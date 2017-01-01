Відповідне рішення проголосували депутати облради.
16 травня 2017 року обласною державною адміністрацією було надано проект рішення обласної ради «Про заснування Агенції регіонального розвитку Херсонської області» для розгляду зазначеного питання на поточній сесії.
Більшістю голосів депутати ХОР проголосували дане питання й вже незабаром буде проведено підготовчу роботу стосовно заснування Агенції, засновником якої виступить саме обласна рада.
Контролюватиме виконання даного рішення постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та інвестицій, бюджету та фінансів.
Представляти інтереси облдержадміністрації як засновника Агенції при вирішенні організаційно-правових питань в ході її створення уповноважили в. о. першого заступника голови ОДА Дмитра Бутрія.
Разом із Агенцією регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад, обласна державна адміністрація провела серйозну роботу на шляху до появи власної обласної Агенції. Було підписано Меморандуми про співпрацю з ВНЗ, проведено ряд зустрічей і «круглих» столів…