно, двумя руками. Однозначно такое должно быть. Херсон – областной центр, и мы все вместе должны сделать все, чтобы это свершилось. Потому что на протяжении очень долгого времени такие идеи возникали, но никто до конца это не доводил. На каком-то этапе эти разговоры прекращались. У нас очень много ребят из близлежащих сел становились футболистами ездили в Крым раньше, есть наши ребята и в Шахтере. Родители ищут, какие то варианты. Я думаю, что играли бы и в Херсоне, если бы здесь была серьёзная база. Для такого большого количества жителей и талантливых ребят отделение футбола в училище физической культуры просто необходимо. Я думаю, что оно бы заработало и принесло свои плоды.В любом случае, открытие таких футбольных объектов идет на пользу и на развитие футбола. Это явно не будет лишним, и не будет в ущерб в любом случае. Просто, я всегда говорю, что должен быть четкий план развития футбола. Когда ты работаешь по плану, тогда понятно к чему это может привести и как двигаться. Я знаю, что самая качественная подготовка, это в частных структурах – это клубные академии, это молодежные команды клубов, то есть клубная структура, где есть частный капитал. Как это сделает государство? Не знаю. Но, если оно это сделает, то это будет уникальный проект. В любом случае это будет огромнейший шаг вперед, особенно в рамках ХерсонаЯ и говорю, что это может быть уникальный проект.Знаю, какое положение дел в детском футболе, считаю, что спортшколы должны все - таки больше финансировать. Там все же наши дети. И футбол – самый массовый вид спорта и самый зрелищный. Однозначно, финансирование должно быть больше. Хотя бы та основа, которая должна быть – больше турниров проводить, должны происходить улучшения, город, страна, футбол, спорт должны двигаться вперед. И городские школы должны быть…Областная федерация футбола, вот сейчас ее возглавил Гордеев, с одной стороны это хорошо, что губернатор, с другой стороны – хватит ли у него времени самому заниматься? Значит, должны быть хорошие советники. Они должны принять активное участие в объединении школ, которые на сегодняшний день разъединены в Херсоне. (Речь идет не о юридическом объединении, а о единой схеме/системе воспитания и тренировочного процесса. Говорится об объединении ради достижения единой цели. О командной игре всех спортшкол, которые растят футболистов - редакция)Это может быть какая-то сборная города, которая будет принимать участие в серьезных всеукраинских и международных турнирах, и которую будут финансировать. Идея проста, самые талантливые дети со всех школ будут собираться в сборную. В такой сборной будут играть лучшие. Попасть в такую сборную будет престижно и почетно. Это будет конкуренция среди детей. А конкуренция это развитие. А власть сможет финансировать участие такой сборной в турнирах, сборы и так далее. И результат будет виден всем.А сейчас у нас нет основной, движущей школы, которая «тащит» всех остальных за собой. Все в принципе, более-менее равны между собой…Может, в каких-то возрастах кто-то слабее, кто-то сильнее… Но в целом, все ровные и одинаково сильные. Областная федерация тоже должна нести какие-то идеи в плане развития, в плане подобного объединения. То, что этого не достаточно на сегодняшний момент, то что очень мало времени, средств, и внимания уделяется детям – это однозначно. Однозначно, это очень мало.Я вам скажу, что если говорить о Херсоне, то много людей говорят, много людей пытаются, но назвать фамилии, которые реально что-то на себе тащат и изменили за последнее время, ну я просто не могу. Вот это страшно. Вот, там кто-то что-то пытается делать, но по сути никаких сдвигов особых нет.Почему мы всегда говорим, почему качественная работа частных структурах, потому что там чуть по-другому построена работа . Там есть главный тренер, тренера по возрастам, тренера по позициям. Структурно там все по-другому.В бюджетной организации, насколько я знаю, это директор, зауч, методист, тренерский состав. Я всегда говорил, еще работая в СДЮШОР «Кристалл», методист это пол-ставки тому же тренеру, но это не главный тренер. Нужно найти любой способ, чтобы в футбольных ДЮСШ был главный тренер. Он должен, возможно, обладать лицензией более высокого уровня, дипломом тренерским более высокого уровня. Он должен разрабатывать тренировочный процесс, как в ведущих академиях, а зауч методист не подходят под эту роль.Без главного тренера ничего не получается. Все группы разобщены, дети занимаются так, как считает тот или иной тренер. Какой-то философии, системы в бюджетных школах фактически не существует. И вот в этом - проблема. Если изменить, если бы «на верху» поняли, что такую систему функционирования детских футбольных школ уже пора менять, что это уже пережиток, вчерашний день. Пускай, это будет какой-то зам директора, или спортивный директор, но необходимо вводить должность главного тренера, который обучается, ездит на какие-то семинары, лекции. У него условно будет диплом УЕФА более высокого уровня, и он дальше по своей структуре планирует тренировочный процесс, передает свои знания тренерам, вообще выстраивает философию игры этой школы.То же самое, если есть определенная структура тренировочного процесса, есть основные упражнения, понятно, каждый тренер может что-то свое добавить, то тогда мальчик, переходя во взрослые команды, может участвовать в играх за старших спокойно и безболезненно. У нас, как правило, если мальчик приходит на тренировку к старшим ребятам, для него это стресс. Потому что это другие ребята, а еще другие упражнения, а еще другая игра и получается талантливый мальчик, который может присутствовать в соревнованиях за старших, но он не может, он ощущает определенные трудности, он не может себя реализовывать на 100%.Когда будет все структурно, системно, то такие проблемы будут минимизированы, так как любой воспитанник школы независимо от возраста будет знать и понимать всю структуру тренировочного процесса. Это будет большой толчок в развитии херсонского детского футбола. Поэтому пока государство не изменит структуры этих ДЮСШ, шага вперед мы не сделаем.







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