

Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо Один на один (интервью) Наша розмова відбувалася за декілька днів до перших виборів у Великокопанівській ОТГ. Ми розмовляли про плани та згадували історію, говорили про те, як проходило об’єднання, як Валентина Дмитрівна змогла переконати земляків підтримати реформу децентралізації та піти на створення ОТГ.





Валентина Дмитрівна Костенко



Розкажіть, як ви почали об’єднуватися, чому почали об’єднуватися?



Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися. Та потім якось призабулося. Згодом, ми все ж таки зібралися в Тарасівці для обговорення, щоб створити такий кущ: Великі Копані, Виноградове, Раденськ, Костогризове, Тарасівка, Брилівка, Подокалинівка. Такий великий кущ.



Але пройшов певний проміжок часу, близько 2-ох тижнів, і ми знову зібралися, але вже у Великих Копанях у нашому будинку культури. Тоді один з керівників запропонував, що всім селам необхідно приєднатися до міста Цюрупинська (зараз Олешки-редакція) і створити одну велику об’єднану громаду - Цюрупинську. Ми з колективом і депутатами подумали і вирішили, що місто ніколи не зрозуміє село, не можна з’єднувати місто і село, якщо є можливість створити сільську громаду. Тоді вирішили, що будемо все ж таки йти по перспективному плану, який був затверджений і обласною адміністрацією і обласною радою – з центром у Великих Копанях та селами Абрикосівка, Подокалинівка, Костогризове та Раденськ.



А потім самі подумали, якщо була пропозиція створити одну об’єднану міську громаду Цюрупинськ, то чому не створити одну велику об’єднану громаду сільську - Великокопанівську. І в червні місяці 2015 року на сесії ми прийняли рішення про те, щоб запропонувати всім сільським радам Цюрупинського району створити одну велику громаду. Прийняли таке рішення, розіслали всім запрошення вступити до нас в громаду і отримали позитивну відповідь тільки від Брилівської селищної ради, про те що вони згодні ввійти до нас у громаду. Всі інші дали відмову. Брилівка до нас не може, бо ми з ними не межуємо. Тоді ми вирішили все ж таки йти по перспективному плану.



Весною 2016 року ми побували на сходках людей і в Раденську, і в Костогризові, і у Виноградові, і в Подокалинівці, і в Абрикосівці… З людьми спілкувалися, люди розуміли, погоджувалися. Ми дуже добре людям роз’яснювали. Спочатку вони кричали: «Ні», потім коли послухали (нам ще дуже добре допомагала Цюрупинська районна державна адміністрація), і начебто люди були згодні, але відповіді ми отримали від усіх негативні. Всі відмовилися, крім Абрикосівки. Ми зрозуміли, що це мабуть наш шанс.Бо у нас громада майже 6 тис. плюс Абрикосівка, трохи більше тисячі, то об’єднана громада – 7 200. Начебто і не маленька громада.



Коли ми подивилися, то з 11 громад, які об’єднуються у Херсонській області в цьому році, із сільських ми стоїмо на першому місці. На першому місці Каланчак, потім Чаплинка, а потім ми за кількістю населення. Тобто громада велика. Я дуже вдячна Абрикосівці за те, що вони зробили такий вибір. Об’єднаємося і будемо працювати.



Коли весь цей процес закручувався, душа бажала всього-всього. Коли ми отримали дозвіл ЦВК про те, що ми йдемо на вибори і вибори 18 грудня, трохи злякалася. І тепер не сплю ночами, думаю, як же правильно зробити структуру, як все це збудувати, а що б не забути… Це одне. А з другої сторони – кадри, де їх брати? Найцінніше – це люди, де їх знайти. І чи вистачить нам коштів… Зараз ми зіткнулися з такою проблемою з райдержадміністрацією про те, що ми приймаємо свій бюджет, а на прямі відносини з Кабінетом Міністрів ми вийдемо 1 квітня. До 1 квітня, чи буде давати нам районний бюджет субвенцію на утримання дошкільної освіти і культури. Вони кажуть, як же ви наші 60% ПДФО забираєте…, трішечки поспорили…, вирішили дамо вам…Ось такі трошки побоювання у нас є.



Ми будемо приймати бюджети двох сільських рад Абрикосівка окремо приймає, і ми окремо. Але після перших виборів новообраний сільський голова буде підписувати два кошториси - Абрикосівський і Великокопанівський до того часу, доки не пройдемо процедуру прийняття загального бюджету. Ми вже в свій Великокопанівський бюджет зараз плануємо (знаємо Абрикосівка не потягне сама) пільгове харчування дітей Абрикосівської школи, матеріальна допомога для людей Абрикосівської громади. Тобто вже ми із свого бюджету не викидаємо цих людей, бо ми вже знаємо що ми одна єдина громада. Думаю, що все буде добре. Гірше не буде. Будемо працювати.



Розкажіть будь-ласка, як ви пояснювали людям, що таке об’єднання є необхідне, що ви їм говорили?



Ви знаєте, Центральній громаді дуже легко пояснювати, ніж тим громадам, які будуть не центральними.Хочу сказати, що у 2015 році ми робили міні сходки, бо громада дуже велика. Коли робиш одну сходку приходять від 100 до 150 людей, такі крикливі і провести сходку неможливо. Покричали і пішли, ніхто нічого не зрозумів і нічого не вирішили. І ми вже мабуть років 5 практикуємо так: у нас 22 округи, і кожен депутат проводить міні сходку. Сюди приходять від 20 до 50 людей, приходить сільський голова, заступник, секретар, землевпорядник, начальник опорного пункту міліції, представник комунального підприємства…Таким чином ми можемо спілкуватися з людьми, розказувати про своє життя, звітуємо про роботу, відповідаємо на запитання. Таким чином, ми почали працювати. Ми розповідали людям про те, що буде набагато краще. Все таки, у нас будуть і земельні ресурси, і архітектура, все буде в нас на місці. Ми зможемо вирішувати самі ці питання, не потрібно буде їхати в Олешки для вирішення тих проблем. Центральній громаді пояснювати набагато легше. А от тим, які будуть приєднуватися – набагато важче.



Коли ми приїжджали в кожне село, нам говорили, чому ми повинні їхати у Великі Копані по довідки, які нам видавали в селі. Ми людям пояснювали, що у них залишиться староста, який буде мати право виписувати довідки, здійснювати нотаріальні дії, тобто реєстрація тощо. Ми, наприклад, вже прорахували, що землевпорядник у нас теж там залишиться, він буде входити в землевпорядну службу Великокопанівської громади, але буде знаходитися там.



Тому, наших людей переконувати не потрібно. А всім іншим, треба було доводити, що їм буде не гірше. Час покаже. Все буде залежати також і від тієї команди, яка буде працювати. Я хочу сказати, що ми плануємо залишити команду помічників старости, це буде інспектор по благоустрою, начальник опорного пункту або громадський помічник, землевпорядник, секретар-друкарка. Хочу сказати, що штат наполовину зменшиться, але людей ми не обідимо, ми їх заберемо до себе, надамо їм робочі місця.



Яка відстань до Абрикосівки?



До 10-ти кілометрів.



Що ви плануєте робити першочергово після виборів?



Перше. Нам необхідно отримати державну субвенцію Розвитку і створити команду, яка зуміє написати гранти. Ми повинні скористатися тією можливістю, що ми почали перші об’єднуватися. Нам необхідно придбати грейдер. У нас дуже велика проблема доріг. Тільки по селу Великі Копані у нас 120 км. дороги. Асфальт у нас тільки біля сільської ради. Цей асфальт закладений ще в радянські часи. Збудувати асфальт по дорогах ми не зможемо, але грунт піщаний і грейдерувати два рази на рік – це дуже великі кошти. Ми зараз шукали грейдер - 2 млн. 300 тис. . Навіть якщо ми не виграємо гранд, ми все одно придбаємо грейдер за вільні залишки, які зекономили за цей рік. У нас буде свій грейдер і ми зможемо вирішити цю проблему.



Друге. Це підвіз дітей і людей. Ми плануємо придбати два автобуси і наповнити дитячий садочок Абрикосівки і школу Абрикосівську нашими дітьми. Це буде розгрузка. І наші 160 діток дошкільного віку, які сидять вдома зможуть виховуватися і навчатися у дитячому садочку.І школа теж може бути заповнена. Я нещодавно була у них в школі, там тепло, затишно, чисто. Чому би дітям там не навчатися? Бо наші діти ходять в другу зміну на 14 год., і це другі треті класи. Додому вони повертаються о 17 год., вже темніє. Дитина йде пішки, від крайньої точки до центра – 8 км.



Тому це буде іще зручніше, їх підвезуть автобусом до школи. У нас, наприклад, не можна проводити уроки фізкультури в спортзалі, бо там по три-чотири класи. А там спортзал, майстерня, є всі умови. Тому дітям буде ще краще. Додому їх теж привезуть автобусом. Із садочком теж не буде проблеми. Абрикосівка межує з нашим лісгоспом. Батьки зможуть автобусом разом з дітьми поїхати до садочка, а потім так само їх забрати. Це ж набагато краще, ніж сидіти дитині дома. Хочу сказати, що протяжність Великих Копанів від Центру до крайніх точок – це 8-9 км. , тому це рівносильно чи ходити в центр до нас чи відвезти дитину в Абрикосівку.



Основне, нам потрібно попрацювати над цими грантами, ми готові навіть і на співфінансування. Ось це основне – дороги і підвіз.





А що ви плануєте робити з медициною?



З 1 квітня до нас переходить школа і медицина. Освіта переходить безболісно, ми створюємо відділ освіти і будемо працювати. А ось медицина, нам треба буде отримати ліцензію. В перший час ми будемо передавати субвенцію в район на первинну і вторинну медицину. Ми тільки за те, щоб первинна була в нас. Тільки зробимо всі документи. У нас прекрасний корпус, прекрасне обладнання. Ми вже придбали будинки для медиків. Запрошуємо медиків до нас. У 2014 році ми передали району субвенцію 260 тис. на придбання флюорографа. То чому ми не можемо купити собі флюорограф і люди будуть сюди їздити. Ми купимо деякі діагностичні апарати. Найголовніше – знайти добрих спеціалістів, а житлом ми їх забезпечимо.



Я спілкувався з багатьма головами і всі говорять, що основна проблема – це спеціалісти, кадри, які треба залучати. Як ви будете вирішувати цю проблему?



Ви знаєте, я коли прийшла 10 років назад у комунальній власності громади не було жодного приміщення, крім сільської ради, дитячого садочка, лікарні і клубу. Ми придбали двоповерхову будівлю, там ми плануємо центр дитячої творчості, ми придбали колишній «рибкоп», приміщення колишнього магазину, кафе «Ромашка», тобто ми скупили все майно, яке можна було скупити, відремонтували, тепер це шикарні приміщення.



Ми купили двохповерхову квартиру, створили там гуртожиток для дітей-сиріт, але він сьогодні пустий,бо діти-сироти в гуртожиток не йдуть. Тому ми його перепрофілюємо під квартиру. Також ми придбали будівлю колишнього лікаря-стоматолога, вона виїхала і залишила нам шикарний будинок в центрі, 15 ар. городу, він зараз стоїть в прекрасному стані і чекає на лікарів. У селі Добросілля є будинок, який чекає директора будинку культури.



Ми вже надали дві квартири вчителям, тобто ми надаємо житло і ми його скуповуємо, бо сьогодні для молоді основне це житло, і ми це розуміємо. МИ знаємо, що є положення про відомче житло, десять років відпрацюєш - і можна забирати у власність. Я вважаю, що так і потрібно, бо якщо відразу віддай, тоді вже не забереш. Пропрацюйте 10 років і забирайте, тим паче з капітальним ремонтом, тобто якщо людина приїжджає, то ми робимо капітальний ремонт і тоді вже поселяємо. Так само і в Абрикосівці.



Ми готові надавати житло. І в бюджет, будемо закладати кошти на придбання хоча б ще двох квартир. Бо у нас є бухгалтерія, але немає фінансистів, і якщо в районі фінансовий відділ розпадеться, а фінансисти там сильні, то звичайно треба житло. Також, у мене 3 роки вакансія юриста ніхто не хоче йти, а буде житло і зарплата не менше 3 200 , може тоді хтось і прийде. Також і архітектор. Серед нашої молоді немає архітекторів, тому треба буде шукати з міста, також треба буде житло. Я вважаю, що житло має бути на першому місці, і ми за це піклуємося.



18 грудня у населених пунктах Великокопанівської ОТГ відбулися перші вибори. Мешканці громади обирали голову громади та депутатів. Валентина Дмитрівна отримала 74,9% підтримки. Її кандидатуру на посаду голови Великокопанівської ОТГ підтримали 1159 виборців Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися. Та потім якось призабулося. Згодом, ми все ж таки зібралися в Тарасівці для обговорення, щоб створити такий кущ: Великі Копані, Виноградове, Раденськ, Костогризове, Тарасівка, Брилівка, Подокалинівка. Такий великий кущ.Але пройшов певний проміжок часу, близько 2-ох тижнів, і ми знову зібралися, але вже у Великих Копанях у нашому будинку культури. Тоді один з керівників запропонував, що всім селам необхідно приєднатися до міста Цюрупинська (зараз Олешки-редакція) і створити одну велику об’єднану громаду - Цюрупинську. Ми з колективом і депутатами подумали і вирішили, що місто ніколи не зрозуміє село, не можна з’єднувати місто і село, якщо є можливість створити сільську громаду. Тоді вирішили, що будемо все ж таки йти по перспективному плану, який був затверджений і обласною адміністрацією і обласною радою – з центром у Великих Копанях та селами Абрикосівка, Подокалинівка, Костогризове та Раденськ.А потім самі подумали, якщо була пропозиція створити одну об’єднану міську громаду Цюрупинськ, то чому не створити одну велику об’єднану громаду сільську - Великокопанівську. І в червні місяці 2015 року на сесії ми прийняли рішення про те, щоб запропонувати всім сільським радам Цюрупинського району створити одну велику громаду. Прийняли таке рішення, розіслали всім запрошення вступити до нас в громаду і отримали позитивну відповідь тільки від Брилівської селищної ради, про те що вони згодні ввійти до нас у громаду. Всі інші дали відмову. Брилівка до нас не може, бо ми з ними не межуємо. Тоді ми вирішили все ж таки йти по перспективному плану.Весною 2016 року ми побували на сходках людей і в Раденську, і в Костогризові, і у Виноградові, і в Подокалинівці, і в Абрикосівці… З людьми спілкувалися, люди розуміли, погоджувалися. Ми дуже добре людям роз’яснювали. Спочатку вони кричали: «Ні», потім коли послухали (нам ще дуже добре допомагала Цюрупинська районна державна адміністрація), і начебто люди були згодні, але відповіді ми отримали від усіх негативні. Всі відмовилися, крім Абрикосівки. Ми зрозуміли, що це мабуть наш шанс.Бо у нас громада майже 6 тис. плюс Абрикосівка, трохи більше тисячі, то об’єднана громада – 7 200. Начебто і не маленька громада.Коли ми подивилися, то з 11 громад, які об’єднуються у Херсонській області в цьому році, із сільських ми стоїмо на першому місці. На першому місці Каланчак, потім Чаплинка, а потім ми за кількістю населення. Тобто громада велика. Я дуже вдячна Абрикосівці за те, що вони зробили такий вибір. Об’єднаємося і будемо працювати.Коли весь цей процес закручувався, душа бажала всього-всього. Коли ми отримали дозвіл ЦВК про те, що ми йдемо на вибори і вибори 18 грудня, трохи злякалася. І тепер не сплю ночами, думаю, як же правильно зробити структуру, як все це збудувати, а що б не забути… Це одне. А з другої сторони – кадри, де їх брати? Найцінніше – це люди, де їх знайти. І чи вистачить нам коштів… Зараз ми зіткнулися з такою проблемою з райдержадміністрацією про те, що ми приймаємо свій бюджет, а на прямі відносини з Кабінетом Міністрів ми вийдемо 1 квітня. До 1 квітня, чи буде давати нам районний бюджет субвенцію на утримання дошкільної освіти і культури. Вони кажуть, як же ви наші 60% ПДФО забираєте…, трішечки поспорили…, вирішили дамо вам…Ось такі трошки побоювання у нас є.Ми будемо приймати бюджети двох сільських рад Абрикосівка окремо приймає, і ми окремо. Але після перших виборів новообраний сільський голова буде підписувати два кошториси - Абрикосівський і Великокопанівський до того часу, доки не пройдемо процедуру прийняття загального бюджету. Ми вже в свій Великокопанівський бюджет зараз плануємо (знаємо Абрикосівка не потягне сама) пільгове харчування дітей Абрикосівської школи, матеріальна допомога для людей Абрикосівської громади. Тобто вже ми із свого бюджету не викидаємо цих людей, бо ми вже знаємо що ми одна єдина громада. Думаю, що все буде добре. Гірше не буде. Будемо працювати.Ви знаєте, Центральній громаді дуже легко пояснювати, ніж тим громадам, які будуть не центральними.Хочу сказати, що у 2015 році ми робили міні сходки, бо громада дуже велика. Коли робиш одну сходку приходять від 100 до 150 людей, такі крикливі і провести сходку неможливо. Покричали і пішли, ніхто нічого не зрозумів і нічого не вирішили. І ми вже мабуть років 5 практикуємо так: у нас 22 округи, і кожен депутат проводить міні сходку. Сюди приходять від 20 до 50 людей, приходить сільський голова, заступник, секретар, землевпорядник, начальник опорного пункту міліції, представник комунального підприємства…Таким чином ми можемо спілкуватися з людьми, розказувати про своє життя, звітуємо про роботу, відповідаємо на запитання. Таким чином, ми почали працювати. Ми розповідали людям про те, що буде набагато краще. Все таки, у нас будуть і земельні ресурси, і архітектура, все буде в нас на місці. Ми зможемо вирішувати самі ці питання, не потрібно буде їхати в Олешки для вирішення тих проблем. Центральній громаді пояснювати набагато легше. А от тим, які будуть приєднуватися – набагато важче.Коли ми приїжджали в кожне село, нам говорили, чому ми повинні їхати у Великі Копані по довідки, які нам видавали в селі. Ми людям пояснювали, що у них залишиться староста, який буде мати право виписувати довідки, здійснювати нотаріальні дії, тобто реєстрація тощо. Ми, наприклад, вже прорахували, що землевпорядник у нас теж там залишиться, він буде входити в землевпорядну службу Великокопанівської громади, але буде знаходитися там.Тому, наших людей переконувати не потрібно. А всім іншим, треба було доводити, що їм буде не гірше. Час покаже. Все буде залежати також і від тієї команди, яка буде працювати. Я хочу сказати, що ми плануємо залишити команду помічників старости, це буде інспектор по благоустрою, начальник опорного пункту або громадський помічник, землевпорядник, секретар-друкарка. Хочу сказати, що штат наполовину зменшиться, але людей ми не обідимо, ми їх заберемо до себе, надамо їм робочі місця.До 10-ти кілометрів.Перше. Нам необхідно отримати державну субвенцію Розвитку і створити команду, яка зуміє написати гранти. Ми повинні скористатися тією можливістю, що ми почали перші об’єднуватися. Нам необхідно придбати грейдер. У нас дуже велика проблема доріг. Тільки по селу Великі Копані у нас 120 км. дороги. Асфальт у нас тільки біля сільської ради. Цей асфальт закладений ще в радянські часи. Збудувати асфальт по дорогах ми не зможемо, але грунт піщаний і грейдерувати два рази на рік – це дуже великі кошти. Ми зараз шукали грейдер - 2 млн. 300 тис. . Навіть якщо ми не виграємо гранд, ми все одно придбаємо грейдер за вільні залишки, які зекономили за цей рік. У нас буде свій грейдер і ми зможемо вирішити цю проблему.Друге. Це підвіз дітей і людей. Ми плануємо придбати два автобуси і наповнити дитячий садочок Абрикосівки і школу Абрикосівську нашими дітьми. Це буде розгрузка. І наші 160 діток дошкільного віку, які сидять вдома зможуть виховуватися і навчатися у дитячому садочку.І школа теж може бути заповнена. Я нещодавно була у них в школі, там тепло, затишно, чисто. Чому би дітям там не навчатися? Бо наші діти ходять в другу зміну на 14 год., і це другі треті класи. Додому вони повертаються о 17 год., вже темніє. Дитина йде пішки, від крайньої точки до центра – 8 км.Тому це буде іще зручніше, їх підвезуть автобусом до школи. У нас, наприклад, не можна проводити уроки фізкультури в спортзалі, бо там по три-чотири класи. А там спортзал, майстерня, є всі умови. Тому дітям буде ще краще. Додому їх теж привезуть автобусом. Із садочком теж не буде проблеми. Абрикосівка межує з нашим лісгоспом. Батьки зможуть автобусом разом з дітьми поїхати до садочка, а потім так само їх забрати. Це ж набагато краще, ніж сидіти дитині дома. Хочу сказати, що протяжність Великих Копанів від Центру до крайніх точок – це 8-9 км. , тому це рівносильно чи ходити в центр до нас чи відвезти дитину в Абрикосівку.Основне, нам потрібно попрацювати над цими грантами, ми готові навіть і на співфінансування. Ось це основне – дороги і підвіз.З 1 квітня до нас переходить школа і медицина. Освіта переходить безболісно, ми створюємо відділ освіти і будемо працювати. А ось медицина, нам треба буде отримати ліцензію. В перший час ми будемо передавати субвенцію в район на первинну і вторинну медицину. Ми тільки за те, щоб первинна була в нас. Тільки зробимо всі документи. У нас прекрасний корпус, прекрасне обладнання. Ми вже придбали будинки для медиків. Запрошуємо медиків до нас. У 2014 році ми передали району субвенцію 260 тис. на придбання флюорографа. То чому ми не можемо купити собі флюорограф і люди будуть сюди їздити. Ми купимо деякі діагностичні апарати. Найголовніше – знайти добрих спеціалістів, а житлом ми їх забезпечимо.Ви знаєте, я коли прийшла 10 років назад у комунальній власності громади не було жодного приміщення, крім сільської ради, дитячого садочка, лікарні і клубу. Ми придбали двоповерхову будівлю, там ми плануємо центр дитячої творчості, ми придбали колишній «рибкоп», приміщення колишнього магазину, кафе «Ромашка», тобто ми скупили все майно, яке можна було скупити, відремонтували, тепер це шикарні приміщення.Ми купили двохповерхову квартиру, створили там гуртожиток для дітей-сиріт, але він сьогодні пустий,бо діти-сироти в гуртожиток не йдуть. Тому ми його перепрофілюємо під квартиру. Також ми придбали будівлю колишнього лікаря-стоматолога, вона виїхала і залишила нам шикарний будинок в центрі, 15 ар. городу, він зараз стоїть в прекрасному стані і чекає на лікарів. У селі Добросілля є будинок, який чекає директора будинку культури.Ми вже надали дві квартири вчителям, тобто ми надаємо житло і ми його скуповуємо, бо сьогодні для молоді основне це житло, і ми це розуміємо. МИ знаємо, що є положення про відомче житло, десять років відпрацюєш - і можна забирати у власність. Я вважаю, що так і потрібно, бо якщо відразу віддай, тоді вже не забереш. Пропрацюйте 10 років і забирайте, тим паче з капітальним ремонтом, тобто якщо людина приїжджає, то ми робимо капітальний ремонт і тоді вже поселяємо. Так само і в Абрикосівці.Ми готові надавати житло. І в бюджет, будемо закладати кошти на придбання хоча б ще двох квартир. Бо у нас є бухгалтерія, але немає фінансистів, і якщо в районі фінансовий відділ розпадеться, а фінансисти там сильні, то звичайно треба житло. Також, у мене 3 роки вакансія юриста ніхто не хоче йти, а буде житло і зарплата не менше 3 200 , може тоді хтось і прийде. Також і архітектор. Серед нашої молоді немає архітекторів, тому треба буде шукати з міста, також треба буде житло. Я вважаю, що житло має бути на першому місці, і ми за це піклуємося.







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