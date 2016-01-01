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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц. Эти средства в пропорции 70 на 30 процентов пойдут на счет областной больницы и в областной бюджет соответственно.

Сам конкурс состоялся 19 декабря на заседании комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью облсовета. Вскрытие конвертов происходило в присутствии депутатов – членов комиссии и участников конкурса, то есть прозрачно и максимально честно. Все слышали заявки и суммы арендной платы, которую предлагали участники.

И тот факт, что в областной больнице при стартовой оценочной цене за аренду в месяц в 565,65 гривен победителем был определен предприниматель, предложивший 8500 гривен в месяц, говорит об эффективности такой формы работы. В аренду сдали небольшую площадь под продажу продовольственных товаров - булочек-пирожков - в холле больницы. Понятно, что места, где продают такой товар, проходные, людей там много. Потому и заявок по этому лоту было 10.

Похожая ситуация была и с арендой 12 метров квадратных в Центре диагностики. Предложения по этому лоту тоже вскрывали на комиссии. Там за место для продажи пирожков тоже боролись 10 человек. При базовой ставке аренды в 468,51 гривен в месяц победил предприниматель, предложивший 7350 гривен в месяц.

Как я уже отметил, конкурс – это большой плюс как для предпринимателей, так и для бюджета больницы и бюджета области. В результате того, что 70 процентов средств идет в саму больницу, у руководства есть стимул не занижать оценочную стоимость, не подыгрывать какому-либо предпринимателю. Ведь на поступившие средства можно делать ремонты, обслуживать оборудование. Что интересно, и областной бюджет в таких случаях не страдает, так как в результате конкурса даже при 30 процентах от суммы аренды, получается довольно большая сумма.

Наверное, в некоторых случаях, когда речь идет о явно коммерчески успешных площадях, стоит проводить аукционы. К примеру, после вскрытия конвертов на нашей комиссии, одна из предпринимателей, которая проиграла, поднялась и сказала, что прямо сейчас готова предложить 15 тысяч гривен за 15 метров в больнице. Понятно, что это невозможно, так как проводился именно конкурс. Но в будущем стоит учесть этот опыт.




 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:37   ::  Посмотрели: 87  


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