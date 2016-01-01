Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения. Действительно, городская власть намерена реорганизовать государственные стоматполиклиники и акушерские отделения.С 1 января 2017 года главврачи должны «обеспечить проведение мероприятий по увольнению сотрудников». Об этом сказано в приказе управления здравоохранения херсонского горсовета от 31 октября, подписанном С. Межерицкой. Многие депутаты были не согласны с данным решением, и 14 ноября создали рабочую комиссию для изучения ситуации (ВКК).Виктория Борисевич, член ВКК, депутат горсовета от УКРОПа: "Существует распоряжение министерства охраны здоровья Украины о реорганизации медучреждений двухгодичной давности, и оно не обязательно к сиюминутному исполнению. Более того, к нему необходимо провести тщательную подготовку, как на уровне штатных расписаний основного медучреждения, так и бюджетных вопросов". Тем временем, херсонских медиков добровольно-принудительно заставляют писать заявления об увольнении, обещая в будущем трудоустройство на равноценные должности во вновь созданных структурах."Обещания трудоустройства только на словах. Городской голова и начальник горотдела здравоохранения врут с трибуны о том, что медики ознакомлены с приказом и со всем согласны, что все останутся на своих местах. Но нового штатного расписания у головных структур нет, по закону они не смогут взять на работу уволенных специалистов, - говорит глава херсонского УКРОПа Виталий Богданов. - На сессию горсовета пришли врачи, пришли за помощью.Некоторые присутствующие в зале усмотрели в этом повод для шуток: или не понимают, что это позор для власти - разбрасываться специалистами, или, наоборот, в теме, и стремятся "замылить" ситуацию. Не получится. Позиция УКРОПа здесь четкая: ни одна чиновничья рука не протянется к врачам, пока не будет гарантий трудоустройства, пока не будут проработаны все нюансы".На сегодняшний день удалось добиться продления работы ВКК и отстоять интересы врачей. УКРОП намерен контролировать ситуацию, и проследить, чтобы все специалисты остались на рабочих местах.