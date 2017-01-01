Півзахисник збірної України Віктор Коваленко у відвертій розмові відповів на питання вболівальників, які вони залишили на сторінках Федерації футболу України у соціальних мережах. 20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка. - Як Ви проводите свій вільний час?
- Переважно відпочиваю, готуюсь до наступних ігор та тренувань. Люблю подивитися різноманітні фільми, ходжу на масаж, займаюсь індивідуально, зокрема фітнесом. - Тобто свій вільний час Ви все одно присвячуєте футболу?
- Ну а як по іншому? (посміхається). Якщо ти хочеш чогось досягти, треба постійно тренуватися та самовдосконалюватися. - Якщо говорити про фільми, то чи є якийсь улюблений жанр?
- Для мене це не принципово. Намагаюсь слідкувати за новинками: якщо гарний рейтинг та хороші відгуки, то чому б не подивитися фільм. - Тобто, Ви - кіноман?
- Можна і так сказати. - Олександр Зінченко сказав, що він меломан. А Ви любите слухати музику?
- Так, люблю різну музику. Один день можу послухати клубну музику, іншого дня – реп або спокійні пісні. В моєму плей-листі можна знайти все що завгодно. - Хто, на Вашу думку, є найбільш складним суперником у групі відбору ЧС-2018?
- Думаю, що Хорватія буде надзвичайно складним суперником. Вони демонструють гарний футбол і наразі заслужено посідають перше місце в нашій групі. - В якому клубі Європи Ви хотіли б грати?
- Зараз я про це навіть не думаю, бо граю в хорошому клубі. Впевнений, що затримаюсь тут надовго. А коли все ж таки прийде час, то хотілося б піти у клуб, який є грандом європейського футболу. - Який чемпіонат Вам найбільше імпонує?
- Якщо чесно, то мені подобається іспанська Ла Ліга, Серія А, англійська Прем’єр-Ліга. Щось одне виділити не можу. - Яке Ваше улюблене місто в Україні?
- Донецьк та Київ. - А як щодо міста, яке найбільш сподобалося за межами України?
- Мені дуже сподобалось місто Сан-Себастьян в Іспанії. Дуже гарне місто, є на що подивитися. - Скільки Ви вже займаєтеся футболом?
- З самого дитинства: як народився, так відразу і побіг з м’ячем (посміхається). Батьки сприяли моєму вибору. - Чи вільне наразі Ваше серце?
- Наразі вільне (посміхається). - Як вважаєте, звідки стільки довіри до Вас від головного тренера збірної?
- Навіть не знаю, але мені приємно, що тренер в мене вірить, і мені хочеться демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі та виправдовувати його довіру. - Чому Ви граєте під 74 номером в «Шахтарі»?
- Це випадковість, який дали номер, під таким і граю. Можливо скоро зміню його, коли прийде час. - Тобто, Ви не забобонний?
- Ні (посміхається). - Охарактеризуйте головного тренера збірної України Андрія Шевченка…
- В першу чергу, Шевченко – дуже хороша людина і друг. З ним приємно спілкуватися як з тренером, він завжди все спокійно пояснює. Правда, може іноді і нагримати, але усе по справі. Він – справедливий тренер.
- Чи займалися Ви коли-небудь у херсонському «Кристалі»? І яка спортивна школа була для Вас першою?
- Ні, в «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти. До речі, в більшості випадків ми виходили переможцями у протистоянні з цією командою. Моя перша спортивна школа – ДЮСШ-5, звідти і мій перший тренер. - Чи спілкуєтесь наразі з Вашим першим тренером?
- Звичайно, він зараз є асистентом арбітра у Прем’єр-лізі України – Володимир Володін. - Хто є футбольним кумиром для Вас?
- Багато таких - Андреа Пірло, Тоні Крос, Месут Озіл. Це висококласні гравці, які демонструють футбол найвищого рівня. - Яка Ваша футбольна мрія?
- Моя футбольна мрія - грати на високому рівні і своєю грою допомагати клубу та збірній вигравати серйозні трофеї.
- Які якості Ви цінуєте в людях?
- Добро та щирість, в першу чергу. Якщо у людини відсутні ці якості, мене одразу від неї відвертає. - Хто Ваш найкращий друг в «Шахтарі»?
- У мене чимало гарних друзів. З хлопцями 1996 року народження ми з 12-ти років разом, так і дружимо увесь цей час. - Який у Вас ідеал дівчини?
- Конкретного ідеалу немає. Якщо дівчина сподобалася, то можна підходити до неї і знайомитися. - Ви вражаєте себе сміливим?
- В деяких моментах так, в інших - ні. Навіть не знаю, як це пояснити. - Хто Вас привів у футбол?
- У моєму дворі було поле, я бачив, як хлопці грали у футбол і виходив до них. Вони брали мене на плечі і ганяли за м’ячем. Мені сподобалось, так усе й сталося. - Які у Вас є хобі окрім спорту?
- Раніше грав в більярд та теніс. А, загалом, якщо людина грає у футбол, вона має займатися й іншими видами спорту. Тому можу грати у що завгодно.сайт ФФУ
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