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Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти
Півзахисник збірної України Віктор Коваленко у відвертій розмові відповів на питання вболівальників, які вони залишили на сторінках Федерації футболу України у соціальних мережах. 20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти

- Як Ви проводите свій вільний час?

- Переважно відпочиваю, готуюсь до наступних ігор та тренувань. Люблю подивитися різноманітні фільми, ходжу на масаж, займаюсь індивідуально, зокрема фітнесом.

- Тобто свій вільний час Ви все одно присвячуєте футболу?

- Ну а як по іншому? (посміхається). Якщо ти хочеш чогось досягти, треба постійно тренуватися та самовдосконалюватися.

- Якщо говорити про фільми, то чи є якийсь улюблений жанр?

- Для мене це не принципово. Намагаюсь слідкувати за новинками: якщо гарний рейтинг та хороші відгуки, то чому б не подивитися фільм.

- Тобто, Ви - кіноман?

- Можна і так сказати.

- Олександр Зінченко сказав, що він меломан. А Ви любите слухати музику?

- Так, люблю різну музику. Один день можу послухати клубну музику, іншого дня – реп або спокійні пісні. В моєму плей-листі можна знайти все що завгодно.

- Хто, на Вашу думку, є найбільш складним суперником у групі відбору ЧС-2018?

- Думаю, що Хорватія буде надзвичайно складним суперником. Вони демонструють гарний футбол і наразі заслужено посідають перше місце в нашій групі.

- В якому клубі Європи Ви хотіли б грати?

- Зараз я про це навіть не думаю, бо граю в хорошому клубі. Впевнений, що затримаюсь тут надовго. А коли все ж таки прийде час, то хотілося б піти у клуб, який є грандом європейського футболу.

- Який чемпіонат Вам найбільше імпонує?

- Якщо чесно, то мені подобається іспанська Ла Ліга, Серія А, англійська Прем’єр-Ліга. Щось одне виділити не можу.

- Яке Ваше улюблене місто в Україні?

- Донецьк та Київ.

- А як щодо міста, яке найбільш сподобалося за межами України?

- Мені дуже сподобалось місто Сан-Себастьян в Іспанії. Дуже гарне місто, є на що подивитися.

- Скільки Ви вже займаєтеся футболом?

- З самого дитинства: як народився, так відразу і побіг з м’ячем (посміхається). Батьки сприяли моєму вибору.

- Чи вільне наразі Ваше серце?

- Наразі вільне (посміхається).

- Як вважаєте, звідки стільки довіри до Вас від головного тренера збірної?

- Навіть не знаю, але мені приємно, що тренер в мене вірить, і мені хочеться демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі та виправдовувати його довіру.

- Чому Ви граєте під 74 номером в «Шахтарі»?

- Це випадковість, який дали номер, під таким і граю. Можливо скоро зміню його, коли прийде час.

- Тобто, Ви не забобонний?

- Ні (посміхається).

- Охарактеризуйте головного тренера збірної України Андрія Шевченка…

- В першу чергу, Шевченко – дуже хороша людина і друг. З ним приємно спілкуватися як з тренером, він завжди все спокійно пояснює. Правда, може іноді і нагримати, але усе по справі. Він – справедливий тренер.

- Чи займалися Ви коли-небудь у херсонському «Кристалі»? І яка спортивна школа була для Вас першою?

- Ні, в «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти. До речі, в більшості випадків ми виходили переможцями у протистоянні з цією командою. Моя перша спортивна школа – ДЮСШ-5, звідти і мій перший тренер.

- Чи спілкуєтесь наразі з Вашим першим тренером?

- Звичайно, він зараз є асистентом арбітра у Прем’єр-лізі України – Володимир Володін.

- Хто є футбольним кумиром для Вас?

- Багато таких - Андреа Пірло, Тоні Крос, Месут Озіл. Це висококласні гравці, які демонструють футбол найвищого рівня.

- Яка Ваша футбольна мрія?

- Моя футбольна мрія - грати на високому рівні і своєю грою допомагати клубу та збірній вигравати серйозні трофеї.

- Які якості Ви цінуєте в людях?

- Добро та щирість, в першу чергу. Якщо у людини відсутні ці якості, мене одразу від неї відвертає.

- Хто Ваш найкращий друг в «Шахтарі»?

- У мене чимало гарних друзів. З хлопцями 1996 року народження ми з 12-ти років разом, так і дружимо увесь цей час.

- Який у Вас ідеал дівчини?
- Конкретного ідеалу немає. Якщо дівчина сподобалася, то можна підходити до неї і знайомитися.

- Ви вражаєте себе сміливим?

- В деяких моментах так, в інших - ні. Навіть не знаю, як це пояснити.

- Хто Вас привів у футбол?

- У моєму дворі було поле, я бачив, як хлопці грали у футбол і виходив до них. Вони брали мене на плечі і ганяли за м’ячем. Мені сподобалось, так усе й сталося.

- Які у Вас є хобі окрім спорту?

- Раніше грав в більярд та теніс. А, загалом, якщо людина грає у футбол, вона має займатися й іншими видами спорту. Тому можу грати у що завгодно.

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Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

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